Regele Charles ia în considerare excluderea fratelui său, Prințul Andrew, din cel mai înalt ordin cavaleresc al Regatului Unit

Regele Charles analizează posibilitatea de a-l exclude pe fratele său, Prințul Andrew, din Ordinul Jartierei, cea mai înaltă distincție cavalerească din Regatul Unit, pe fondul noilor scandaluri care îl vizează pe ducele de York.

Potrivit surselor citate de Daily Mail, la Palatul Buckingham au loc discuții la cel mai înalt nivel privind statutul Prințului Andrew în cadrul Ordinului Jartierei. Decizia ar putea duce la o umilire publică majoră pentru acesta, având în vedere importanța simbolică a titlului.

Ordinul Jartierei, fondat în 1348 de regele Edward al III-lea, este cea mai veche și prestigioasă distincție cavalerească din Marea Britanie. Calitatea de membru este considerată o onoare deosebit de valoroasă, iar pierderea ei ar reprezenta o lovitură dură pentru Andrew.

Regele ar prefera o retragere voluntară

Deși suveranul are dreptul de a revoca această onoare, Daily Mail scrie că Regele Charles „ar prefera ca fratele său să renunțe voluntar la titlu”, pentru a evita o confruntare publică directă.

Ultimul precedent notabil al unei asemenea excluderi datează din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când împăratul Hirohito al Japoniei a fost înlăturat din Ordinul Jartierei, după ce țara sa a intrat în conflict cu Marea Britanie, în 1941.

Titlul de duce, mai greu de retras

O altă posibilitate luată în calcul ar fi retragerea titlului de Duce de York, însă această măsură ar necesita un act al Parlamentului britanic și ar consuma mult timp, ceea ce o face puțin probabilă.

Astfel, Regele Charles ar putea opta pentru cea mai rapidă și mai simbolică măsură - excluderea lui Andrew din Ordinul Jartierei, un gest care ar marca o nouă etapă în distanțarea Casei Regale de fratele monarhului, afectat de controverse în ultimii ani.

Risc de interdicție de la partidele de vânătoare

Pe lângă riscul de a pierde distincția cavalerească, Prințul Andrew ar putea fi și exclus de la activitățile recreative desfășurate pe domeniile regale, în special de la partidele de vânătoare regulate. Conform relatărilor, un e-mail din 2011, descoperit recent, îl arată pe Andrew comunicând cu Jeffrey Epstein și contrazicând afirmațiile sale anterioare că nu ar mai fi avut niciun contact cu acesta după 2010. În mesaj, el scria: „Sunt la fel de îngrijorat pentru tine! Nu-ți face griji pentru mine! Se pare că suntem împreună în asta și va trebui să trecem peste”. „Ține aproape legătura și ne vom mai juca în curând!!!!”, a scris prințul în același email.

Această corespondență apare ca o dovadă că legătura nu ar fi fost întreruptă, fapt ce întărește argumentele celor care susțin impunerea unor restricții asupra implicării sale în viața regală, inclusiv participarea la partidele de vânătoare de pe proprietățile regale.