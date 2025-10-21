search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Prințul William vrea să-i lase fără titluri regale pe Harry și Meghan, folosindu-l pe Prințul Andrew ca model

0
0
Publicat:

Prințul William se pregătește să declanșeze un conflict major în familia regală britanică și să îi lase definitiv fără privilegii regale pe Prințul Harry și Meghan Markle.

Prințul William și Kate alături de copiii lor. FOTO: Profimedia
Prințul William și Kate alături de copiii lor. FOTO: Profimedia

Decizia ar urma să fie inspirată de recenta măsură luată împotriva Prințului Andrew, căruia i-au fost retrase ultimele titluri și funcții oficiale, relatează RadarOnline.com, citând surse apropiate Palatului.

Potrivit surselor citate, moștenitorul tronului, în vârstă de 43 de ani, ar fi discutat strategia cu Regele Charles și consilierii seniori ai Casei Regale în timpul vacanței de vară la Castelul Balmoral.

Subiectul a fost readus în atenție după ce Regele Charles l-a deposedat oficial pe Andrew, fratele său, de ultimele onoruri regale, pe fondul reapariției unor acuzații legate de scandalul Jeffrey Epstein.

„Ceea ce s-a întâmplat cu Andrew a creat un precedent util”, a spus o sursă din interior. „William este decis să ducă mai departe ce a început tatăl său și să îi decupleze complet pe Harry și Meghan de la monarhie.”

Deși Prințul Harry și Meghan au renunțat la îndatoririle regale în 2020 și s-au mutat în SUA, aceștia au păstrat titlurile de Duce și Ducesă de Sussex. Oficial, deși dețin încă statutul HRH (Alteța Sa Regală), au fost de acord să nu îl folosească. Copiii lor, Archie și Lilibet, au primit titluri regale în 2022, odată cu urcarea pe tron a Regelui Charles.

Pentru William însă, păstrarea acestor titluri este incompatibilă cu planul său de modernizare a monarhiei.

„William a clarificat că este vorba despre protejarea viitorului monarhiei. El respectă cu adevărat modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew – a fost o decizie dificilă, dar corectă, care a demonstrat că nimeni, indiferent de statutul său, nu este mai presus de Coroană. El consideră că același principiu ar trebui să se aplice și în cazul lui Harry și Meghan. Nu este vorba despre răzbunare, ci despre conservare”, a declarat o sursă apropiată Palatului.

Singura care încearcă să tempereze tensiunile ar fi Kate Middleton, soția prințului William.

„Kate îl iubește pe William și crede cu tărie în viziunea lui amplă. Dar ea l-a avertizat că, dacă va continua să-i retragă titlurile lui Harry, va fi un punct fără întoarcere. Kate are tendința de a menține pacea ori de câte ori este posibil și știe că acest lucru ar putea distruge definitiv orice șansă de a repara relația dintre cei doi frați”, a declarat un prieten al familiei.

În ciuda avertismentelor, William ar fi hotărât să acționeze. Pentru el, spun sursele, exemplul lui Andrew arată că „acțiunile ferme cresc respectul public” și consolidează autoritatea coroanei.

Dacă planul va fi dus până la capăt, Harry și Meghan ar putea pierde titlurile de Duce și Ducesă de Sussex, precum și orice legătură oficială cu Casa Regală britanică.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
stirileprotv.ro
image
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
gandul.ro
image
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
mediafax.ro
image
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV. Fostul portar e plătit regește
fanatik.ro
image
Ce e „Cuibul cu fantome” al firmei care ar fi rupt sigiliul Distrigaz al blocului explodat din Rahova. AMPCgaz era inactivă fiscal din august 2025
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Tabel: penalizările aplicate pentru pensia anticipată parțială, în funcție de lunile de anticipare
playtech.ro
image
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
54% în plus la pensie. Plăți istorice la Pilonul II de pensii
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze