Prințul William vrea să-i lase fără titluri regale pe Harry și Meghan, folosindu-l pe Prințul Andrew ca model

Prințul William se pregătește să declanșeze un conflict major în familia regală britanică și să îi lase definitiv fără privilegii regale pe Prințul Harry și Meghan Markle.

Decizia ar urma să fie inspirată de recenta măsură luată împotriva Prințului Andrew, căruia i-au fost retrase ultimele titluri și funcții oficiale, relatează RadarOnline.com, citând surse apropiate Palatului.

Potrivit surselor citate, moștenitorul tronului, în vârstă de 43 de ani, ar fi discutat strategia cu Regele Charles și consilierii seniori ai Casei Regale în timpul vacanței de vară la Castelul Balmoral.

Subiectul a fost readus în atenție după ce Regele Charles l-a deposedat oficial pe Andrew, fratele său, de ultimele onoruri regale, pe fondul reapariției unor acuzații legate de scandalul Jeffrey Epstein.

„Ceea ce s-a întâmplat cu Andrew a creat un precedent util”, a spus o sursă din interior. „William este decis să ducă mai departe ce a început tatăl său și să îi decupleze complet pe Harry și Meghan de la monarhie.”

Deși Prințul Harry și Meghan au renunțat la îndatoririle regale în 2020 și s-au mutat în SUA, aceștia au păstrat titlurile de Duce și Ducesă de Sussex. Oficial, deși dețin încă statutul HRH (Alteța Sa Regală), au fost de acord să nu îl folosească. Copiii lor, Archie și Lilibet, au primit titluri regale în 2022, odată cu urcarea pe tron a Regelui Charles.

Pentru William însă, păstrarea acestor titluri este incompatibilă cu planul său de modernizare a monarhiei.

„William a clarificat că este vorba despre protejarea viitorului monarhiei. El respectă cu adevărat modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew – a fost o decizie dificilă, dar corectă, care a demonstrat că nimeni, indiferent de statutul său, nu este mai presus de Coroană. El consideră că același principiu ar trebui să se aplice și în cazul lui Harry și Meghan. Nu este vorba despre răzbunare, ci despre conservare”, a declarat o sursă apropiată Palatului.

Singura care încearcă să tempereze tensiunile ar fi Kate Middleton, soția prințului William.

„Kate îl iubește pe William și crede cu tărie în viziunea lui amplă. Dar ea l-a avertizat că, dacă va continua să-i retragă titlurile lui Harry, va fi un punct fără întoarcere. Kate are tendința de a menține pacea ori de câte ori este posibil și știe că acest lucru ar putea distruge definitiv orice șansă de a repara relația dintre cei doi frați”, a declarat un prieten al familiei.

În ciuda avertismentelor, William ar fi hotărât să acționeze. Pentru el, spun sursele, exemplul lui Andrew arată că „acțiunile ferme cresc respectul public” și consolidează autoritatea coroanei.

Dacă planul va fi dus până la capăt, Harry și Meghan ar putea pierde titlurile de Duce și Ducesă de Sussex, precum și orice legătură oficială cu Casa Regală britanică.