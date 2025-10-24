Prințul Andrew, în dizgrație. Stindardul său a fost înlăturat de la Castelul Windsor

Steagul prințului Andrew, pe care era reprezentată stema sa, a fost înlăturat din Capela St. George de la Castelul Windsor, în contextul scandalului privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Drapelul, care simboliza apartenența ducelui la Ordinul Jartierei – cel mai vechi și prestigios ordin cavaleresc din Marea Britanie – a fost retras după ce prințul Andrew a renunțat săptămâna trecută la această calitate. Steagul, care atârna în corul Capelei St. George, acolo unde se află stranele clericilor și ale corului, nu mai este expus, relatează BBC.

Decizia vine la scurt timp după ce prințul a anunțat vineri că nu va mai folosi nici titlurile regale, inclusiv cel de Duce de York, după publicarea unei cărți scrise de Virginia Giuffre, femeia care l-a acuzat de agresiune sexuală. Cartea, intitulată Nobody’s Girl, readuce în atenția publică acuzațiile legate de conexiunile sale cu Jeffrey Epstein. Andrew a negat în mod repetat toate acuzațiile.

Presiune tot mai mare asupra Casei Regale

Retragerea drapelului marchează un nou episod în îndepărtarea treptată a prințului Andrew din viața publică. Există apeluri tot mai insistente pentru a-i fi retrase oficial și alte privilegii regale, inclusiv reședința Royal Lodge din Parcul Great Windsor, unde locuiește de peste 20 de ani plătind o chirie simbolică.

Guvernul britanic a refuzat însă, în această săptămână, să aloce timp în Parlament pentru o dezbatere privind titlurile regale ale prințului Andrew sau finanțarea sa din bani publici, în ciuda presiunilor venite din partea opiniei publice.

Noi anchete și dezvăluiri

Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că investighează „activ” informații apărute în presă, potrivit cărora prințul ar fi încercat să obțină ilegal informații personale despre Virginia Giuffre prin intermediul echipei sale de protecție.

De asemenea, noi documente ale Înaltei Curți din Londra au arătat că Andrew a primit 60.500 de lire sterline de la un om de afaceri britanic, Adrian Gleave, în decembrie 2019 – la scurt timp după faimosul interviu BBC Newsnight, care a dus la retragerea sa din viața publică.

Între timp, prințul și-a modificat și numele oficial în registrele Companies House, eliminând titlurile „HRH” (Alteța Sa Regală) și „Duce de York”. În acte apare acum simplu ca „Prince Andrew” în legătură cu proiectul său de afaceri Pitch@Palace.

„Neg cu tărie acuzațiile aduse împotriva mea”, a declarat Prințul Andrew pe 17 octombrie, adăugând că renunțarea la titluri a fost necesară deoarece „aceste acuzații continue deviază atenția de la activitatea Majestății Sale și a Familiei Regale”.

