Fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, și soția sa l-au vizitat pe liderul separatiștilor sârbi din Bosnia și Herțegovina, politicianul pro-rus Milorad Dodik. Vizita a fost anunțată de Dodik într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Viktor Orban și Milorad Dodik Foto: X / @MiloradDodik

Liderul politic din Republica Srpska a transmis că el și familia sa s-au simțit onorați de vizita premierului ungar, pe care l-a descris drept un prieten apropiat.

„Familia mea și cu mine suntem onorați în această seară de vizita unor mari prieteni, Viktor Orbán și soția sa. Prietenii adevărați sunt prieteni pe viață, iar prietenul meu Viktor și familia sa sunt exact astfel de prieteni. I-am transmis recunoștința poporului nostru pentru tot ceea ce a făcut pentru Republica Srpska în calitate de prim-ministru al Ungariei”, a scris Milorad Dodik.

Într-un al doilea mesaj, acesta a subliniat că relația de prietenie dintre cei doi este una de durată și sinceră.

„Prietenia dintre Viktor și mine este solidă și sinceră. Cu astfel de prieteni, este întotdeauna plăcut și vesel”, a transmis Dodik.

Cine este Milorad Dodik

Milorad Dodik este liderul Alianței Social-Democraților Independenți (SNSD), formațiune care domină scena politică din Republica Srpska, entitate cu majoritate sârbă din Bosnia și Herțegovina.

Deși și-a pierdut funcțiile politice în urma unei decizii judiciare și a fost suspendat din funcții pentru șase ani și jumătate, acesta și-a păstrat influența asupra politicii locale.

La alegerile din octombrie 2026, partidul său a obținut cele mai multe voturi în parlamentul regional, iar Dodik a continuat să promoveze ideea desprinderii entității sârbe de statul bosniac.

Apropierea față de Putin

Viktor Orbán a menținut relații apropiate cu președintele rus Vladimir Putin chiar și după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei. Premierul ungar a fost criticat în repetate rânduri de partenerii europeni pentru contactele cu liderul de la Kremlin și pentru pozițiile adoptate în privința războiului.

În octombrie 2023, cei doi s-au întâlnit la Beijing, în timp ce Ucraina se afla în plin război cu Rusia. La întrevedere, Orbán i-a transmis lui Putin că Ungaria nu a urmărit niciodată confruntarea cu Rusia, ci dezvoltarea relațiilor bilaterale.

La rândul său, Milorad Dodik a cultivat relații apropiate cu liderul de la Kremlin, pe care l-a întâlnit în repetate rânduri după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

În ianuarie 2023, liderul sârbilor bosniaci i-a acordat lui Putin, în absență, o medalie pentru „afecțiunea patriotică specială și dragostea față de Republica Srpska”, precum și pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor politice dintre entitatea sârbă și Federația Rusă. Dodik s-a opus, de asemenea, eforturilor de aliniere a Bosniei și Herțegovinei la sancțiunile europene împotriva Moscovei.

Orbán a pierdut puterea după 16 ani, iar Dodik și-a pierdut funcțiile

Cei doi lideri au trecut prin schimbări importante pe scena politică în 2026. În Ungaria, Viktor Orbán a pierdut alegerile parlamentare din 12 aprilie, după 16 ani la conducerea guvernului, în fața formațiunii Tisza, conduse de Péter Magyar.

În cazul lui Milorad Dodik, acesta și-a pierdut funcțiile politice în urma sancțiunilor judiciare, însă partidul pe care îl conduce a rămas principala forță politică din Republica Srpska, după scrutinul din octombrie.