De ce a fost Orban sprijinit de Putin și de Trump? Explicațiile unui fost secretar de stat american

Hillary Clinton, fost secretar de stat și fostă candidată la președinția SUA, explică de ce s-au implicat în sprijinirea lui Orban atât președintele american Donald Trump, cât și președintele rus Vladimir Putin. Democrata face o paralelă între Orban și Trump, arătând că situația din Ungaria este un apel de trezire pentru americani.

Pe lângă victoria istorică a liderului opoziției maghiare, Peter Magyar, un alt aspect îi face pe analiști să privească cu interes alegerile parlamentare din 2026, din Ungaria. Liderul partidului care a pierdut scrutinul, Viktor Orban a beneficiat de un sprijin care pare împotriva naturii: atât Donald Trump, cât și Vladimir Putin au făcut eforturi importante pentru al sprijini pe liderul FIDESZ.

Ministrul de externe al Ungariei acționa ca un agent al ministrului rus Serghei Lavrov și Viktor Orban îi spunea lui Putin „voi fi ca șoarecele care scoate spinul din laba leului.” Putin și-a trimis la Budapesta cei mai bun agenți ai serviciilor secrete specializați în câștigarea alegerilor. Pe de altă parte, Trump a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Orban și l-a trimis cu câteva zile înainte de alegeri pe vicepreședintele JD Vance în Ungaria pentru a face campanie pentru FIDESZ.

„Putin, Trump și Orban, o alianță nocivă între autocrați”

Întrebată ce ar trebui să înțeleagă americanii din faptul că Donald Trump și Vladimir Putin s-au aliat pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să câștige alegerile, fostul secretar de stat Hillary Clinton, fostă primă-doamnă a SUA și fost candidat la președinție, susține că este vorba despre: „O alianță nocivă între autocrați și liderii care vor să devină autocrați.”

Orban s-a transformat dintr-un student anti-rus și anti-comunist într-un aliat al lui Putin, explică democrata. „Nu sunt primele alegeri în care intervine Putin. A fost o înfrângere răsunătoare pentru Putin și asta ne spune că oamenii nu vor tolera felul de opresiune pe care Orban o impunea asupra lor. Orban a dominat guvernul, dar și justiția, a stragulat presa liberă, dar a preluat universitățile și le-a spus ce să predea. Trebuie să învățăm că nu poți permite „domnia” unui om, pentru că asta duce la corupție, la opresiune, la o distrugere a instituțiilor democratice, la decizii nesăbuite, precum vedem cu Trump în Iran.”

Clinton susține că victoria lui Peter Magyar este un semnal de alarmă pentru americani. „Nu-mi pasă ce preferințe politice ai, dacă ești american trebuie să-ți pese de democrația americană și în cel de-al 250-lea an de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii vrei să fii independent de tipul de comportament pe care-l are Trump care face eforturi să se modeleze după Vladimir Putin. Viktor Orban a aflat că maghiarii nu vor accepta acest lucru și sper că nici americanii nu vor accepta acest lucru. Sper să vedem asta în alegerile de la mijlocul mandatului și la următoarele alegeri prezidențiale.”

„O înfrângere semnificativă pentru Putin și Trump”

Sfârșitul regimului autocratic al lui Viktor Orban este o victorie nu doar pentru Ungaria, ci și pentru oamenii care prețuiesc democrația în întreaga lume, a susținut Clinton.

„Este o victorie pentru maghiari, pentru Europa, pentru democrație și este o înfrângere semnificativă pentru Putin, Trump și pentru forțele autoritarismului din întreaga lume. Alegerile au fost, în mod evident, în primul rând despre maghiari și despre ceea ce și-au dorit ei. Tema anti-corupției, a dezgustului maghiarilor față de corupția lui Orban, a familiei lui, a complicilor lui, a apropiaților lui a fost una dintre forțele motrice din spatele unei prezențe istorice la vot – aproape 80%.”

Fostul secretar de stat a menționat vizita lui JD Vance la Budapesta, înainte de alegeri, pentru susținerea lui Orban, în care a amintit obsesiv de nevoie de salvare a civilizației occidentale. „De fapt, votul împotriva lui Orban e un vot pentru civilizația occidentală, este o victorie pentru guvernarea responsabilă, statul de drept, o victorie împotriva corupției. Este o victorie împotriva liderilor care se apropie de dictatori precum Vladimir Putin. Orban a atacat justiția independentă. A atacat presa liberă. A atacat instituțiile politice care promovau democrația”, spune Clinton.

Costul vieții și anti-corupția

În ceea ce privește lecțiile pentru democrații americani, Clinton a subliniat că aceștia trebuie să pună în centrul ofertei electorale, la fel cum a făcut partidul Tisza, problemele legate costul vieții care trebuie să fie rezonabil și responsabilitatea pentru modul în care se guvernează/politica anti-corupție.

„Mergem într-o direcție greșită sub Donald Trump. Vedem inflația crescând. Vedem costurile crescând la totul, de la chirii, la benzină, la asigurările de sănătate.”

Prețurile rezonabile și răspunderea pentru guvernare merg mână în mână.

„Responsabilitatea începe cu limitarea corupției în Casa Albă. Corupție nu înseamnă doar sumele de bani pe care Trump și familia sa le acumulează, ci este vorba și despre cei cu care se asociază, cei care profită de pe urma administrației Trump pe cheltuiala oamenilor care muncesc și a clasei de mijloc. Trebuie să ne concentrăm atât pe costul vieții, cât și pe responsabilitatea celor care guvernează”, a mai explicat ea.

Oamenii trebuie să vadă, spune Hillary, că între costul vieții și îmbogățirea familiei Trump și a asociaților acestora există o legătură: „Fiecare act pe care îl fac are o latură tranzacțională care vine în beneficiul lor”.