Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

De ce a fost Orban sprijinit de Putin și de Trump? Explicațiile unui fost secretar de stat american

Hillary Clinton, fost secretar de stat și fostă candidată la președinția SUA, explică de ce s-au implicat în sprijinirea lui Orban atât președintele american Donald Trump, cât și președintele rus Vladimir Putin. Democrata face o paralelă între Orban și Trump, arătând că situația din Ungaria este un apel de trezire pentru americani.

Trump l-a sprijinit puternic pe premierul maghiar Viktor Orban. FOTO: Profimedia
Pe lângă victoria istorică a liderului opoziției maghiare, Peter Magyar, un alt aspect îi face pe analiști să privească cu interes alegerile parlamentare din 2026, din Ungaria. Liderul partidului care a pierdut scrutinul, Viktor Orban a beneficiat de un sprijin care pare împotriva naturii: atât Donald Trump, cât și Vladimir Putin au făcut eforturi importante pentru al sprijini pe liderul FIDESZ. 

Ministrul de externe al Ungariei acționa ca un agent al ministrului rus Serghei Lavrov și Viktor Orban îi spunea lui Putin „voi fi ca șoarecele care scoate spinul din laba leului.” Putin și-a trimis la Budapesta cei mai bun agenți ai serviciilor secrete specializați în câștigarea alegerilor. Pe de altă parte, Trump a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Orban și l-a trimis cu câteva zile înainte de alegeri pe vicepreședintele JD Vance în Ungaria pentru a face campanie pentru FIDESZ.

„Putin, Trump și Orban, o alianță nocivă între autocrați”

Întrebată ce ar trebui să înțeleagă americanii din faptul că Donald Trump și Vladimir Putin s-au aliat pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să câștige alegerile, fostul secretar de stat Hillary Clinton, fostă primă-doamnă a SUA și fost candidat la președinție, susține că este vorba despre: „O alianță nocivă între autocrați și liderii care vor să devină autocrați.”

Orban s-a transformat dintr-un student anti-rus și anti-comunist într-un aliat al lui Putin, explică democrata. „Nu sunt primele alegeri în care intervine Putin. A fost o înfrângere răsunătoare pentru Putin și asta ne spune că oamenii nu vor tolera felul de opresiune pe care Orban o impunea asupra lor. Orban a dominat guvernul, dar și justiția, a stragulat presa liberă, dar a preluat universitățile și le-a spus ce să predea. Trebuie să învățăm că nu poți permite „domnia” unui om, pentru că asta duce la corupție, la opresiune, la o distrugere a instituțiilor democratice, la decizii nesăbuite, precum vedem cu Trump în Iran.” 

Clinton susține că victoria lui Peter Magyar este un semnal de alarmă pentru americani. „Nu-mi pasă ce preferințe politice ai, dacă ești american trebuie să-ți pese de democrația americană și în cel de-al 250-lea an de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii vrei să fii independent de tipul de comportament pe care-l are Trump care face eforturi să se modeleze după Vladimir Putin. Viktor Orban a aflat că maghiarii nu vor accepta acest lucru și sper că nici americanii nu vor accepta acest lucru. Sper să vedem asta în alegerile de la mijlocul mandatului și la următoarele alegeri prezidențiale.”

Prima reacție oficială a administraţiei Trump după alegerile din Ungaria. JD Vance este „întristat” de înfrângerea lui Viktor Orbán

„O înfrângere semnificativă pentru Putin și Trump”

Sfârșitul regimului autocratic al lui Viktor Orban este o victorie nu doar pentru Ungaria, ci și pentru oamenii care prețuiesc democrația în întreaga lume, a susținut Clinton.

„Este o victorie pentru maghiari, pentru Europa, pentru democrație și este o înfrângere semnificativă pentru Putin, Trump și pentru forțele autoritarismului din întreaga lume. Alegerile au fost, în mod evident, în primul rând despre maghiari și despre ceea ce și-au dorit ei. Tema anti-corupției, a dezgustului maghiarilor față de corupția lui Orban, a familiei lui,  a complicilor lui, a apropiaților lui a fost una dintre forțele motrice din spatele unei prezențe istorice la vot – aproape 80%.”

Fostul secretar de stat a menționat vizita lui JD Vance la Budapesta, înainte de alegeri, pentru susținerea lui Orban, în care a amintit obsesiv de nevoie de salvare a civilizației occidentale. „De fapt, votul împotriva lui Orban e un vot pentru civilizația occidentală, este o victorie pentru guvernarea responsabilă, statul de drept, o victorie împotriva corupției. Este o victorie împotriva liderilor care se apropie de dictatori precum Vladimir Putin. Orban a atacat justiția independentă. A atacat presa liberă. A atacat instituțiile politice care promovau democrația”, spune Clinton. 

Costul vieții și anti-corupția

În ceea ce privește lecțiile pentru democrații americani, Clinton a subliniat că aceștia trebuie să pună în centrul ofertei electorale, la fel cum a făcut partidul Tisza, problemele legate costul vieții care trebuie să fie rezonabil și responsabilitatea pentru modul în care se guvernează/politica anti-corupție.

„Mergem într-o direcție greșită sub Donald Trump. Vedem inflația crescând. Vedem costurile crescând la totul, de la chirii, la benzină, la asigurările de sănătate.”

Prețurile rezonabile și răspunderea pentru guvernare merg mână în mână.

„Responsabilitatea începe cu limitarea corupției în Casa Albă. Corupție nu înseamnă doar sumele de bani pe care Trump și familia sa le acumulează, ci este vorba și despre cei cu care se asociază, cei care profită de pe urma administrației Trump pe cheltuiala oamenilor care muncesc și a clasei de mijloc. Trebuie să ne concentrăm atât pe costul vieții, cât și pe responsabilitatea celor care guvernează”, a mai explicat ea.

Oamenii trebuie să vadă, spune Hillary, că între costul vieții și îmbogățirea familiei Trump și a asociaților acestora există o legătură: „Fiecare act pe care îl fac are o latură tranzacțională care vine în beneficiul lor”.

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
Tarife pe litoral de 1 Mai 2026. Cât va trebui să scoți din buzunar pentru a petrece 3 nopți în cele mai populare stațiuni
gandul.ro
image
Bogdan Ivan: Rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce România a obținut derogări din partea SUA de la aplicarea sancțiunilor
mediafax.ro
image
Știrea momentului vine din Spania: Andrei Rațiu, propus la Real Madrid!
fanatik.ro
image
De ce nu scad mai mult prețurile la benzină și motorină: petrolul pentru Europa a ajuns la aproape 150 de dolari pe baril, peste recordul din 2008
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India
antena3.ro
image
Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"
observatornews.ro
image
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
cancan.ro
image
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din capitalele alăturate. Diferențele de preț sunt însemnate
playtech.ro
image
Mihaela Rădulescu a răbufnit la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: ”Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie”
fanatik.ro
image
A fost păcălit Trump de Netanyahu să înceapă războiul cu Iranul? Cum se explică eșecul care se conturează în războiul din Golf și cât de reală este fisura dintre SUA și Israel
ziare.com
image
Un senator, legendă a fotbalului, părăsit de iubita cu 35 de ani mai tânără! Motivul total neașteptat
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Scenariu negru pentru UDMR după victoria lui Peter Magyar. Cristian Pîrvulescu: „Vor avea o problemă serioasă”
cotidianul.ro
image
Cu cine a petrecut Codruța Filip de Paște, după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită FOTO
romaniatv.net
image
Tradiții în Miercurea Luminată. Cum putem evita „nunta șoarecilor” în casa noastră
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Lidia Buble l-a dat în judecată pe Răzvan Simion. Artista îi aduce acuzații grave prezentatorului de la Neatza
actualitate.net
image
Cine era tânăra care a murit în accidentul de pe Valea Oltului. Ana-Maria avea un copil și-l aștepta pe al doilea
click.ro
image
De Paște, Victor Socaciu petrecea cu mama fiicei și cu soția. Ambele s-au luptat să-i salveze viața. Ce scrie pe crucea artistului?
click.ro
image
Gigi Becali își face public testamentul. Cine moștenește întreaga avere: „Așa cum a făcut Sf. Toma”
click.ro
Melania și Donald Trump și Willem și Maxima ai Olandei profimedia 1090779872 jpg
O "modestă" regină europeană, mai stilată decât Melania Trump? A fost posibil la vizita acestui cuplu regal la Casa Albă
okmagazine.ro
Regina Elisabeta, Andrew, Profimedia (1) jpg
Teoria tatălui diferit al infamului Andrew revine. Este motivul pentru care fostul prinț a ajuns așa?
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
Click!

image
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare la 9 luni după moartea lui Felix Baumgartner. Cum au tratat-o părinții austriacului: „Ar trebui să le fie rușine tuturor!”
image
Cine era tânăra care a murit în accidentul de pe Valea Oltului. Ana-Maria avea un copil și-l aștepta pe al doilea

OK! Magazine

image
Teoria tatălui diferit al infamului Andrew revine. Este motivul pentru care fostul prinț a ajuns așa?

Click! Pentru femei

image
Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene