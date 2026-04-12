Analiză Domnia de 16 ani a lui Orbán asupra Ungariei se încheie cu o înfrângere zdrobitoare la alegeri. Ce măsuri drastice propune câștigătorul Péter Magyar

Domnia de 16 ani a premierului ungar Viktor Orbán se apropie de final, după o înfrângere electorală categorică, potrivit rezultatelor preliminare apărute duminică.

Prim-ministrul a recunoscut victoria contracandidatului său, Péter Magyar, care este pe cale să obțină o majoritate covârșitoare în parlamentul de 199 de locuri.

Rezultatele parțiale indică faptul că liderul considerat mult timp cel mai autoritar din Uniunea Europeană — aliat apropiat al președintelui american Donald Trump și al liderului rus Vladimir Putin — pierde la o diferență semnificativă.

După numărarea a peste 53% din voturi, Péter Magyar era creditat cu aproximativ 136 de mandate, în timp ce partidul de guvernământ Fidesz, condus de Orbán, se îndrepta spre doar 56 de locuri.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Magyar a declarat că premierul în exercițiu l-a sunat pentru a-l felicita pentru victorie.

Dacă această diferență se confirmă, noul lider va dispune de o supermajoritate parlamentară, care i-ar permite să modifice profund sistemul politic construit de Orbán, inclusiv controlul asupra justiției, companiilor de stat și mass-mediei.

Plecarea lui Orbán ar putea fi primită cu ușurare la nivelul Uniunii Europene, unde liderul ungar a fost acuzat în repetate rânduri că a exploatat vulnerabilitățile instituționale ale blocului comunitar. Recent, el a fost asociat cu blocarea unui pachet de sprijin european de aproximativ 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Înfrângerea reprezintă totodată o lovitură pentru mișcarea politică inspirată de Donald Trump, care l-a considerat pe Orbán un model pentru un naționalism conservator, axat pe valori creștine și politici anti-imigrație.

Oficialii de la Bruxelles au acuzat de-a lungul timpului guvernul ungar că a subminat instituții-cheie ale democrației, inclusiv sistemul judiciar și presa, însă Uniunea Europeană nu a reușit să limiteze în mod decisiv influența acestuia.

Deși Donald Trump și alți oficiali americani de rang înalt și-au exprimat sprijinul înaintea scrutinului, evoluția votului pare să fi fost determinată în principal de nemulțumirea tot mai mare a populației față de situația economică și acuzațiile de corupție și clientelism.

Participarea la vot a atins niveluri record

În paralel, participarea la vot a atins niveluri record, aproximativ 80% dintre alegători și-au exprimat opțiunea, depășind deja nivelurile finale din alegerile anterioare.

De asemenea, peste 293.000 de voturi au fost exprimate prin corespondență, potrivit datelor oficiale. În străinătate, inclusiv la Londra, alegătorii maghiari s-au prezentat în număr mare la urne, formând cozi încă de la primele ore ale dimineții.

Societatea maghiară nu este pregătită pentru provocările economice de după alegeri

Péter Magyar vrea să limiteze mandatul de premier la două mandate

Péter Magyar, liderul partidului Tisza și candidat la funcția de prim-ministru, a declarat duminică că, în cazul unei victorii obținute cu o majoritate de două treimi, va iniția modificarea Legii Fundamentale a Ungariei pentru a limita mandatul premierului la două cicluri.

Relația cu mediul de afaceri și formarea guvernului

Referindu-se la mediul de afaceri, Magyar a declarat că nu consideră necesare măsuri speciale față de antreprenorii care s-ar fi distanțat de Fidesz, adăugând că niciunul dintre marii susținători ai guvernului nu l-a contactat.

În ceea ce privește componența unui posibil guvern Tisza, el a evitat să ofere nume, afirmând că este prematur și că prioritatea o reprezintă rezultatul alegerilor. Totuși, a menționat că partidul are deja în vedere candidați pentru fiecare portofoliu.

Măsuri propuse în cazul unei victorii decisive

Cea mai concretă promisiune a lui Magyar vizează modificări constituționale. În cazul obținerii unei majorități de două treimi, partidul său ar limita mandatul prim-ministrului la două termene.

El a prezentat și o serie de măsuri care ar putea fi implementate rapid după o eventuală victorie:

-inițierea unor acțiuni anticorupție încă de la începutul mandatului

-crearea unei instituții naționale pentru recuperarea și protecția activelor

-depunerea cererii de aderare a Ungariei la Parchetul European (EPPO)

-evaluarea modului de transfer al puterii de la actualul guvern

În ceea ce privește mass-media publică, Magyar a declarat că nu intenționează să o desființeze, dar ar suspenda serviciile de știri până la asigurarea unui echilibru editorial. El a criticat actuala funcționare a instituției, sugerând că aceasta nu respectă standardele de informare echilibrată, în ciuda bugetului considerabil de care dispune.

Impact și implicații

Propunerea de limitare a mandatelor premierului ar reprezenta o schimbare instituțională majoră în sistemul politic ungar, în timp ce agenda anticorupție indică o orientare către mecanisme de control mai stricte și o aliniere mai puternică la structurile europene.

Declarațiile privind mass-media publică sugerează posibilitatea unei intervenții rapide în funcționarea acesteia, prezentată ca o măsură temporară pentru restabilirea echilibrului.