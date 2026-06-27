Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, anunță că va demisiona în câteva săptămâni și cere alegeri anticipate

Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vucic, aflat sub presiune după luni de proteste anti-guvernamentale, a declarat sâmbătă că va demisiona în câteva săptămâni, iar țara va organiza alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate.

Anunțul lui Vucic, aflat la putere de 13 ani, vine după un an și jumătate de proteste anti-corupție, uneori violente, conduse de studenți și declanșate de prăbușirea unui acoperiș la o gară din orașul Novi Sad, în nordul țării, în noiembrie 2024, incident în urma căruia au murit 16 persoane.

Cu câteva zile în urmă, în Novi Sad, studenții au comemorat victimele tragediei și au cerut alegeri generale anticipate. Un alt miting studențesc este programat duminică în orașul Kraljevo, din sud-estul Serbiei.

„Voi mai fi președinte doar câteva săptămâni, după care voi demisiona”, a declarat Vucic susținătorilor săi la un miting pro-guvernamental în capitala Belgrad. Cel de-al doilea și ultimul său mandat urma să expire la mijlocul anului 2027, potrivit Reuters.

Vucic a precizat că va ajuta Partidul Progresist Sârb să câștige alegerile prezidențiale și scrutinul parlamentar anticipat, programat inițial tot pentru 2027. El nu a indicat însă când își va depune oficial demisia și nici când va dizolva parlamentul, condiție necesară pentru organizarea alegerilor anticipate.

Savo Manojlovic, liderul mișcării studențești de opoziție „Move-Change”, a declarat: „Prin demisie și prin alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, Vucic încearcă să își anticipeze căderea inevitabilă, cauzată de proteste și de mișcarea studențească, care are mai mult sprijin decât el.”

Protestatarii, opoziția și organizațiile pentru drepturile omului susțin că tragedia de la gară reflectă o gestionare defectuoasă mai amplă a proiectelor de construcții și corupție în guvern. Aceștia îl acuză, de asemenea, pe Vucic și aliații săi de violențe împotriva adversarilor politici, corupție răspândită, legături cu crima organizată și restrângerea libertății presei.

Vucic și aliații săi resping toate aceste acuzații. Activiștii din mișcarea studențească și partidele de opoziție au declarat că vor să îl înfrunte pe Vucic și formațiunea SNS la alegeri.

Serbia este candidată la aderarea la Uniunea Europeană, însă Belgradul trebuie mai întâi să îmbunătățească statul de drept, inclusiv condițiile pentru alegeri libere și corecte, și să elimine corupția și crima organizată.

De asemenea, trebuie să își alinieze politica externă cu cea a blocului, inclusiv prin impunerea de sancțiuni Rusiei pentru invazia din Ucraina.