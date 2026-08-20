 Preşedintele Serbiei a anunțat organizarea alegerilor legislative anticipate în luna octombrie | adevarul.ro
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Preşedintele Serbiei a anunțat organizarea alegerilor legislative anticipate în luna octombrie

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 Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat joi că alegerile legislative anticipate ar urma să aibă loc în octombrie, menţionând două date posibile şi dând astfel dreptate manifestanţilor antigvernamentali care cer un nou scrutin de mai bine de un an şi jumătate.

Aleksandar Vucic
Aleksandar Vucic FOTO: Profimedia

"Alegerile legislative din Serbia vor avea loc, după toate probabilităţile, fie pe 18, fie pe 25 octombrie. Vom şti acest lucru în câteva zile", a declarat Vucic, invitat în platoul jurnalului de seară al televiziunii naţionale RTS.

Acest scrutin ar urma să se desfăşoare cu mai bine de un an înaintea termenului normal, prevăzut pentru decembrie 2027, scrie Agerpres.

Serbia este zguduită din noiembrie 2024 de o amplă mişcare de protest declanşată de prăbuşirea acoperişului de la gara din Novi Sad, în nordul ţării.

Acest accident, soldat cu 16 morţi, a provocat furia a sute de mii de cetăţeni, conduşi de o mişcare studenţească, care l-au văzut ca fiind rezultatul corupţiei ce, în opinia lor, este larg răspândită în această ţară care negociază aderarea la Uniunea Europeană, rămânând în acelaşi timp un aliat loial al Moscovei.

Apelurile iniţiale în favoarea unei anchete transparente cu privire la această tragedie s-au transformat în solicitări pentru organizarea de alegeri anticipate.

Şeful statului sârb a promis în mod regulat aceste alegeri, însă până în prezent a evitat întotdeauna să menţioneze o dată exactă.

Mişcarea de protest pare să îşi fi pierdut din avânt de-a lungul timpului, dar studenţii au anunţat că îşi vor prezenta propria listă la scrutin.

Ultimul mare miting, organizat în mai la Belgrad, a adunat aproximativ 180.000 de oameni, conform unui organism de numărare independent.

Liderul naţionalist Aleksandar Vucic, 56 de ani, este la putere ca prim-ministru sau preşedinte de peste un deceniu.

Ales preşedinte în 2017 şi reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, el a declarat recent că va demisiona imediat după convocarea oficială a alegerilor parlamentare pentru a-şi lansa campania, lăsând să se întrevadă ambiţia sa de a reveni în funcţia de prim-ministru.

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