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Președintele Serbiei anunță că ar putea demisiona în curând. Ce urmărește liderul de la Belgrad?

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Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că ia în calcul să renunțe în viitorul apropiat la funcția de șef al statului, lăsând să se înțeleagă că plecarea sa ar putea avea loc chiar mai devreme decât se speculează în prezent.

Aleksandr Vucici, președintele Serbiei/FOTO:EPA/EFE
Aleksandr Vucici, președintele Serbiei/FOTO:EPA/EFE

Potrivit publicației sârbe Danas, citată de presa regională, Vučić a fost întrebat în cadrul unei emisiuni la Radio Belgrad dacă intenționează să demisioneze peste trei sau patru luni. Răspunsul liderului sârb a fost surprinzător: „Poate chiar mai devreme”.

„Am început deja să-mi împachetez cărțile de la Administrația Prezidențială. Am foarte multe și mă gândesc unde să le duc”, a declarat Vučić.

Liderul de la Belgrad a explicat că analizează posibilitatea de a candida pentru funcția de prim-ministru și a precizat că urmează să participe la o întâlnire importantă în cursul serii.

Totodată, președintele Serbiei a afirmat că alegerile vor avea loc în următoarele luni, iar diferența dintre un scrutin organizat peste trei sau patru luni reprezintă, în opinia sa, doar „o chestiune tehnică”.

Vučić a mai spus că se gândește zilnic la persoana care ar putea deveni viitorul candidat la președinția Serbiei din partea actualei puteri.

Declarațiile sale vin pe fondul informațiilor potrivit cărora autoritățile de la Belgrad pregătesc organizarea unor alegeri parlamentare anticipate până la sfârșitul acestui an.

Serbia traversează o perioadă de puternice tensiuni politice și sociale. Din decembrie 2024, țara este scena unor ample proteste antiguvernamentale, în cadrul cărora manifestanții au cerut inclusiv demisia lui Aleksandar Vučić.

Valul de nemulțumire a fost declanșat după tragedia produsă la gara din Novi Sad, în nordul țării, unde 16 persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui acoperiș de protecție. Incidentul a alimentat acuzațiile privind corupția și deficiențele administrative, transformându-se într-un simbol al contestării actualei puteri.

Rămâne de văzut dacă anunțul lui Vučić va conduce la o reconfigurare a scenei politice sârbe sau reprezintă doar un nou episod într-o perioadă marcată de incertitudine și presiune publică tot mai mare asupra guvernării.

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