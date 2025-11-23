Președintele polonez avertizează în privința planului de pace pentru Ucraina: Rusia „este o țară care nu respectă acordurile”

Mesaj tranșant de la Varșovia, într-un moment în care presiunile diplomatice asupra Ucrainei cresc vizibil. Președintele Karol Nawrocki a transmis că orice plan de pace nu trebuie doar acceptat de Kiev, ci și construit pornind de la realitatea — ignorată în unele capitale occidentale — că Rusia „este o țară care nu respectă acordurile”.

Declarația vine la doar o zi după ce administrația Trump a prezentat Ucrainei un document în 28 de puncte, o nouă încercare de a opri războiul.

Nawrocki nu a comentat direct detaliile planului, dar avertismentul său este clar. „Orice schiță de pace trebuie să fie acceptată de Kiev. Ucraina este victima agresiunii criminale a lui Putin, iar ucrainenii, cu sprijinul SUA și al statelor UE, trebuie să aibă vocea decisivă”, a scris președintele pe X.

Liderul polonez a insistat că securitatea europeană poate fi negociată doar în prezența tuturor actorilor afectați. „Prețul păcii nu poate fi atingerea obiectivelor strategice ale agresorului, iar agresorul a fost și este Federația Rusă.”

Premierul polonez Donald Tusk a lăsat să se înțeleagă că a aflat cu surprindere despre menționarea Poloniei în așa-numitul plan american de pace în 28 de puncte – un document la redactarea căruia Varșovia nici măcar nu a participat. Reacția lui Tusk, fermă și nuanțată, subliniază ceea ce oficialii de la Varșovia repetă de ani de zile: nimic nu poate fi decis despre Polonia fără Polonia, iar în privința Ucrainei nu există pace fără ca Ucraina să fie la masa discuțiilor.

„Toate deciziile care privesc Polonia vor fi luate de polonezi. Nimic despre noi fără noi. Iar când vorbim despre pace, negocierile trebuie să includă Ucraina. Nimic despre Ucraina fără Ucraina”, a transmis Tusk într-o postare pe X.

Primele rânduri ale mesajului par să facă trimitere directă la punctul din plan unde se vehiculează posibilitatea ca „avioane de luptă europene să fie staționate” în Polonia – un detaliu prezent în varianta scursă în presă. Numele Poloniei apare și într-un document suplimentar, aflat în lucru, privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și rolul Varșoviei într-o „coaliție a voluntarilor”.

Orbán pune tunurile pe Bruxelles: „Europenii au decis să intre în război”

Pe un alt front al dezbaterii, Viktor Orbán continuă să își ascută mesajele împotriva Uniunii Europene. Într-un interviu acordat presei maghiare, premierul ungar susține că Bruxelles-ul își împinge statele spre „implicare directă” în conflictul ruso-ucrainean și că planul american de pace ar trebui citit, de fapt, ca o încercare de a opri radicalizarea Europei.

Orbán acuză Comisia Europeană că pregătește un nou uriaș pachet financiar, de 135 de miliarde de euro, menit să susțină Ucraina. „Banii ungurilor sunt ai ungurilor. Punct”, a tranșat acesta, prezentând Bruxelles-ul ca pe un actor care alimentează o „economie de război” și împinge continentul într-un conflict pe care „și-l creează singur”.

Premierul susține că liderii europeni urmăresc „înfrângerea Rusiei cu mâna Ucrainei”, iar programul de reînarmare ar costa „tot ce are Europa”.

Fico, entuziasmat de planul lui Trump: „Rusia va fi absolut victorioasă”

Dacă în Occident planul prezentat Kievului este privit cu suspiciune sau respins ferm, la Bratislava tonul este complet diferit. Premierul slovac Robert Fico a elogiat propunerea, numind-o „grandioasă” și declarând, potrivit Novinky, că Rusia „va ieși întărită, moral și economic”.

Slovacia susține planul — „în limitele influenței sale modeste”, punctează premierul — și vede în el o șansă pentru „oprirea imediată a focului de ambele părți”. Fico acuză însă Bruxelles-ul că vrea să folosească activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, iar politica externă a UE o consideră „zero”.

Pe un ton ironic, el l-a comentat și pe Igor Melich, secretar de stat în Ministerul Apărării, care sugerase că pentru Slovacia ar fi avantajoasă o Ucraină „în sfera de influență rusă” pentru acces la energie ieftină. „Trebuie să-l sancționez — a fost mai blând decât planul de pace”, a spus Fico.

Un plan contestat de Kiev și de susținătorii săi

Documentul prezentat de administrația Trump prevede recunoașterea de către Ucraina a controlului Rusiei asupra Crimeei și Donbasului, reducerea drastică a armatei ucrainene și renunțarea definitivă la aderarea la NATO. În schimb, Kievul ar primi garanții de securitate și o parte din fondurile necesare reconstrucției.

Pentru Ucraina și partenerii săi occidentali, planul echivalează cu o capitulare mascată în fața Moscovei. Pentru unele capitale central-europene — Budapesta, Bratislava — pare însă un punct de inflexiune pe care îl așteptau.

În mijlocul acestor poziționări divergente, mesajul Poloniei rămâne cel mai ferm: pacea este posibilă doar dacă nu validează agresiunea. Orice altceva ar însemna repetarea greșelilor care au adus Europa exact în punctul în care se află astăzi.