Discuții cruciale la Geneva: Ucraina, SUA și Europa analizează oferta de pace a lui Trump

Astăzi are loc prima întâlnire oficială între reprezentanți ai Europei, Statelor Unite și Ucrainei privind planul de pace propus de Donald Trump. Discuțiile se desfășoară în contextul unor tensiuni crescute, Kievul exprimând în continuare rezerve majore față de documentul în 28 de puncte.

Textul propus obligă, în viziunea ucrainenilor, la concesii teritoriale, la renunțarea la aspirațiile NATO și chiar la retragerea din zone pe care Rusia nu le controlează. Deși inițial Trump a cerut ca Ucraina să accepte planul până joi, de Ziua Recunoștinței, președintele american a transmis ulterior că aceasta nu ar fi varianta finală, relatează CNN.

„Ne-ar plăcea să obţinem pacea. Ar fi trebuit să se întâmple acum mult timp. Războiul din Ucraina cu Rusia nu ar fi trebuit să se întâmple”, a declarat Donald Trump.

Cine participă la discuțiile de la Geneva

Întâlnirea de astăzi va avea loc între delegația Ucrainei și cea a Statelor Unite. Din partea Kievului participă șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, directorii serviciilor de informații și președintele Consiliului de Securitate. SUA sunt reprezentate de Secretarul de Stat Marco Rubio și de emisarul special Steve Witkoff. La discuții sunt prezenți și consilierii pentru securitate națională din Franța, Germania, Marea Britanie și, potrivit unor surse diplomatice, și din Italia.

„Reprezentanții noștri știu cum să protejeze interesele naționale ucrainene și exact ce este necesar pentru a împiedica Rusia să comită o a treia invazie”, a spus Volodimir Zelenski înaintea întâlnirii.

Europa cere să fie consultată

În marja summitului G20 de la Johannesburg, liderii europeni au salutat inițiativa de pace a lui Trump, dar au insistat că deciziile finale trebuie luate împreună.

„Unica noastră problemă pentru noi toţi este Rusia care a început acest război, care a refuzat să accepte propunerile de încetare a focului din februarie, martie, iulie, august, etc.”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.

„Este un război care nu poate fi încheiat niciodată fără consimțământul Ucrainei și al Europei, deoarece este un război pe continentul european. În funcție de rezultatul acestui război, va avea un impact asupra securității Europei”, a afirmat cancelarul german Friedrich Merz.

Presiuni americane și o posibilă contrapropunere europeană

Statele Unite au transmis aliaților din NATO că, dacă Volodimir Zelenski nu va semna acordul, Ucraina riscă să sufere consecințe mai dure în viitor.

Săptămâna viitoare, un grup de lideri europeni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Giorgia Meloni, ar putea merge la Washington pentru a-i prezenta președintelui american o contrapropunere la planul în 28 de puncte.