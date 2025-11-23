Confuzie la Washington și în Europa: Disputa privind adevărat origine a planului de pace pentru Ucraina declanșează o ruptură politică

Secretarul de stat american Marco Rubio se confruntă cu un val de critici după ce mai mulți membri ai unei delegații bipartizane a Senatului au afirmat că acesta le-a spus că planul de pace în 28 de puncte transmis Ucrainei ar fi, de fapt, o propunere rusească redirecționată prin intermediul SUA.

Delegația, prezentă la Forumul Internațional de Securitate de la Halifax, a primit un apel din partea secretarului de stat Marco Rubio, care a încercat să clarifice originea documentului.

Senatorul republican Mike Rounds a declarat că Rubio a fost „foarte clar” în a explica faptul că planul – elaborat de trimisul special american Steve Witkoff și de omologul său rus, Kirill Dmitriev – provenea inițial din partea Rusiei, iar Statele Unite doar l-au transmis mai departe.

„Secretarul Rubio ne-a spus că suntem pur și simplu beneficiarii unei propuneri livrate unuia dintre reprezentanții noștri”, a afirmat Rounds pe 22 noiembrie. „Nu este recomandarea noastră, nu este planul nostru de pace. Este o propunere primită. În calitate de intermediar, am făcut aranjamentele pentru a o transmite mai departe – iar noi nu am făcut-o publică.”

Rounds a adăugat că documentul a fost înmânat lui Witkoff de către o persoană considerată a reprezenta interesele Rusiei.

Senatorul independent Angus King, membru al Comitetului pentru Relații Externe, a comparat propunerea cu politica de conciliere a lui Neville Chamberlain față de Hitler în 1938.

„Răsplătește agresiunea. Pur și simplu”, a spus acesta. „Nu există justificare – etică, legală sau politică – pentru ca Rusia să revendice estul Ucrainei.”

Republicanul Mike Rounds a susținut aceeași versiune, afirmând că Rubio a explicat clar faptul că documentul a fost doar transmis către Washington. Rounds a remarcat chiar că textul „pare scris inițial în rusă”, sugerând originea sa străină.

Democrata Jeanne Shaheen, membru de rang înalt al aceluiași comitet, a confirmat concluziile colegilor săi, caracterizând documentul drept „o propunere rusească… conținând numeroase elemente total inacceptabile”.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a declarat, după discuția cu Rubio, că nu există nicio indicație că administrația ar intenționa să suspende programul PURL sau schimbul de informații cu Ucraina.

Ulterior, Rubio a emis însă o declarație care contrazice versiunea senatorilor. El a susținut că propunerea de pace a fost redactată de Statele Unite.

„Propunerea de pace a fost realizată de SUA. Este oferită ca un cadru solid pentru negocieri în desfășurare”, a scris Rubio. „Ea se bazează pe contribuții din partea Rusiei, dar și pe contribuții anterioare și actuale din partea Ucrainei.”

Cu o zi înainte, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, afirmase că Rubio și Witkoff lucrează împreună la plan de aproximativ o lună și că au fost „în contact cu ambele părți”, precizând că președintele susține efortul.

Totuși, o sursă citată de Kyiv Independent susține că Rubio nu a participat deloc la redactarea planului. Un oficial american de rang înalt, sub protecția anonimatului, a afirmat că inițiativa este susținută de vicepreședintele JD Vance, iar alți oficiali de top au fost excluși din procesul de negociere.

Pe 21 noiembrie, președintele Donald Trump a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va „trebui să aprobe” propunerea americană privind încheierea războiului, adăugând că a purtat deja discuții cu reprezentanți ai Ucrainei.

„Credem că avem o modalitate de a obține pacea. El va trebui să o aprobe”, a spus Trump, sugerând că Ucraina ar fi trebuit să acționeze mai rapid și subliniind presiunea la care este supusă infrastructura energetică a țării în pragul iernii.

Într-un mesaj public din aceeași zi, Zelenski a recunoscut intensificarea presiunilor diplomatice, descriind momentul drept „unul dintre cele mai dificile” pentru Ucraina.

„Ucraina ar putea în curând să se confrunte cu o alegere extrem de dificilă. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener-cheie. Fie 28 de puncte complicate, fie cea mai grea iarnă de până acum – și riscurile care vin odată cu ea”, a spus acesta.

Oficiali de rang înalt din Statele Unite și Ucraina urmează să se întâlnească în Elveția pe 23 noiembrie pentru a discuta noua propunere de pace, prezentată ca un plan comun americano-rus. Rubio ar urma să conducă delegația americană, în timp ce partea ucraineană va fi reprezentată de Andrii Ermak, șeful Oficiului Președintelui.

Jurnalistul Christo Grozev: „Versiunea timpurie a planului era un concept pur rusesc”

Jurnalistul de investigații Christo Grozev adaugă un noă dezvăluire în poveste. Acesta susține că a văzut o versiune timpurie a planului, acum șase luni, și că documentul era „un concept pur rusesc”.

Grozev afirmă că acea variantă avea două puncte suplimentare, ambele dispărute din forma apărută în spațiul public:

– un pachet masiv de sprijin economic menit să scoată Rusia postbelică din colapsul financiar anticipat;

– o propunere de alianță „creștină” Moscova–Washington împotriva Chinei.

„Mi s-a întâmplat să văd o versiune timpurie a „planului de pace”, acum aproximativ 6 luni. Era un concept pur rusesc și era aproape identic cu ceea ce vedem astăzi (cu siguranță acolo era componenta 50/50 – active rusești + investiții UE în reconstrucția Ucrainei) .

Primul, o propunere ca SUA (investitorii americani) să scoată Rusia postbelică dintr-o recesiune iminentă, lipsită de lichidități și investiții, „ca în anii ’90”. Aceasta era menită ca un stimulent pentru Trump (fie ca un avantaj legitim pentru SUA, fie ca unul pentru prieteni și familie — asta nu era explicit). Totuși, două elemente lipsesc în mod evident.

A doua „ofertă” era o nouă alianță Rusia–SUA împotriva Chinei. Foarte multă demagogie despre o „alianță creștină” era inclusă în acea secțiune.Sunt absolut sigur că aceasta este o propunere rusească, nu una dezvoltată în comun. De asemenea, nu-mi pot imagina că rușii nu ar fi inclus primul dintre cele două elemente suplimentare. Totuși, îmi pot da seama de ce acesta nu ar fi parte a planului scurs public.În privința punctului 2, nu pot fi sigur dacă Rusia a îndrăznit să includă oferta anti-China. Din nou, dacă a făcut-o, nu ar fi publică. Așa că, per ansamblu, s-ar putea să fie vorba de un plan de 30 de puncte, până la urmă”, a scris jurnalistul pe Twitter.

„Sunt absolut sigur că este o propunere rusească, nu una dezvoltată în comun”, subliniază Grozev. Unele elemente ar fi fost eliminate pentru a nu compromite planul în spațiul public. „S-ar putea să fie vorba, de fapt, de un plan în 30 de puncte”, afirmă jurnalistul.

Între declarații care se contrazic, surse anonime și un plan de pace care își schimbă constant paternitatea, rămâne o singură certitudine: presiunea pentru o soluție rapidă în războiul din Ucraina crește, iar Washingtonul și Moscova par să fi găsit teren comun doar în opacitatea negocierilor.

Concesii și condamnări

Conținutul documentului a determinat opoziția fermă a unui grup de senatori, care consideră că acesta depășește limitele unei posibile încetări a focului și se apropie mai degrabă de o capitulare.

Cinici senatori-cheie, printre care Shaheen, King și republicanul Thom Tillis, au emis o declarație comună: „Nu vom obține o pace durabilă oferindu-i lui Putin concesie după concesie și slăbind fatal capacitatea Ucrainei de a se apăra.”

O fractură structurală în politica externă a SUA

Conflictul dintre Rubio și Senat depășește cu mult un simplu incident de comunicare. Disputa dezvăluie o ruptură structurală în politica externă americană, care riscă să submineze credibilitatea Washingtonului într-un moment de negocieri critice.

În oricare dintre scenarii – fie senatorii au dreptate, fie Departamentul de Stat – rezultatul este același: Statele Unite transmit lumii două poziții diplomatice diferite.

Consecința imediată este riscul ca aliații europeni, neștiind care este poziția reală a Washingtonului, să fie obligați să acționeze unilateral. De altfel, lideri ai UE pregătesc deja propriul contra-proiect.