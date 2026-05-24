search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul Ungariei a decis să-și reducă salariul cu 50%. Cum își justifică gestul și ce îi așteaptă pe demnitari

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că își va reduce salariul cu peste 50% și pregătește tăieri de venituri pentru miniștri, parlamentari, primari și șefi ai companiilor de stat.

Péter Magyar, premierul maghiar FOTO: AFP
Péter Magyar, premierul maghiar FOTO: AFP

Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat postului RTL Ungaria, la scurt timp după victoria sa electorală din aprilie.

Potrivit planului prezentat de liderul de la Budapesta, salariul brut lunar al premierului va ajunge la aproximativ 3,8 milioane de forinți, echivalentul a circa 10.500 de euro. Suma este de peste două ori mai mică decât venitul fostului premier Viktor Orbán, scrie Mediafax.

Reduceri salariale sunt pregătite și pentru alți demnitari ai statului

Guvernul vrea să limiteze inclusiv cheltuielile suplimentare decontate parlamentarilor pentru combustibil, cazare sau angajați.

În prezent, deputații ungari pot deconta până la 7 milioane de forinți pe lună, aproximativ 19.500 de euro. Noul Executiv vrea să reducă plafonul la mai puțin de 5 milioane de forinți.

Péter Magyar le-a cerut aleșilor să nu utilizeze integral nici măcar aceste sume reduse.

Potrivit estimărilor prezentate de guvern, măsurile ar putea aduce economii de aproximativ 50 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 139 de milioane de euro.

Premierul ungar și-a justificat decizia prin diferența mare dintre veniturile politicienilor și cele ale populației.

Salariul mediu brut în Ungaria este de aproximativ 640.000 de forinți pe lună, adică în jur de 1.630 de euro

În raport cu venitul mediu al populației, premierul Ungariei era până acum printre cei mai bine plătiți lideri guvernamentali din Uniunea Europeană.

Peter Magyar a devenit una dintre cele mai vizibile figuri politice din Ungaria după ruptura de partidul lui Viktor Orbán și lansarea unei platforme anti-corupție și pro-reformă. Fost avocat și diplomat, el și-a construit campania electorală pe promisiuni legate de reducerea privilegiilor politicienilor, reformarea instituțiilor și limitarea cheltuielilor statului.

Victoria sa electorală din aprilie a fost considerată una dintre cele mai mari schimbări politice din Ungaria din ultimii ani, după o lungă perioadă dominată de Viktor Orbán și partidul Fidesz.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
stirileprotv.ro
image
Un lider PNL a apărut la o reuniune de partid cu un ceas de aproximativ 30.000 de euro. Liberalul este un apropiat al lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Un important lider european își taie salariul la jumătate
mediafax.ro
image
Și-a cheltuit averea de peste 20 de milioane de euro, însă nu regretă deloc. Ce a făcut, de fapt, cu banii fostul fotbalist 
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat de ucraineni în București”
digisport.ro
image
Mesajul lui Nicușor Dan după ce Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Vecinii bulgari se pregătesc pentru sezonul estival cu oferte ultra all inclusive. Cât costă experiența
observatornews.ro
image
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
cancan.ro
image
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
Cum poți reduce rata la bancă în 2026 fără refinanțare. Greșeala făcută de mulți români
playtech.ro
image
Primul om care îl refuză pe Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Orașul superb european desemnat cea mai accesibilă destinație pentru turiști. Te poți caza cu 17 euro și poți lua o masă cu 8 euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: descoperirea care schimbă totul, după ce ”meciul anului” s-a încheiat cu un scandal uriaș
digisport.ro
image
Orașul european unde poți merge o săptămână cu doar 500 de euro. Este cea mai ieftină destinație, iar berea costă mai puțin de 2 euro
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Cine sunt părinții Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a obținut locul 3 în Finala Eurovision 2026
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Unde să mergi în vacanță la mare anul ăsta
actualitate.net
image
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri
click.ro
image
Andreea Marin, apariție spectaculoasă în Bologna. Fanii au reacționat imediat: „Arăți perfect de când ai slăbit”
click.ro
image
Româncele au făcut parada modei, pe covorul roșu, la Cannes 2026! Designerul Florin Burescu o laudă pe Andreea Esca: „Cea mai bună apariție!”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare