Premierul Ungariei a decis să-și reducă salariul cu 50%. Cum își justifică gestul și ce îi așteaptă pe demnitari

Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că își va reduce salariul cu peste 50% și pregătește tăieri de venituri pentru miniștri, parlamentari, primari și șefi ai companiilor de stat.

Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat postului RTL Ungaria, la scurt timp după victoria sa electorală din aprilie.

Potrivit planului prezentat de liderul de la Budapesta, salariul brut lunar al premierului va ajunge la aproximativ 3,8 milioane de forinți, echivalentul a circa 10.500 de euro. Suma este de peste două ori mai mică decât venitul fostului premier Viktor Orbán, scrie Mediafax.

Reduceri salariale sunt pregătite și pentru alți demnitari ai statului

Guvernul vrea să limiteze inclusiv cheltuielile suplimentare decontate parlamentarilor pentru combustibil, cazare sau angajați.

În prezent, deputații ungari pot deconta până la 7 milioane de forinți pe lună, aproximativ 19.500 de euro. Noul Executiv vrea să reducă plafonul la mai puțin de 5 milioane de forinți.

Péter Magyar le-a cerut aleșilor să nu utilizeze integral nici măcar aceste sume reduse.

Potrivit estimărilor prezentate de guvern, măsurile ar putea aduce economii de aproximativ 50 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 139 de milioane de euro.

Premierul ungar și-a justificat decizia prin diferența mare dintre veniturile politicienilor și cele ale populației.

Salariul mediu brut în Ungaria este de aproximativ 640.000 de forinți pe lună, adică în jur de 1.630 de euro

În raport cu venitul mediu al populației, premierul Ungariei era până acum printre cei mai bine plătiți lideri guvernamentali din Uniunea Europeană.

Peter Magyar a devenit una dintre cele mai vizibile figuri politice din Ungaria după ruptura de partidul lui Viktor Orbán și lansarea unei platforme anti-corupție și pro-reformă. Fost avocat și diplomat, el și-a construit campania electorală pe promisiuni legate de reducerea privilegiilor politicienilor, reformarea instituțiilor și limitarea cheltuielilor statului.

Victoria sa electorală din aprilie a fost considerată una dintre cele mai mari schimbări politice din Ungaria din ultimii ani, după o lungă perioadă dominată de Viktor Orbán și partidul Fidesz.