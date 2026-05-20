Péter Magyar vrea România în Grupul de la Visegrad: planul surpriză al premierului maghiar care poate schimba harta Europei

Premierul ungar Péter Magyar a declarat miercuri, 20 mai, la Varșovia, că își dorește relansarea Grupului de la Visegrad (V4) și extinderea acestuia prin includerea unor state din Europa Centrală și din Balcanii de Vest, inclusiv România.

Formatul V4 este alcătuit în prezent din Ungaria, Polonia, Slovacia și Cehia, însă în ultimii ani influența sa a scăzut pe fondul divergențelor politice dintre statele membre și al diferențelor de poziționare față de marile teme europene și geopolitice.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul polonez Donald Tusk, Péter Magyar a afirmat că grupul ar putea fi revitalizat și transformat într-un mecanism mai larg de cooperare regională.

El a subliniat că această extindere ar putea include state precum România, Austria, Croația, Slovenia, dar și țări din afara Uniunii Europene, din zona Balcanilor de Vest.

„Grupul de la Visegrad își poate recăpăta vitalitatea și influența în Uniunea Europeană”, a declarat liderul ungar, precizând că scopul inițiativei este consolidarea cooperării economice și politice în Europa Centrală, scrie Politico.

Donald Tusk a salutat reluarea dialogului regional dintre statele V4, subliniind importanța cooperării în domenii precum energia și securitatea.

Acesta a evidențiat, de asemenea, experiența Poloniei în reducerea dependenței de resursele energetice rusești.

Propunerea de extindere a formatului Visegrad vine într-un context în care Ungaria încearcă să-și redefinească relațiile regionale, după ani de tensiuni între fostul premier Viktor Orbán și partenerii din regiune.