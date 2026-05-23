Peter Magyar, pe urmele lui Orban: Ungaria reintroduce interdicţia importurilor agricole din Ucraina. Tensiuni noi între Budapesta şi Kiev

Guvernul Ungariei a decis reintroducerea interdicţiei privind importul mai multor produse agricole din Ucraina, într-o măsură care reaprinde tensiunile comerciale dintre Budapesta şi Kiev şi readuce în discuţie politica dură adoptată anterior de fostul executiv condus de Viktor Orbán.

Potrivit anunţului făcut de noul premier, Péter Magyar, decizia are la bază o presupusă „eroare legislativă” care ar fi permis ridicarea temporară a restricţiilor. Guvernul de la Budapesta susţine că măsura este necesară pentru protejarea fermierilor maghiari şi pentru stabilizarea pieţei interne, notează dialog.ua.

„Guvernul va reintroduce interdicţia asupra importurilor de produse agricole ucrainene”, a transmis executivul, precizând că este vorba despre o corectare a unei situaţii administrative care a lăsat piaţa expusă unor importuri considerate dezechilibrante.

Lista produselor vizate este extinsă şi include carne de porc, vită şi pasăre, ouă, miere, legume, cereale, făină, ulei de floarea-soarelui, seminţe, precum şi produse procesate precum pâinea sau vinul. În total, restricţiile acoperă peste 20 de categorii de bunuri agricole.

Autorităţile maghiare susţin că problema principală este legată de produsele ucrainene care ajung pe piaţa Uniunii Europene fără a fi reexportate, ceea ce ar crea presiune asupra producătorilor locali.

„Nu vom permite ca importurile ucrainene să pună în pericol mijloacele de trai ale fermierilor maghiari”, a declarat ministrul agriculturii, Szabolcs Bona.

Decizia vine într-un context politic sensibil, în care relaţiile economice dintre Uniunea Europeană şi Ucraina sunt marcate de dezbateri privind accesul produselor ucrainene pe piaţa comunitară, în condiţiile sprijinului acordat Kievului în contextul războiului.

Reprezentanţi ai guvernului de la Budapesta susţin că restricţiile au fost eliminate anterior în urma unei erori de reglementare, situaţie pe care actualul executiv o consideră inacceptabilă şi care trebuie corectată rapid.

În paralel, premierul ungar a făcut publice şi alte decizii privind politica internă şi externă, inclusiv pe platforma Facebook şi în publicaţii oficiale, unde a prezentat lista completă a produselor vizate şi argumentele guvernului.

De cealaltă parte, Ucraina îşi menţine deschis canalul diplomatic. Ministrul de externe, Andriy Sybiha, a declarat că Kievul şi Budapesta discută posibilitatea organizării unei întâlniri la nivel înalt, inclusiv între preşedintele Volodymyr Zelenskyy şi premierul ungar.

„Depinde de rezultatul negocierilor tehnice privind drepturile minorităţilor”, a precizat Sybiha, referindu-se la una dintre temele sensibile din relaţiile bilaterale.

Disputa privind importurile de produse agricole ucrainene nu este nouă. În 2023, Ungaria, alături de Polonia şi Slovacia, a impus restricţii unilaterale asupra mai multor produse ucrainene, în pofida regulilor pieţei unice europene, invocând protejarea fermierilor locali.

Noile măsuri anunţate de Budapesta reiau practic această linie dură, într-un moment în care Bruxelles-ul încearcă să menţină echilibrul între sprijinirea economiei Ucrainei şi protejarea pieţelor agricole din statele membre.

Autorităţile maghiare au avertizat că vor aplica sancţiuni financiare în cazul încălcării noilor reguli, în timp ce reacţia oficială a Uniunii Europene este aşteptată.