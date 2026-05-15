search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noul premier ungar dă de gol luxul sistemului Orban

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Peter Magyar arată în materiale video postate pe Facebook luxul din sediul lui Viktor Orban. Ungaria priveşte şocată la aceste imagini. În răstimp noul premier şi-a propus o serie obiective ambiţioase.

Premierul Peter Magyar în timpul ceremoniei de învestitură din Parlament, pe 9 mai 2026
Premierul Peter Magyar în timpul ceremoniei de învestitură din Parlament, pe 9 mai 2026

Măştile autocraţilor şi dictatorilor cad adesea atunci când după răsturnarea lor de la putere apar imagini care arată luxul în care trăiau. Exemple sunt dictatorul român Nicolae Ceauşescu sau preşedintele de odinioară al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Imaginile toaletelor lor aurite au rămas adânc întipărite în memoria colectivă a ţărilor lor.

Acum şi Viktor Orban şi vârfurile sistemului său înfrânt în alegeri trec printr-un astfel de moment. Cu puţin timp înaintea învestirii noului guvern ungar, eveniment care a avut loc miercuri, 13 mai, premierul Peter Magyar a început să publice pe Facebook materiale video înregistrate în sediul lui Orban şi în două ministere. În imaginile din clădirile asemănătoare unor palate nu se văd, ce-i drept, toalete aurite, ci încăperi gigantice cu dotări de lux.

În plus, Orban care se califică drept "băiat de la ţară", pentru a-şi sublinia apropierea de oamenii din popor, şi-a dotat sediul cu aproape 100 de tablouri preţioase, provenite din Muzeul Naţional de Artă al Ungariei.

Viktor Orban salutându-şi simpatizanţii pe 12 aprilie, după înfrângerea la urne
Viktor Orban salutându-şi simpatizanţii pe 12 aprilie, după înfrângerea la urne


În prezenţa mai multor miniştri, Magyar a vorbit în timpul filmărilor de "o senzaţie Ceauşescu". El a relatat în acelaşi timp despre vizite anterioare făcute în spitale şi şcoli dărăpănate. Una din filmări a făcut opt milioane de vizualizări în decurs de o zi - într-o ţară cu aproximativ zece milioane de locuitori.

Mânie şi satisfacţie

Prezentarea luxului în care trăia Orban şi elita sistemului său, într-o ţară care se confruntă cu mari dificultăţi, poate părea în exterior un act de populism ieftin. Dar în rândul cetăţenilor imaginile au provocat mânie dar şi satisfacţia că elita a fost demascată. Asta e de înţeles doar dacă se ţine cont de abuzurile şi aroganţa sistemului Orban, pe care mulţi unguri le considerau tot mai insuportabile.

Se poate pleca de la premisa că Peter Magyar va continua să guverneze în acest fel. La învestitura care a avut loc pe 9 mai în Parlamentul Ungariei, noul premier a arătat clar că-şi doreşte o schimbare profundă de sistem. El a declarat că obiectivul său suprem este reconcilierea societăţii ungare. Dar asta presupune mai întâi reinstaurarea dreptăţii, a subliniat Magyar. Iar dreptatea nu poate exista atâta timp cât realitatea sistemului Orban nu este privită în faţă şi analizată din punct de vedere moral şi juridic.

Casa fostului premier Orban din satul Felcsut
Casa fostului premier Orban din satul Felcsut


O zi a simbolurilor

Această analiză a început deja în sâmbăta pe care Magyar a declarat-o "Ziua schimbării de sistem", o zi plină de simboluri. Ziariştilor nu le venea să creadă că pot iarăşi relata liber din clădirea Parlamentului, fiindcă sub Orban era interzis aproape cu desăvârşire. Prima decizie luată de noua preşedintă a Parlamentului, Agnes Forsthoffer, a fost arborarea steagului Europei pe faţada clădirii, la 12 ani după ce acesta fusese dat jos.

Pentru prima dată în timpul unei şedinţe a Parlamentului a fost intonat imnul neoficial al romilor din Ungaria, de către un ansamblu format din copii romi şi nu numai. Primul discurs al lui Magyar de la preluarea mandatului a devenit o reglare de conturi verbală cu sistemul anterior, cum nu s-a auzit în Parlamentul ungar nici în anul 1990, după prăbuşirea regimului comunist. Orban nu a avut curajul să fie prezent, deşi în legislativ există obiceiul ca fostul premier şi succesorul său să-şi dea acolo mâna.

Steagul Europei a fost din nou arborat pe faţada Parlamentului din Budapesta
Steagul Europei a fost din nou arborat pe faţada Parlamentului din Budapesta


Mai târziu, în faţa Parlamentului, cântăreaţa pop de origine romă, Ibolya Olah, crescută într-un orfelinat, a intonat cântecul patriotic şi melancolic "Există o ţară - Ungaria". Nu îl mai interpretase de mulţi ani fiindcă naţionaliştii i-au spus că în calitate de membră a minorităţii rome nu are dreptul să-l cânte şi au ameninţat-o în timpul unor concerte. Acesta a fost probabil cel mai emoţionant simbol al schimbării la putere.

Cabinet format din experţi renumiţi

Luni şi marţi au fost audiaţi în ritm accelerat candidaţii la funcţiile de miniştri, care ulterior au depus jurământul. Tranziţia după 16 ani de regim Orban a durat doar o lună încheiată. Din noul guvern fac parte numai experţi în domeniile lor, care până acum au avut prea puţin sau chiar de loc de-a face cu politica. Aceasta este o noutate pentru Ungaria. Diplomata şi experta în domeniul energiei Anita Orban a preluat Ministerul de Externe, un fost manager de concern petrolier a preluat Ministerul Economiei, un chirurg ortoped a devenit ministru al Sănătăţii, la care se adaugă jurişti renumiţi şi experţi în domeniile financiar, educaţie şi IT.

Unele obiective ale noului guvern sunt de mai multă vreme cunoscute, cum ar fi înfiinţarea unei autorităţi independente anticorupţie şi a unui oficiu pentru recuperarea averilor dobândite ilegal. Premierul Magyar şi ministrul Balint Ruff au anunţat una din cele mai detaliate verificări a modului în care s-au cheltuit finanţele publice din istoria ţării. În toamnă urmează a fi publicată în sfârşit lista nominală a agenţilor serviciului secret din perioada dictaturii comuniste, între anii 1945-1989, un proiect care s-a tot amânat în ultimii 30 de ani.

Reuniune guvernamentală într-un sat

Numeroase obiective anunţate se înscriu de fapt în practica democratică curentă în ţări ale UE, dar în Ungaria apar de-a dreptul revoluţionare: restabilirea independenţei justiţiei, a autonomiei universitare, dialogul cu societatea civilă şi mass media, un sistem electoral echitabil şi transparent şi o amplă dezbatere privind egalitatea în drepturi, avortul şi căsătoria între persoane de acelaşi sex.

Prima şedinţă a guvernului a avut loc miercuri, 13 mai, la iniţiativa lui Peter Magyar, în satul Opusztaszer din sudul Ungariei, un loc în care se spune că triburile nomade ungare şi-ar fi instalat corturile în anul 896, înaintea fondării statului ungar. Astăzi regiunea este afectată de o secetă pronunţată, o situaţie care s-a şi discutat în cadrul primei reuniuni a noului executiv.

În general Peter Magyar şi executivul său şi-au propus obiective foarte ambiţioase mai ales din punct de vedere moral. Primul său test personal va fi micşorarea drastică a salariului. Fiincă şi asta făcea parte din ordinea lui Orban: autocratul care a pierdut la urne avea, comparativ cu venitul mediu al populaţiei, cel mai mare salariu dintre toţi premierii europeni.

Keno Verseck - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
digi24.ro
image
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
gandul.ro
image
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
mediafax.ro
image
Adi Mutu, verdict fără dubii: Jose Mourinho e gata să arunce în aer vestiarul lui Real Madrid! „E bombă atomică pe lângă bombele de acolo!”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
digisport.ro
image
Ce filme Netflix recomandă Marina Almășan: „Mă uit cu mare plăcere”. Irinel Columbeanu e fan „Asia Express”: „Îi plac competițiile”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
observatornews.ro
image
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
cancan.ro
image
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Orașul din România desemnat Destinația Anului 2026. A produs cea mai mare surpriză din turism
playtech.ro
image
Marea campioană olimpică a decis să se retragă și să devină asistentă medicală: ”Sunt pur și simplu fascinată de acest domeniu”
fanatik.ro
image
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
ziare.com
image
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
Ce filme Netflix recomandă Marina Almășan: „Mă uit cu mare plăcere”. Irinel Columbeanu e fan „Asia Express”: „Îi plac competițiile”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Abuzuri împotriva gimnastei Sabrina Voinea! Mama sa, antrenoarea Camelia Voinea a fost suspendată
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
click.ro
image
Pe ce loc va intra Alexandra Căpitănescu în concurs în finala de sâmbătă? Primele declarații după calificare: „A fost electric, ca un tsunami! M-am simțit ca o fantomă, parcă nu era real”
click.ro
image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
click.ro
familia regala daneza foto profimedia 1044018338 jpg
Regina a făcut infarct! Palatul a emis de urgență un comunicat despre starea în care se află Majestatea Sa
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Sute de situri funerare în incinte, descoperite în estul Sudanului (© Google Earth, hartă compilată în QGIS)
Sute de gropi comune antice ascunse în deșertul Sahara, descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta Laurei Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor

OK! Magazine

image
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?