Noul premier ungar dă de gol luxul sistemului Orban

Peter Magyar arată în materiale video postate pe Facebook luxul din sediul lui Viktor Orban. Ungaria priveşte şocată la aceste imagini. În răstimp noul premier şi-a propus o serie obiective ambiţioase.

Măştile autocraţilor şi dictatorilor cad adesea atunci când după răsturnarea lor de la putere apar imagini care arată luxul în care trăiau. Exemple sunt dictatorul român Nicolae Ceauşescu sau preşedintele de odinioară al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Imaginile toaletelor lor aurite au rămas adânc întipărite în memoria colectivă a ţărilor lor.

Acum şi Viktor Orban şi vârfurile sistemului său înfrânt în alegeri trec printr-un astfel de moment. Cu puţin timp înaintea învestirii noului guvern ungar, eveniment care a avut loc miercuri, 13 mai, premierul Peter Magyar a început să publice pe Facebook materiale video înregistrate în sediul lui Orban şi în două ministere. În imaginile din clădirile asemănătoare unor palate nu se văd, ce-i drept, toalete aurite, ci încăperi gigantice cu dotări de lux.

În plus, Orban care se califică drept "băiat de la ţară", pentru a-şi sublinia apropierea de oamenii din popor, şi-a dotat sediul cu aproape 100 de tablouri preţioase, provenite din Muzeul Naţional de Artă al Ungariei.





În prezenţa mai multor miniştri, Magyar a vorbit în timpul filmărilor de "o senzaţie Ceauşescu". El a relatat în acelaşi timp despre vizite anterioare făcute în spitale şi şcoli dărăpănate. Una din filmări a făcut opt milioane de vizualizări în decurs de o zi - într-o ţară cu aproximativ zece milioane de locuitori.

Mânie şi satisfacţie

Prezentarea luxului în care trăia Orban şi elita sistemului său, într-o ţară care se confruntă cu mari dificultăţi, poate părea în exterior un act de populism ieftin. Dar în rândul cetăţenilor imaginile au provocat mânie dar şi satisfacţia că elita a fost demascată. Asta e de înţeles doar dacă se ţine cont de abuzurile şi aroganţa sistemului Orban, pe care mulţi unguri le considerau tot mai insuportabile.

Se poate pleca de la premisa că Peter Magyar va continua să guverneze în acest fel. La învestitura care a avut loc pe 9 mai în Parlamentul Ungariei, noul premier a arătat clar că-şi doreşte o schimbare profundă de sistem. El a declarat că obiectivul său suprem este reconcilierea societăţii ungare. Dar asta presupune mai întâi reinstaurarea dreptăţii, a subliniat Magyar. Iar dreptatea nu poate exista atâta timp cât realitatea sistemului Orban nu este privită în faţă şi analizată din punct de vedere moral şi juridic.





O zi a simbolurilor

Această analiză a început deja în sâmbăta pe care Magyar a declarat-o "Ziua schimbării de sistem", o zi plină de simboluri. Ziariştilor nu le venea să creadă că pot iarăşi relata liber din clădirea Parlamentului, fiindcă sub Orban era interzis aproape cu desăvârşire. Prima decizie luată de noua preşedintă a Parlamentului, Agnes Forsthoffer, a fost arborarea steagului Europei pe faţada clădirii, la 12 ani după ce acesta fusese dat jos.

Pentru prima dată în timpul unei şedinţe a Parlamentului a fost intonat imnul neoficial al romilor din Ungaria, de către un ansamblu format din copii romi şi nu numai. Primul discurs al lui Magyar de la preluarea mandatului a devenit o reglare de conturi verbală cu sistemul anterior, cum nu s-a auzit în Parlamentul ungar nici în anul 1990, după prăbuşirea regimului comunist. Orban nu a avut curajul să fie prezent, deşi în legislativ există obiceiul ca fostul premier şi succesorul său să-şi dea acolo mâna.





Mai târziu, în faţa Parlamentului, cântăreaţa pop de origine romă, Ibolya Olah, crescută într-un orfelinat, a intonat cântecul patriotic şi melancolic "Există o ţară - Ungaria". Nu îl mai interpretase de mulţi ani fiindcă naţionaliştii i-au spus că în calitate de membră a minorităţii rome nu are dreptul să-l cânte şi au ameninţat-o în timpul unor concerte. Acesta a fost probabil cel mai emoţionant simbol al schimbării la putere.

Cabinet format din experţi renumiţi

Luni şi marţi au fost audiaţi în ritm accelerat candidaţii la funcţiile de miniştri, care ulterior au depus jurământul. Tranziţia după 16 ani de regim Orban a durat doar o lună încheiată. Din noul guvern fac parte numai experţi în domeniile lor, care până acum au avut prea puţin sau chiar de loc de-a face cu politica. Aceasta este o noutate pentru Ungaria. Diplomata şi experta în domeniul energiei Anita Orban a preluat Ministerul de Externe, un fost manager de concern petrolier a preluat Ministerul Economiei, un chirurg ortoped a devenit ministru al Sănătăţii, la care se adaugă jurişti renumiţi şi experţi în domeniile financiar, educaţie şi IT.

Unele obiective ale noului guvern sunt de mai multă vreme cunoscute, cum ar fi înfiinţarea unei autorităţi independente anticorupţie şi a unui oficiu pentru recuperarea averilor dobândite ilegal. Premierul Magyar şi ministrul Balint Ruff au anunţat una din cele mai detaliate verificări a modului în care s-au cheltuit finanţele publice din istoria ţării. În toamnă urmează a fi publicată în sfârşit lista nominală a agenţilor serviciului secret din perioada dictaturii comuniste, între anii 1945-1989, un proiect care s-a tot amânat în ultimii 30 de ani.

Reuniune guvernamentală într-un sat

Numeroase obiective anunţate se înscriu de fapt în practica democratică curentă în ţări ale UE, dar în Ungaria apar de-a dreptul revoluţionare: restabilirea independenţei justiţiei, a autonomiei universitare, dialogul cu societatea civilă şi mass media, un sistem electoral echitabil şi transparent şi o amplă dezbatere privind egalitatea în drepturi, avortul şi căsătoria între persoane de acelaşi sex.

Prima şedinţă a guvernului a avut loc miercuri, 13 mai, la iniţiativa lui Peter Magyar, în satul Opusztaszer din sudul Ungariei, un loc în care se spune că triburile nomade ungare şi-ar fi instalat corturile în anul 896, înaintea fondării statului ungar. Astăzi regiunea este afectată de o secetă pronunţată, o situaţie care s-a şi discutat în cadrul primei reuniuni a noului executiv.

În general Peter Magyar şi executivul său şi-au propus obiective foarte ambiţioase mai ales din punct de vedere moral. Primul său test personal va fi micşorarea drastică a salariului. Fiincă şi asta făcea parte din ordinea lui Orban: autocratul care a pierdut la urne avea, comparativ cu venitul mediu al populaţiei, cel mai mare salariu dintre toţi premierii europeni.

Keno Verseck - DW