Premierul spaniol acuză SUA și Israelul de acțiuni ilegale în Iran. „Nu este corect ca cineva să dea foc lumii, iar restul să înghită cenușa”

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat miercuri că este nedrept ca cetățenii din întreaga lume să suporte costul a ceea ce el a numit acțiuni ilegale ale Statelor Unite și Israelului în Iran, avertizând că războiul provoacă daune economice severe la nivel global.

„Fiecare bombă care cade în Orientul Mijlociu lovește portofelele familiilor noastre”, a spus Sanchez parlamentarilor într-o sesiune în care și-a prezentat motivele pentru opoziția fermă a guvernului său față de război, poziție preluată ulterior de alți lideri europeni, potrivit Reuters.

Cifra de 100 de miliarde de euro se referă la scăderea capitalizării totale a pieței acțiunilor companiilor de top din indicele IBEX al Spaniei de la izbucnirea conflictului, pe 28 februarie.

Parlamentul este așteptat să voteze joi asupra măsurilor propuse de cabinet săptămâna trecută pentru a ajuta cetățenii să facă față efectelor economice, inclusiv reducerea taxelor la carburanți și electricitate și acordarea de subvenții pentru sectoarele cele mai expuse la creșterea prețurilor energiei.

„Netanyahu vrea să distrugă Libanul”

Sanchez, unul dintre cei mai vocali susținători ai palestinienilor dintre liderii occidentali, a avertizat de asemenea miercuri că Israelul încearcă să provoace în Liban același nivel de devastare pe care l-a adus în Fâșia Gaza.

„Un prim-ministru israelian îndrăzneț, Benjamin Netanyahu, urmărește să aducă în Liban aceeași distrugere și suferință care au fost comise în Gaza”, a spus el, vorbind la o zi după ce miniștri israelieni au anunțat intenția de a ocupa teritoriul sudic al Libanului.

„Nu este corect ca cineva să dea foc lumii, iar restul să trebuiască să înghită cenușa”, a adăugat el.