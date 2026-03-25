Trump umple visteria Kremlinului: India cumpără masiv petrol rusesc la prețuri record

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al relaxării politicii de sancțiuni a Washingtonului, rafinăriile indiene au revenit în forță pe piața petrolului rusesc, împingând cotațiile la niveluri nemaiîntâlnite cel puțin din februarie 2023.

Pentru prima dată de la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, petrolul rusesc de tip Urals se vinde în India cu o primă față de Dated Brent — reperul global pentru tranzacțiile fizice cu țiței. Potrivit datelor furnizate de Argus Media și citate de Bloomberg, în vestul Indiei, prețul Urals a ajuns vineri la 121,65 dolari pe baril — un maxim istoric de când sunt publicate aceste statistici.

Mulțumiri „cu plecăciune” către Trump

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a redus oferta globală de petrol, generând volatilitate accentuată pe piață. În acest context, administrația americană a permis achiziția petrolului rusesc aflat deja pe mare, fără riscul sancțiunilor — un semnal clar care a reactivat apetitul cumpărătorilor.

Anterior acestei decizii, India își redusese importurile din Rusia, în cadrul negocierilor comerciale cu SUA. După „undă verde” venită de la Washington, situația s-a schimbat radical.

Giganții indieni Indian Oil Corp. și Reliance Industries au achiziționat zeci de milioane de barili de petrol rusesc, confirmând revenirea cererii. În paralel, chiar și livrările neexpediate au înregistrat scumpiri: în porturile vestice ale Rusiei, prețul mediu al Urals a urcat la 89,58 dolari/baril — cel mai ridicat nivel din iulie 2022.

Rămâne însă neclar cine încasează diferența dintre prețul de export și cel final de livrare — statul rus sau rețelele de intermediari.

Bugetul Rusiei, marele câștigător

Pentru Kremlin, aceste evoluții sunt o gură de oxigen. Prețul actual al petrolului Urals depășește cu mult estimarea bugetară de 59 dolari/baril, ceea ce înseamnă un câștig suplimentar de cel puțin 30 de dolari pentru fiecare baril exportat.

Veniturile crescute din petrol alimentează bugetul Rusiei într-un moment în care țara continuă războiul împotriva Ucrainei, ajuns deja în al cincilea an. Cu toate acestea, autoritățile de la Moscova iau în calcul reducerea cheltuielilor pentru a limita deficitul și dependența de împrumuturi — semn că problemele structurale persistă, în pofida boom-ului petrolier.

Decizia de relaxare temporară a sancțiunilor a fost anunțată de Donald Trump după o discuție telefonică cu Vladimir Putin. Oficial, măsura are ca scop temperarea creșterii prețurilor la energie, pe fondul tensiunilor legate de Iran. Neoficial însă, ea redesenează echilibrul pieței petroliere globale — în avantajul clar al Moscovei.