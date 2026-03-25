Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Trump umple visteria Kremlinului: India cumpără masiv petrol rusesc la prețuri record

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al relaxării politicii de sancțiuni a Washingtonului, rafinăriile indiene au revenit în forță pe piața petrolului rusesc, împingând cotațiile la niveluri nemaiîntâlnite cel puțin din februarie 2023.

Pentru prima dată de la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, petrolul rusesc de tip Urals se vinde în India cu o primă față de Dated Brent — reperul global pentru tranzacțiile fizice cu țiței. Potrivit datelor furnizate de Argus Media și citate de Bloomberg, în vestul Indiei, prețul Urals a ajuns vineri la 121,65 dolari pe baril — un maxim istoric de când sunt publicate aceste statistici.

Mulțumiri „cu plecăciune” către Trump

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a redus oferta globală de petrol, generând volatilitate accentuată pe piață. În acest context, administrația americană a permis achiziția petrolului rusesc aflat deja pe mare, fără riscul sancțiunilor — un semnal clar care a reactivat apetitul cumpărătorilor.

Anterior acestei decizii, India își redusese importurile din Rusia, în cadrul negocierilor comerciale cu SUA. După „undă verde” venită de la Washington, situația s-a schimbat radical.

Giganții indieni Indian Oil Corp. și Reliance Industries au achiziționat zeci de milioane de barili de petrol rusesc, confirmând revenirea cererii. În paralel, chiar și livrările neexpediate au înregistrat scumpiri: în porturile vestice ale Rusiei, prețul mediu al Urals a urcat la 89,58 dolari/baril — cel mai ridicat nivel din iulie 2022.

Rămâne însă neclar cine încasează diferența dintre prețul de export și cel final de livrare — statul rus sau rețelele de intermediari.

Bugetul Rusiei, marele câștigător

Pentru Kremlin, aceste evoluții sunt o gură de oxigen. Prețul actual al petrolului Urals depășește cu mult estimarea bugetară de 59 dolari/baril, ceea ce înseamnă un câștig suplimentar de cel puțin 30 de dolari pentru fiecare baril exportat.

Veniturile crescute din petrol alimentează bugetul Rusiei într-un moment în care țara continuă războiul împotriva Ucrainei, ajuns deja în al cincilea an. Cu toate acestea, autoritățile de la Moscova iau în calcul reducerea cheltuielilor pentru a limita deficitul și dependența de împrumuturi — semn că problemele structurale persistă, în pofida boom-ului petrolier.

Decizia de relaxare temporară a sancțiunilor a fost anunțată de Donald Trump după o discuție telefonică cu Vladimir Putin. Oficial, măsura are ca scop temperarea creșterii prețurilor la energie, pe fondul tensiunilor legate de Iran. Neoficial însă, ea redesenează echilibrul pieței petroliere globale — în avantajul clar al Moscovei.

Top articole

image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
stirileprotv.ro
image
Produsul de post consumat zilnic de români, iefinit cu 37% începând de astăzi, în toate magazinele Kaufland
gandul.ro
image
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
mediafax.ro
image
AUR vrea pământ de la stat, nu bani pe exproprieri! Controversele proiectului semnat de George Simion. Ce capcane li se pot întinde românilor
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Surpriză uriașă: Sorana Cîrstea, în loja unui star mondial! ”Are gusturi mai bune decât atât”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
observatornews.ro
image
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
cancan.ro
image
Fondul de pensii al unui român a scăzut cu 700 lei în 14 zile. Cum afectează războiul pilonul 2 de pensii?
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Un student român în străinătate, revoltat de problemele întâmpinate pentru a obține cardul de sănătate. Ce i s-a cerut
playtech.ro
image
„L-am întrebat pe Dani Coman cine e. Nu știam pe cine votez”. Ironiile lui Mihai Stoica după alegerile de la FRF
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Neverosimil: Gică Hagi a lăsat pe toată lumea fără cuvinte la plecarea la Turcia - România: ”Total eronat!”
digisport.ro
image
VIDEO Primul oraș din România care deja se pregătește pentru anul 2050: proiectul care va stârni invidie în regiune
stiripesurse.ro
image
Caz șocant de femicid în România. Un bărbat din Mureș i-a luat viața soției sale, apoi a anunțat preotul
kanald.ro
image
Imaginile care fac înconjurul internetului. Cum au fost filmați Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de anunțul divorțului. Cu ochii în lacrimi, vizibil afectați: nimic nu prevestea separarea
wowbiz.ro
image
Cupolă de aer polar în România. ANM anunță ploi și frig până la Paște: Schimbările vor începe din noaptea de joi spre vineri
romaniatv.net
image
Zeci de mii de români rămân fără loc de muncă. Anunțul premierului
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
click.ro
image
Tradițiile de Buna Vestire pe care românii le respectă și în ziua de astăzi. Ce trebuie făcut pentru a avea noroc tot anul
click.ro
image
Horoscop miercuri, 25 martie. Săgetătorii trebuie să discute neapărat cu partenerii despre cheltuieli
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Click!

image
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”

OK! Magazine

image
Fiul lui Audrey Hepburn spune cât de îngrijorat e privind noul film despre mama lui: „Nu sunt sigur cum poți...”

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii