Europa ar putea rămâne fără combustibil până în aprilie, pe fondul tensiunilor cu Iranul, avertizează șeful Shell

Europa ar putea intra într-o criză de combustibili încă din luna aprilie, dacă strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, a avertizat directorul executiv al Shell, Wael Sawan.

Șeful celei mai mari companii petroliere din Europa a declarat că lucrează împreună cu guvernele pentru a le ajuta să gestioneze criza de aprovizionare cu petrol și gaze, care a dus deja la raționalizarea energiei în unele țări din Asia, potrivit The Guardian.

Prețul petrolului a scăzut miercuri la aproximativ 100 de dolari pe baril, de la un vârf de circa 114 dolari la începutul săptămânii, pe fondul informațiilor potrivit cărora Casa Albă ar fi transmis liderilor Iranului un plan de pace în 15 puncte.

Cu toate acestea, în lipsa reluării livrărilor de țiței din Golf către cumpărătorii globali prin esențiala rută maritimă Ormuz, Europa s-ar putea confrunta cu penurii de combustibili fosili în doar câteva săptămâni, potrivit lui Wael Sawan.

Directorul Shell a declarat, în cadrul unei importante conferințe a industriei petroliere din Texas: „Asia de Sud a fost prima lovită. Apoi impactul s-a extins către Asia de Sud-Est, Asia de Nord-Est și, pe măsură ce ne apropiem de aprilie, tot mai mult către Europa”.

Sawan a explicat că această criză, aflată acum în a patra săptămână, a afectat deja aprovizionarea cu combustibil pentru avioane – al cărui preț s-a dublat de la începutul conflictului – iar motorina ar putea fi următoarea afectată, urmată de benzină, odată cu debutul sezonului de călătorii din timpul verii în SUA și Europa.

Avertismentul dur vine în linie cu declarațiile ministrului german al economiei, Katherina Reiche, care a atras atenția, la aceeași conferință, că penuria de energie ar putea apărea la sfârșitul lunii aprilie sau în mai, dacă conflictul continuă.

Ea a adăugat că decizia Germaniei de a renunța treptat la energia nucleară a fost o greșeală majoră și că majorarea importurilor de gaze transportate cu nave speciale, la temperaturi foarte scăzute, din alte regiuni ale lumii, va fi o parte importantă a soluției.

Amenințarea tot mai mare asupra aprovizionării energetice a Europei ar putea declanșa o recesiune economică globală prelungită, dacă prețul petrolului va ajunge la 150 de dolari pe baril, potrivit directorului companiei financiare americane BlackRock.

Într-un interviu acordat BBC, Larry Fink, care conduce cel mai mare administrator de active din lume, a spus că, dacă Iranul „rămâne o amenințare” și prețurile petrolului rămân ridicate, consecințele pentru economia globală vor fi „profunde”.

Deși este încă prea devreme pentru a evalua pe deplin amploarea și deznodământul conflictului, Fink a schițat două scenarii: unul în care o rezolvare completă a crizei ar permite revenirea prețului petrolului la nivelurile de dinainte, de aproximativ 70 de dolari pe baril, și altul în care conflictul ar împinge prețurile la niveluri record.

Ar putea urma „ani întregi cu petrol peste 100 de dolari, chiar aproape de 150”, ceea ce ar avea implicații majore asupra economiei și ar putea duce la „o recesiune probabil severă și abruptă”.