search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Premierul Poloniei: „Nimeni nu ar trebui să pună presiune pe Ucraina să cedeze teritorii în schimbul păcii”

0
0
Publicat:

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis duminică un mesaj ferm în contextul reapariției unor sugestii privind o eventuală cedare de teritorii de către Ucraina, în schimbul unei presupuse încheieri a războiului. „Presiunea trebuie exercitată asupra Rusiei, nu asupra Ucrainei”, a subliniat liderul de la Varșovia, într-o postare publicată pe platforma X.

Premierul polonez Donald Tusk/FOTO:EPA/EFE
Premierul polonez Donald Tusk/FOTO:EPA/EFE

Declarația vine în urma unor informații publicate de The Washington Post, potrivit cărora emisar lui Trump, Steve Witkoff, ar fi sugerat, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, că Ucraina ar trebui să renunțe la regiunea Donbas pentru a facilita încheierea unui acord de pace.

Trump: „Putin va lua oricum ceva”

Potrivit sursei citate, discuția ar fi avut loc vineri, într-un cadru oficial. La scurt timp, președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat televiziunii Fox Business, că în eventualitatea unui acord, „Putin va lua oricum ceva”. În opinia sa, liderul de la Kremlin „a câștigat deja un anumit teritoriu”.

Este o declarație care reia, în termeni mai voalați, ideea unui compromis teritorial în favoarea Rusiei – o poziție care contrastează puternic cu cea exprimată de majoritatea liderilor europeni și, cel puțin declarativ, de administrația americană în ansamblu.

Tusk: „Concesiile nu duc la o pace justă și durabilă”

Poziția lui Donald Tusk vine ca o reacție directă la aceste declarații. „Nimeni dintre noi nu ar trebui să pună presiune pe Zelenski în privința concesiilor teritoriale. Toată presiunea trebuie exercitată asupra Rusiei pentru a înceta agresiunea. Concesiile nu au fost niciodată calea spre o pace justă și durabilă”, a scris premierul polonez.

Donbasul: linie roșie pentru Ucraina

Donbasul, regiune din estul Ucrainei formată din provinciile Donețk și Lugansk, este de ani de zile una dintre principalele mize ale conflictului ruso-ucrainean. Kremlinul cere insistent integrarea completă a acestei zone în Federația Rusă, deși o parte semnificativă se află încă sub controlul armatei ucrainene.

Pe teren, Donbasul joacă un rol esențial în apărarea Ucrainei: este o regiune puternic fortificată, descrisă adesea ca o „centură de fortărețe”, menită să împiedice un eventual avans rusesc către centrul țării, inclusiv spre Kiev.

Propuneri de „schimb de teritorii”?

The Washington Post mai relatează că, într-o conversație telefonică purtată joi cu Trump, Vladimir Putin ar fi sugerat că Rusia ar putea renunța la părți din regiunile ocupate Zaporoje și Herson – cu condiția ca Ucraina să cedeze oficial regiunile Donețk și Lugansk.

Este un scenariu care, pentru Kiev, rămâne inacceptabil. Nu doar pentru că ar însemna o pierdere teritorială majoră, ci și pentru că ar valida, în termeni geopolitici, strategia agresivă a Moscovei: obții prin forță ceea ce nu poți câștiga prin tratative.

Întâlnire Trump–Putin, în pregătire

Pe fundalul acestor negocieri informale și schimburi de mesaje publice, se prefigurează o posibilă întâlnire directă între Donald Trump și Vladimir Putin. Potrivit presei americane, cei doi ar urma să se vadă la Budapesta, în viitorul apropiat, într-o încercare de a discuta opțiunile pentru o eventuală oprire a conflictului.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Tudorel Toader spune că CCR va respinge reforma pensiilor magistraților pentru că așa scrie presa. Ce a declarat la termenul anterior
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
gandul.ro
image
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
mediafax.ro
image
Cîrjan, cel mai slab jucător al lui Dinamo? “A fost neinspirat. S-a încărcat foarte tare cu gândul că joacă împotriva Rapidului”
fanatik.ro
image
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
libertatea.ro
image
Pregătiri pentru demolare în Rahova, după explozia devastatoare. Cum își recuperează locatarii bunurile
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Avertismentul RAR despre anvelopele de iarnă – când ar fi bine să-ți pui cauciucurile de zăpadă și de ce legea nu este clară pe subiect
playtech.ro
image
Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”. Condiția pusă lui Neluțu Varga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
„Madalina s-a născut a doua oară”. Ireal cum a scăpat o femeie și bebelușul ei în urma exploziei dintr-un bloc din Rahova
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Bonus de 250 de euro la pensie, neimpozabili, pentru seniori. Banii intră direct pe card, până la 15 noiembrie, în toată Grecia
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
click.ro
image
Motivul pentru care românii trăiesc mai puțin decât restul europenilor. Obiceiul nesănătos care contribuie la îmbolnăvire
click.ro
image
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze