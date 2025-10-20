Premierul Poloniei: „Nimeni nu ar trebui să pună presiune pe Ucraina să cedeze teritorii în schimbul păcii”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis duminică un mesaj ferm în contextul reapariției unor sugestii privind o eventuală cedare de teritorii de către Ucraina, în schimbul unei presupuse încheieri a războiului. „Presiunea trebuie exercitată asupra Rusiei, nu asupra Ucrainei”, a subliniat liderul de la Varșovia, într-o postare publicată pe platforma X.

Declarația vine în urma unor informații publicate de The Washington Post, potrivit cărora emisar lui Trump, Steve Witkoff, ar fi sugerat, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, că Ucraina ar trebui să renunțe la regiunea Donbas pentru a facilita încheierea unui acord de pace.

Trump: „Putin va lua oricum ceva”

Potrivit sursei citate, discuția ar fi avut loc vineri, într-un cadru oficial. La scurt timp, președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat televiziunii Fox Business, că în eventualitatea unui acord, „Putin va lua oricum ceva”. În opinia sa, liderul de la Kremlin „a câștigat deja un anumit teritoriu”.

Este o declarație care reia, în termeni mai voalați, ideea unui compromis teritorial în favoarea Rusiei – o poziție care contrastează puternic cu cea exprimată de majoritatea liderilor europeni și, cel puțin declarativ, de administrația americană în ansamblu.

Tusk: „Concesiile nu duc la o pace justă și durabilă”

Poziția lui Donald Tusk vine ca o reacție directă la aceste declarații. „Nimeni dintre noi nu ar trebui să pună presiune pe Zelenski în privința concesiilor teritoriale. Toată presiunea trebuie exercitată asupra Rusiei pentru a înceta agresiunea. Concesiile nu au fost niciodată calea spre o pace justă și durabilă”, a scris premierul polonez.

Donbasul: linie roșie pentru Ucraina

Donbasul, regiune din estul Ucrainei formată din provinciile Donețk și Lugansk, este de ani de zile una dintre principalele mize ale conflictului ruso-ucrainean. Kremlinul cere insistent integrarea completă a acestei zone în Federația Rusă, deși o parte semnificativă se află încă sub controlul armatei ucrainene.

Pe teren, Donbasul joacă un rol esențial în apărarea Ucrainei: este o regiune puternic fortificată, descrisă adesea ca o „centură de fortărețe”, menită să împiedice un eventual avans rusesc către centrul țării, inclusiv spre Kiev.

Propuneri de „schimb de teritorii”?

The Washington Post mai relatează că, într-o conversație telefonică purtată joi cu Trump, Vladimir Putin ar fi sugerat că Rusia ar putea renunța la părți din regiunile ocupate Zaporoje și Herson – cu condiția ca Ucraina să cedeze oficial regiunile Donețk și Lugansk.

Este un scenariu care, pentru Kiev, rămâne inacceptabil. Nu doar pentru că ar însemna o pierdere teritorială majoră, ci și pentru că ar valida, în termeni geopolitici, strategia agresivă a Moscovei: obții prin forță ceea ce nu poți câștiga prin tratative.

Întâlnire Trump–Putin, în pregătire

Pe fundalul acestor negocieri informale și schimburi de mesaje publice, se prefigurează o posibilă întâlnire directă între Donald Trump și Vladimir Putin. Potrivit presei americane, cei doi ar urma să se vadă la Budapesta, în viitorul apropiat, într-o încercare de a discuta opțiunile pentru o eventuală oprire a conflictului.