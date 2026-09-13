 Fostul premier britanic Boris Johnson și alți oficiali europeni, evacuați din trenul internațional atacat de drone rusești în apropierea frontierei ucraineano-poloneze | adevarul.ro
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Fostul premier britanic Boris Johnson și alți oficiali europeni, evacuați din trenul internațional atacat de drone rusești în apropierea frontierei ucraineano-poloneze

Război în Ucraina
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Fostul premier britanic Boris Johnson s-a numărat printre pasagerii evacuați în noaptea de 13 septembrie dintr-un tren special care pleca din Kiev spre Polonia, după atacuri cu drone în apropierea frontierei ucraino-poloneze.

Fostul premier britanic Boris Johnson
Fostul premier britanic Boris Johnson/FOTO:EPA/EFE

Potrivit publicației germane Der Spiegel, trenul s-a oprit în jurul orei 05:00, iar pasagerii au fost evacuați ca măsură de precauție. În garnitură se afla și Günter Sautter, consilier al cancelarului german pentru politică externă și securitate.

Nu au fost raportate victime sau persoane rănite în rândul delegației.

Atacuri cu drone în apropierea frontierei poloneze

Măsura de evacuare a fost luată după un incident produs pe aceeași linie feroviară.

În primele ore ale dimineții, o dronă a atacat un tren internațional care circula de la Kiev spre Varșovia, în apropierea graniței cu Polonia.

În aceeași zonă, drone rusești au lovit și obiective din apropierea punctului de trecere a frontierei „Iahodîn–Dorohusk”. Potrivit autorităților ucrainene, una dintre ținte a fost o benzinărie situată în apropierea frontierei.

Incidentul a avut loc într-o zonă de importanță strategică pentru Ucraina. Punctul de frontieră este unul dintre principalele coridoare comerciale dintre Ucraina și Uniunea Europeană, fiind traversat zilnic de un număr mare de camioane care transportă mărfuri către și dinspre țările europene.

Delegație europeană revenea de la Kiev

Günter Sautter se afla în Ucraina pentru discuții privind eventuale negocieri de pace cu Rusia.

La Kiev, acesta s-a întâlnit cu responsabili pentru securitate din Marea Britanie, Franța și Italia, precum și cu reprezentanți ai administrației președintelui Volodimir Zelenski.

Sâmbătă, Sautter a participat la conferința internațională Yalta European Strategy (YES), organizată la Kiev. Evenimentul s-a desfășurat într-un spațiu protejat, în contextul atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene.

Trenul special de întoarcere spre Polonia transporta mai mulți membri ai delegațiilor europene, parlamentari germani, diplomați și cercetători.

Printre pasageri s-a aflat și Robin Wagener, deputat al Bundestagului din partea Partidului Verzilor.

La scurt timp după evacuare, alerta a fost ridicată, iar pasagerii au putut reveni în tren. Potrivit informațiilor disponibile, incidentul nu s-a soldat cu răniți.

„O escaladare periculoasă”

Robin Wagener a condamnat atacurile și a acuzat Rusia că își extinde campania de lovituri asupra unor obiective aflate în apropierea granițelor Uniunii Europene și NATO.

„Aceste atacuri cu drone reprezintă un terorism orb împotriva populației civile din Ucraina și o escaladare periculoasă a războiului lui Putin”, a declarat Wagener pentru Der Spiegel.

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El a cerut aliaților europeni să stabilească o poziție mai fermă față de Moscova.

Atacurile asupra rutelor comerciale

Loviturile asupra zonei Iahodîn–Dorohusk fac parte, potrivit oficialilor ucraineni, dintr-o serie de atacuri asupra infrastructurii de frontieră și a rutelor logistice care leagă Ucraina de Occident.

În ultimele săptămâni au fost raportate atacuri asupra mai multor puncte de trecere a frontierei cu țările vecine, inclusiv Moldova și România.

Aceste puncte sunt situate la sute de kilometri de linia frontului, dar au o importanță majoră pentru economia Ucrainei. Prin ele trec atât bunuri importate în țară, cât și produse destinate exportului către piețele occidentale.

Kievul susține că atacurile urmăresc perturbarea acestor rute logistice și exercitarea unei presiuni suplimentare asupra economiei ucrainene.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a descris atacul asupra punctului de frontieră cu Polonia drept o amenințare care ajunge „la ușa” Uniunii Europene și a NATO.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, el a cerut partenerilor occidentali să intensifice presiunea economică asupra Rusiei.

Sîbiha a solicitat, între altele, sancțiuni mai ample împotriva complexului militar-industrial rus, restricții comerciale și măsuri suplimentare împotriva oficialilor de la Moscova.

Un nou front al războiului?

Atacurile asupra infrastructurii de la frontierele occidentale ale Ucrainei indică o extindere a riscurilor dincolo de zonele aflate în imediata apropiere a frontului.

Pentru Kiev, menținerea legăturilor terestre cu Uniunea Europeană este esențială atât pentru aprovizionare, cât și pentru exporturi și pentru sprijinul internațional acordat țării.

În acest context, atacurile cu drone asupra infrastructurii logistice pot avea consecințe care depășesc efectele imediate asupra obiectivelor vizate, afectând circulația mărfurilor și sentimentul de securitate în regiunile aflate în apropierea granițelor UE.

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