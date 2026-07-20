Shoko Kawata, primărița orașului Yawata, a intrat oficial în concediu de maternitate, devenind primul edil aflat în funcție din Japonia care beneficiază de un astfel de drept pe durata mandatului. Cazul a stârnit dezbateri ample despre reprezentarea femeilor în politică și despre echilibrul dintre viața profesională și cea de familie.

În vârstă de 36 de ani, Kawata a fost aleasă în 2023 și a fost considerată la acea vreme cea mai tânără femeie care a ocupat funcția de primar în Japonia, potrivit Mediafax.

Primărița din Yawata a explicat că și-a dorit să își întemeieze o familie încă din perioada campaniei electorale, însă a descoperit ulterior că legislația nu prevedea un mecanism clar pentru concediul de maternitate al unui primar în exercițiu.

În lipsa unui precedent, a fost nevoie ca autoritățile locale să stabilească un protocol special care să îi permită exercitarea acestui drept.

O situație care readuce în discuție rolul femeilor în administrație

Shoko Kawata a declarat că a fost surprinsă să afle că este prima femeie primar din Japonia care intră în concediu de maternitate în timpul mandatului.

Potrivit acesteia, situația reflectă numărul încă redus al femeilor, în special al celor tinere, care ajung în funcții de conducere la nivel local.

Ultima apariție publică înainte de începerea concediului a avut loc la festivalul tradițional Taiko din Yawata. Deși obiceiul cere ca primarul să participe activ la procesiunea religioasă, Kawata, aflată în ultimele săptămâni de sarcină, a ales să urmărească evenimentul din apropiere.

Un caz simbolic într-o țară afectată de declinul natalității

Momentul are loc într-un context sensibil pentru Japonia, care se confruntă cu una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din lume și cu o populație aflată în proces accelerat de îmbătrânire.

Primarul consideră că societatea trebuie să creeze condiții care să permită oamenilor să aibă copii fără a fi nevoiți să își sacrifice cariera, inclusiv atunci când ocupă funcții publice importante.

Sprijin local, dar și critici

Decizia a fost primită favorabil de majoritatea locuitorilor și a colegilor din administrația locală. În spațiul online au apărut însă și voci critice, unele contestând faptul că edilul va continua să fie remunerat pe durata concediului.

Kawata a mărturisit că astfel de reacții au dezamăgit-o, mai ales că multe dintre comentarii au venit din partea unor persoane care nu îi cunoșteau activitatea administrativă.

Cazul este deja considerat un moment important în dezbaterea privind egalitatea de gen și modernizarea administrației publice japoneze. Potrivit Forumului Economic Mondial, Japonia continuă să se afle în partea inferioară a clasamentelor privind reprezentarea femeilor în funcții politice și de conducere.

Nașterea copilului lui Shoko Kawata este așteptată în luna septembrie.