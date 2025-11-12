Amenințări și replici tăioase între Japonia și China. De ce i-a înfuriat noul premier japonez pe lupii războinici ai Beijingului

În urmă cu numai două săptămâni, noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, dădea mâna cu liderul chinez Xi Jinping. În prezent, relațiile dintre cele două națiuni asiatice s-au deteriorat dramatic, culminând cu o retorică naționalistă pronunțată Chinei și chiar o aparentă amenințare cu decapitarea din partea unuia dintre diplomații săi.

Takaichi, care a fost aleasă prima femeie prim-ministru al Japoniei doar luna trecută, a intrat într-o dispută cu Beijingul privind Taiwanul - insula democratică pe care Partidul Comunist de guvernământ din China o revendică ca fiind a sa și o linie roșie în legătură cu care a avertizează constant alte țări.

China nu a reacționat prea bine când Takaichi a declarat în fața parlamentului japonez, pe 7 noiembrie, că un eventual atac chinez asupra Taiwanului – aflat la doar 100 de kilometri de teritoriul japonez – ar fi considerat „o situație care amenință supraviețuirea Japoniei” și ar putea declanșa un răspuns militar din partea Tokyo.

Beijingul nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei și a intensificat frecvența și complexitatea exercițiilor militare din jurul Taiwanului în ultimii ani.

Foștii lideri japonezi au evitat să discute deschis despre Taiwan în contextul unui posibil răspuns militar. Iar Washingtonul rămâne în mod deliberat vag în ceea ce privește modul în care ar răspunde la o invazie ipotetică, în cadrul unei politici de „ambiguitate strategică”.

Abordarea problemei spinoasă a apărării Taiwanului a pus și alți lideri mondiali în conflict cu Beijingul. Fostul președinte american Joe Biden a declanșat panică diplomatică în timpul mandatului său, când a afirmat de mai multe ori că Statele Unite ar fi dispuse să intervină militar dacă China atacă Taiwanul – forțând Casa Albă să-și retragă în mod repetat declarațiile și stârnind furie la Beijing.

Remarcile lui Takaichi au fost întâmpinate cu un răspuns și mai vehement.

„Gâtul murdar se înfige trebuie tăiat”, a scris consulul general chinez la Osaka, Xue Jian, într-o postare pe X care a fost ulterior ștearsă.

Disputa s-a intensificat de atunci, Japonia criticând postarea „extrem de nepotrivită” a lui Xue, iar Taiwanul exprimându-și îngrijorarea cu privire la remarcile „amenințătoare” ale lui Xue, potrivit Reuters.

Între timp, Beijingul și-a apărat poziția și comentariile lui Xue.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei a acuzat luni Japonia de „amestec grav în afacerile interne ale Chinei”, argumentând că postarea lui Xue este doar un răspuns la „remarcile eronate și periculoase” ale lui Takaichi.

Din perspectiva unora, controversa face trimitere la diplomația „războinicilor-lup” a Chinei – un stil agresiv de politică externă apărut la începutul anilor 2020 în cadrul căruia oficialii chinezi apelau la platformele de socializare pentru a riposta direct – și adesea colorat – la orice critică la adresa Chinei, dar care a fost de atunci atenuată, în măsura în care Beijingul încearcă să recâștige bunăvoința pierdută în rândul națiunilor occidentale.

În China, unde există deja sentimente anti-japoneze, presa de stat și alte voci proeminente au amplificat și mai mult revolta față de declarația lui Takaichi în această săptămână.

Purtătorul de cuvânt al Partidului Comunist, Cotidianul Poporului, a condamnat-o pe Takaichi pentru că „a vorbit fără menajamente” și a avertizat: „Nimeni nu ar trebui să-și facă iluzii că poate depăși limita în problema Taiwanului fără a plăti un preț”.

Un cont de socializare afiliat postului de televiziune de stat CCTV a întrebat: „A fost lovită la cap de un măgar?”

Hu Xijin, expert chinez și fost redactor-șef al tabloidului de stat Global Times, a lansat un avertisment mai violent, reiterând amenințările diplomatului Xue.

„Lama Chinei pentru decapitarea invadatorilor a fost ascuțită la maximum”, a scris el într-o postare de marți. „Dacă militarismul japonez dorește să vină în Strâmtoarea Taiwan pentru a se sacrifica pe lamele noastre, îi vom îndeplini dorința.”

O relație complicată

Takaichi a declarat luni că comentariile sale sunt „ipotetice” și a spus că va evita să facă comentarii similare din nou în parlament. Însă prim-ministrul merge pe o sârmă foarte subțire.

China rămâne cel mai mare partener comercial al Japoniei, iar Takaichi a moștenit dificultăți economice tot mai mari. În același timp, Takaichi este cunoscută pentru opiniile sale conservatoare intransigente, ca și mentorul ei, fostul prim-ministru Shinzo Abe. Ea a insistat asupra consolidării capacității de apărare a Japoniei și a criticat prezența militară tot mai mare a Beijingului în regiune.

Această relație dificilă a fost evidentă când Takaichi l-a întâlnit pe Xi la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la sfârșitul lunii octombrie. Cei doi lideri au convenit să clădească o „relație strategică reciproc avantajoasă”, a declarat Takaichi ulterior; cu toate acestea, ea a ridicat cu Xi și problema sensibilă a activității Chinei în Marea Chinei de Est, inclusiv în jurul insulelor revendicate de ambele țări.

Și înainte de a prelua mandatul, poziția lui Takaichi față de Taiwan era tranșantă. Ea a vizitat insula la începutul acestui an și a cerut cooperare în ceea ce privește „provocările legate de apărare”, pe care Beijingul le-a condamnat la vremea respectivă. În timpul summitului APEC, ea s-a întâlnit și cu reprezentantul Taiwanului, provocând din nou furia Chinei.

Actuala dispută are loc într-un moment în care relațiile dintre Japonia și China sunt deja tensionate, parțial din cauza trecutului colonial și de război al orașului Tokyo.

Septembrie a marcat cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, pe care Beijingul l-a comemorat cu o paradă militară masivă. Există o ostilitate istorică de lungă durată între cele două țări; China a fost un partener aliat crucial, luptând împotriva invaziei la scară largă a Japoniei, care s-a încheiat cu capitularea oficială a orașului Tokyo în 1945.

Rănile acelei epoci sunt adânci. Trupele imperiale japoneze au ucis peste 200.000 de bărbați și civili neînarmați și au violat și torturat zeci de mii de femei și fete, în ceea ce este cunoscut drept Masacrul de la Nanjing - una dintre cele mai infame atrocități din timpul unui război din secolul al XX-lea.

Înainte de paradă, oficialii chinezi și-au intensificat retorica și au acuzat Japonia că rescrie istoria. Punând benzină pe foc, China a lansat anul acesta cel puțin patru filme despre al Doilea Război Mondial, inclusiv despre masacrul de la Nanjing și scufundarea unei nave japoneze.

Temându-se de o creștere a sentimentului antijaponez înaintea paradei, ambasada Japoniei la Beijing și-a avertizat cetățenii să fie prudenți și să evite să vorbească japoneza în public - probabil conștienți de faptul că, în ultimii ani, au avut loc o serie de atacuri violente împotriva cetățenilor japonezi din China.

Problema Taiwanului

Insula a fost colonie japoneză, fiind cedată de China Imperială Japoniei Imperiale. După înfrângerea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, naționaliștii aflați la putere în China au preluat controlul asupra Taiwanului - câțiva ani mai târziu, au fugit pe insulă, unde și-au mutat sediul guvernului, după ce au pierdut un război civil sângeros în fața Partidului Comunist Chinez (PCC).

În prezent, PCC consideră insula autonomă ca fiind propriul teritoriu, deși nu a controlat-o niciodată, și a promis că o va cuceri prin forță, dacă va fi necesar. Liderii partidului și presa de stat au susținut în repetate rânduri că sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a marcat revenirea insulei sub stăpânirea chineză și eliberarea de sub ocupația japoneză - o opinie la care au făcut aluzie oficialii chinezi săptămâna aceasta în timp i-au făcut reproșuri lui Takaichi.

„Japonia poartă o responsabilitate istorică față de poporul chinez în ceea ce privește problema Taiwanului, comițând crime de nedescris în timpul celor 50 de ani de dominație colonială asupra Taiwanului”, a declarat miercuri Chen Binhua, purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri Taiwaneze al Chinei, când a fost întrebat despre comentariile lui Takaichi.

„Acum optzeci de ani, i-am învins pe agresorii japonezi, am restaurat Taiwanul și am pus capăt ocupației și jafului lor”, a spus el.

„Dacă cineva va încerca din nou să conteste interesele fundamentale ale Chinei” sau să zădărnicească reunificarea cu Taiwanul, a spus Chen, Beijingul „nu va accepta și nici nu va tolera niciodată acest lucru”.