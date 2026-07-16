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Japonezii au început să vină la birou în pantaloni scurți. Schimbarea a stârnit controverse: „Picioarele păroase nu arată îngrijit”

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O țară cunoscută pentru disciplina și eleganța ținutelor de serviciu face o schimbare surprinzătoare. Angajații din Tokyo pot veni la birou în pantaloni scurți pentru a suporta mai ușor căldura. 

Oficiali guvernamentali îmbrăcați în ținute lejere, inclusiv pantaloni scurți, în biroul clădirii Guvernului din Tokyo FOTO AFP
Imaginea 1/4: Oficiali guvernamentali îmbrăcați în ținute lejere, inclusiv pantaloni scurți, în biroul clădirii Guvernului din Tokyo FOTO AFP
Oficiali guvernamentali îmbrăcați în ținute lejere, inclusiv pantaloni scurți, în biroul clădirii Guvernului din Tokyo FOTO AFP
Oficiali guvernamentali îmbrăcați în ținute lejere, inclusiv pantaloni scurți, în biroul clădirii Guvernului din Tokyo FOTO AFP
Oficiali guvernamentali îmbrăcați în ținute lejere, inclusiv pantaloni scurți, în biroul clădirii Guvernului din Tokyo FOTO AFP
Oficiali guvernamentali îmbrăcați în ținute lejere, inclusiv pantaloni scurți, în biroul clădirii Guvernului din Tokyo FOTO AFP

În Japonia, unde costumul și cravata au fost mult timp considerate simboluri ale seriozității profesionale, ideea de a purta pantaloni scurți la locul de muncă reprezintă o adevărată schimbare culturală.

Măsura vine pe fondul temperaturilor extreme din timpul verii și al eforturilor autorităților de a reduce consumul de energie, într-o perioadă în care costurile electricității au crescut, potrivit Euronews.  

Funcționarii din Tokyo renunță la costume

Pe o zi în care temperaturile din capitala japoneză au ajuns la aproximativ 34 de grade Celsius, mai mulți angajați ai administrației locale au ales să lase costumele deoparte și să vină la serviciu în pantaloni scurți.

Printre aceștia s-a numărat Noboru Watanabe, un funcționar guvernamental în vârstă de 50 de ani, care a recunoscut că alegerea nu a fost una ușoară.

„A fost jenant la început să-mi arăt picioarele la birou. Dar odată ce îi porți, îți dai seama cât de confortabili sunt”, a declarat Watanabe pentru AFP.

El a precizat că, atunci când situația profesională o impune, poartă o cămașă elegantă, însă a recunoscut că aceasta „se simte fierbinte” în zilele caniculare.

Inițiativa a fost anunțată în această primăvară de guvernatoarea Tokyo, Yuriko Koike, care a invocat problemele legate de furnizarea energiei electrice.

Purtarea pantalonilor scurți face parte din extinderea programului „Cool Biz”, o campanie lansată în 2005 pentru reducerea consumului de energie în clădirile de birouri. Programul îi încuraja pe angajați să renunțe vara la cravate și sacouri, astfel încât aparatele de aer condiționat să poată fi folosite mai puțin intens.

„Încurajăm o ținută «cool» care pune pe primul loc confortul, inclusiv tricouri polo, tricouri simple și încălțăminte sport, iar – în funcție de responsabilitățile profesionale – și pantaloni scurți”, a declarat Yuriko Koike, în aprilie.

Autoritățile susțin că hainele mai lejere pot contribui la reducerea consumului de energie, fără a afecta eficiența angajaților.

„Este o abordare foarte flexibilă”

Schimbarea a fost privită cu interes de angajații din companiile private care încă sunt obligați să poarte costume.

Takayuki Deguchi, un angajat de 30 de ani al unei firme de marketing, spune că măsura este una adaptată vremurilor.

„Cred că posibilitatea de a purta pantaloni scurți, care îți permit să-ți reglezi temperatura corpului atunci când este atât de cald, este o abordare foarte flexibilă”, a declarat acesta. 

„Drumul spre casă după serviciu este deosebit de cald în pantaloni lungi. Dar în pantaloni scurți te simți plăcut și răcoros”, a spus un alt angajat. 

Totuși, nu toți japonezii consideră că pantalonii scurți își au locul într-un birou.

„Îi asociez cu o zi liberă”

Sachie Koike, o agentă imobiliară în vârstă de 52 de ani, spune că este de acord ca bărbații să renunțe vara la cravată și sacou, dar consideră că pantalonii scurți depășesc limita unei ținute profesionale.

„Îi asociez cu o zi liberă”, a spus aceasta.

„Pur și simplu nu cred că picioarele păroase arată foarte îngrijit la locul de muncă”, a adăugat ea.

Dezbaterea a ajuns rapid și în mediul online, unde japonezii discută dacă confortul trebuie să primeze în fața tradițiilor vestimentare din lumea profesională.

Japonia se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată.

Vara trecută a fost cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor meteorologice din Japonia, care datează din 1898, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze.

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