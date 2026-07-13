Japonia înființează o nouă agenție de securitate pentru a consolida măsurile împotriva activităților de spionaj străin

Guvernul Japoniei a declarat că intenționează să își consolideze capacitatea de a contracara activitățile serviciilor de informații străine, după publicarea unei investigații a The New York Times care susține că Rusia folosește teritoriul japonez pentru colectarea de informații și procurarea de componente cu dublă utilizare destinate industriei sale de apărare.

Secretarul general al Guvernului japonez, Minoru Kihara, a declarat luni că autoritățile consideră din ce în ce mai necesară combaterea activităților de informații care ar putea afecta securitatea națională.

„Recunoaștem că, într-un mediu de securitate aflat într-o schimbare rapidă, este tot mai important să contracarăm activitățile serviciilor de informații străine, inclusiv încercările de obținere a unor informații sensibile care pot amenința securitatea Japoniei”, a spus Kihara.

Oficialul nu a comentat direct concluziile investigației publicate de The New York Times, dar a afirmat că Japonia trebuie să trateze această problemă „cu și mai multă seriozitate”.

Potrivit publicației americane, cadrul legislativ japonez privind combaterea spionajului este mai puțin strict decât în alte state, ceea ce ar permite Rusiei să utilizeze Japonia drept punct de sprijin pentru operațiuni de informații și pentru achiziționarea unor componente tehnologice necesare industriei sale militare, în contextul războiului din Ucraina.

Investigația citează estimări ale autorităților ucrainene potrivit cărora aproximativ 90% dintre rachetele și dronele rusești ar conține componente fabricate în Japonia. BBC nu a verificat independent această afirmație.

Articolul susține, de asemenea, că operațiunile rusești din Japonia ar fi coordonate de un presupus ofițer de informații care ar activa sub acoperirea reprezentanței din Tokyo a companiei aeriene ruse Aeroflot. Afirmațiile nu au fost confirmate de autoritățile japoneze.

The New York Times mai relatează că rețele de companii intermediare și state terțe, inclusiv Vietnam, Uzbekistan și Sri Lanka, ar fi folosite pentru a ocoli restricțiile privind exporturile directe către Rusia și pentru a facilita transferul unor componente tehnologice.

În paralel, guvernul japonez a anunțat că Parlamentul a adoptat în acest an o lege care permite înființarea unei noi agenții naționale de coordonare a activităților de informații. Potrivit autorităților, noua structură ar urma să îmbunătățească cooperarea dintre instituțiile care, în prezent, gestionează separat atribuțiile din domeniul informațiilor și securității.