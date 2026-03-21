Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Povestea incredibilă a sergentului ucrainean care a supraviețuit 16 luni într-un buncăr. Realitatea dură a războiului modern

Război în Ucraina
Un sergent ucrainean a supraviețuit 471 de zile într-un buncăr subteran, în condiții extreme, aproape fără apă și aer, în timp ce luptele cu trupele ruse continuau fără oprire. Povestea sa, relatată pentru TCN, scoate la iveală realitatea dură a războiului modern. 

Sergentul ucrainean care a supraviețuit 16 luni într-un buncăr FOTO: X/ @front_ukrainian
Serghei Tișcenco, un sergent ucrainean în vârstă de 46 de ani, a petrecut mai bine de 16 luni într-un buncăr improvizat din lut, săpat sub un drum din apropiere de Bahmut, pe linia frontului din estul Ucrainei. A intrat acolo în vara anului 2023 și a ieșit abia în octombrie 2025, după 471 de zile de luptă continuă pentru supraviețuire.

„Totul este subteran. Totul a fost săpat. La intrare era un șanț, apoi o secțiune acoperită cu bușteni și camuflată cu pământ și nisip”, a povestit acesta pentru TCN. „Poziția noastră a fost săpată chiar sub un drum asfaltat. Așa că eram limitați de lățimea drumului, dar am continuat să o extindem pe lungime”.

În tot acest timp, soldații au fost supuși bombardamentelor constante, atacurilor cu drone și unei lipse acute de resurse. Hrana și apa ajungeau rar, iar uneori aveau „doar o înghițitură de apă la fiecare schimb de patru ore”.

„Nu mai era nimeni care să-i înlocuiască pe cei morți”

Experiența lui Tișcenko a devenit dramatică încă din prima săptămână, când o echipă de asalt rusă a atacat buncărul. Trei camarazi au fost uciși, iar alți soldați au căzut în zilele următoare.

„Punctul de cotitură a fost când băieții au murit în acel asalt și am văzut că nu mai era nimeni care să-i înlocuiască pe cei morți”, își amintește el. „Am rămas cinci, apoi patru. Mi-am dat seama că vom sta aici mult timp.”

În lipsa întăririlor, grupul a fost nevoit să reziste singur, într-un spațiu îngust, cu paturi săpate în pământ „de dimensiunea unui sicriu”.

Și-a pierdut picioarele în război, iar acum este cel mai dorit bărbat din Ucraina. Povestea lui Oleksandr Budko

„Supraviețuirea este victoria”

Potrivit lui, războiul modern nu mai seamănă cu cel clasic: soldații nu mai luptă față în față, ci se ascund de drone. „Luptele de modă veche sunt minime – supraviețuirea este victoria”.

Ieșirile din buncăr pentru aprovizionare erau extrem de riscante, iar fiecare misiune putea fi ultima. Uneori, soldații erau nevoiți să alerge noaptea kilometri întregi pentru a recupera provizii sau pentru a încărca baterii.

În timp, condițiile din buncăr s-au deteriorat drastic. O mică deschidere folosită pentru observație a fost închisă din cauza riscului de atacuri cu drone, ceea ce a redus și mai mult oxigenul. „Respirația era greoaie, astmatică”, povestește Tișcenko.

Lipsa apei i-a forțat să sape o fântână subterană, o operațiune periculoasă care le putea trăda poziția. În același timp, trebuiau să acopere constant breșele provocate de explozii.

În cele mai dificile momente, Tișcenko și colegii săi au înregistrat mesaje pentru familii. „Sprijinul copiilor m-a ajutat; mi-a dat putere... Nu mă așteptam să fiu suficient de puternic pentru a supraviețui”.

Evadarea

După mai multe încercări eșuate, Tișcenko a reușit să părăsească buncărul parcurgând doar trei kilometri - o distanță care s-a dovedit însă extrem de dificilă din cauza stării fizice precare.

Mușchii îi erau atrofiați, iar corpul nu mai era obișnuit cu aerul curat, ceea ce l-a făcut să se simtă amețit și slăbit.

Sergentul a fost decorat cu titlul de „Erou al Ucrainei” FOTO: X/ @Europe_9Now
Decorat ulterior cu titlul de „Erou al Ucrainei”, acesta spune că visează să revină la viața de dinainte de război și să deschidă o clinică veterinară. Cu toate acestea, unii dintre camarazii săi au rămas pe front.

Povestea sa este o mărturie directă a realității crude din Ucraina, unde, dincolo de strategii și fronturi, supraviețuirea de la o zi la alta a devenit cea mai importantă victorie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
Alimentul preferat al tuturor românilor, redus cu 40% în LIDL, începând de astăzi. Costă doar 10.29 lei
gandul.ro
image
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, şocat de decizia lui Mircea Lucescu: “De ce îl iei pe ăla care retrogradează şi nu pe cel care luptă la titlu?!”
fanatik.ro
image
Paul din Hamcearca și „Regele lipovenilor de pe malul stâng al Razelmului”. Cum îi vâna Securitatea comunistă pe românii care ascultau rock la Europa Liberă
libertatea.ro
image
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
digisport.ro
image
Avioanele cu laser, noul scut al Israelului: tehnologia care schimbă regulile 'jocului' împotriva dronelor
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Explozie de prețuri la pompă, Guvernul fără plan. Românii lasă mașina pentru metrou: "E mai sustenabil"
observatornews.ro
image
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
cancan.ro
image
4.000.000.000 lei în plus alocați pentru pensii în 2026. Când crește punctul de pensie? Când se elimină CASS?
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Până la 30% în plus la alocaţia pentru copii. Cum pot obţine părinţii suma de bani
playtech.ro
image
Cristi Borcea anunţă cum poate reveni Dinamo spectaculos în SuperLiga: “Dacă pleacă de pe Arenă acolo, termină în top 3! Cu Karamoko şi Puşcaş spulberăm tot!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
digisport.ro
image
După aproape 20 de ani în Italia, un român s-a reîntors acasă: 'Se trăiește mai bine în România, sunt mai multe oportunități'
stiripesurse.ro
image
Un copil de 10 ani și-a pierdut viața în Prahova, după ce mașina familiei s-a izbit violent de un TIR plin cu paleți
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
Putin face o ofertă de pace. Rusia propune SUA un târg pentru a înceta războiul
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Cele 4 zodii pentru care echinocțiul de primăvară aduce vești bune. Viața acestor nativi se va schimba cu 180 de grade
click.ro
image
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul de prune rezistă cu anii!” Trucuri pentru tinerele gospodine
click.ro
image
Cum arată o femeie de 70 de ani după un facelift spectaculos. Transformarea care a uluit internetul
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Mar 20, 2026, 12 00 08 PM png
Horoscopul primăverii 2026, sezonul care separă dorințele de decizii. Te ții bine?
clickpentrufemei.ro
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru, una dintre cele mai impresionante fortificații din Munții Orăștiei
historia.ro
