Și-a pierdut picioarele în război, iar acum este cel mai dorit bărbat din Ucraina. Povestea lui Oleksandr Budko

Oleksandr Budko, un soldat ucrainean care și-a pierdut ambele picioare într-o explozie devastatoare de obuz, s-a transformat dintr-un erou de război într-o celebritate națională.

Tânărul de 26 de ani, care a fost grav rănit în timp ce apăra Harkovul de forțele ruse în august 2022, joacă acum în versiunea ucraineană a emisiunii Burlacul, unde mai multe femei concurează pentru afecțiunea sa, transmite BBC.

Viața lui Budko s-a schimbat dramatic când un obuz a explodat lângă el în timpul luptelor crâncene de lângă Izyum. Explozia l-a îngropat de viu și i-a provocat răni atât de grave încât ambele picioare au trebuit să îi fie amputate. În ciuda durerii intense și a experienței traumatizante, reziliența și spiritul lui Budko au captivat pe mulți.

În urma rănii sale, călătoria lui Budko a fost de-a dreptul remarcabilă. Lucrând anterior ca barman și studiind design grafic la Kiev, visele sale de a călători, de a se dezvolta profesional și de a-și întemeia o familie păreau la îndemână.

Cu toate acestea, invazia rusă din Ucraina de la începutul anului 2022 l-a determinat să se înroleze în armată, unde avea să devină în cele din urmă un simbol al curajului și al determinării.

În timp ce era staționat lângă Izyum, unitatea lui Budko a fost atacată, iar el s-a trezit prins sub dărâmături, țipând în agonie când și-a dat seama de gravitatea rănilor sale. Camarazii săi i-au venit rapid în ajutor, dar răul era făcut. „Am simțit cum pământul se deplasa peste mine și am înțeles că îmi pierdusem picioarele la doar câteva secunde după explozie”, a povestit Budko.

În ciuda circumstanțelor îngrozitoare, povestea de supraviețuire și recuperare a lui Budko i-a inspirat pe mulți. În prezent, Budko este o figură proeminentă în mass-media ucraineană și apare în reality TV, inclusiv în adaptarea locală a emisiunii The Bachelor.

Într-un clip promoțional, Budko apare atât în ținută formală, cât și în echipament militar, demonstrându-și puterea și versatilitatea. De asemenea, el este implicat activ în diverse proiecte, inclusiv în filmarea unui videoclip.

Noua faimă a lui Budko este o dovadă a rezilienței sale și a admirației publicului pentru curajul său. Viața sa de astăzi este plină de noi oportunități și apariții publice, un contrast puternic față de zilele dinaintea invaziei, când ducea o viață mai liniștită în Kiev.

În timp ce Ucraina continuă să se confrunte cu provocările războiului, povestea lui Budko servește drept o rază de speranță și un exemplu al modului în care puterea și perseverența pot conduce la noi capitole neașteptate și inspiratoare.