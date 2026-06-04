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Video „Acord complet” al Budapestei cu Ucraina: Peter Magyar susține că a făcut în trei săptămâni ce nu a „reușit” Viktor Orban în 10 ani

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Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat miercuri încheierea unui „acord complet” cu Ucraina privind extinderea drepturilor minorității maghiare din regiunea Transcarpatia, una dintre principalele surse de tensiune dintre Budapesta și Kiev în ultimul deceniu.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care șeful guvernului ungar a susținut că Executivul pe care îl conduce a reușit în câteva săptămâni ceea ce administrațiile precedente nu au putut obține în ultimii zece ani.

„Am o veste extraordinară. În doar trei săptămâni am reușit să realizăm ceea ce echipa lui Viktor Orbán nu a reușit să realizeze în zece ani. Am ajuns la un acord complet cu Ucraina privind extinderea drepturilor lingvistice, educaționale, culturale și politice ale minorității maghiare de 100.000 de persoane”, a transmis Péter Magyar.

Potrivit premierului ungar, acordul este rezultatul unor negocieri intense purtate în ultimele săptămâni între experți din cele două țări, la care au participat și organizațiile reprezentative ale comunității maghiare din Transcarpatia, precum și reprezentanți ai cultelor religioase.

Kievul promite modificări legislative

Péter Magyar a afirmat că autoritățile ucrainene și-au asumat transpunerea în legislația națională a măsurilor convenite, ceea ce ar urma să conducă la extinderea drepturilor de care beneficiază comunitatea maghiară din Ucraina.

„Este o mare bucurie să pot anunța, cu o zi înainte de Ziua Unității Naționale, că guvernul ucrainean s-a angajat să transpună în viitorul apropiat în legislația sa măsurile negociate, iar astfel compatrioții noștri din Transcarpatia vor beneficia de drepturi educaționale, culturale, lingvistice și politice mult mai ample decât până acum”, a declarat liderul de la Budapesta.

Potrivit acestuia, angajamentele asumate de Kiev vor fi incluse și în planul de acțiune pe care președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a prezentat în relația cu Uniunea Europeană.

Budapesta deschide calea pentru primul cluster de aderare

Premierul ungar a lăsat să se înțeleagă că implementarea acordului ar putea contribui la deblocarea unei etape importante din procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

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„În cazul în care acest lucru se va întâmpla, guvernul maghiar va contribui la deschiderea primului cluster de aderare în ceea ce privește Ucraina”, a afirmat Magyar.

Declarația este importantă în contextul în care Ungaria a blocat în repetate rânduri, în ultimii ani, diverse inițiative europene privind apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană, invocând tratamentul aplicat minorității maghiare din Transcarpatia.

Ungaria nu susține aderarea accelerată a Ucrainei

În pofida acordului anunțat, premierul ungar a precizat că Budapesta nu și-a schimbat poziția privind aderarea rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Ungaria nu susține în continuare negocierile accelerate de aderare la UE. În cazul în care Ucraina reușește să închidă toate cele 33 de capitole de aderare în termen de 10 sau 15 ani, țara noastră va organiza un referendum decisiv, cu forță juridică obligatorie, pe această temă”, a declarat Péter Magyar.

Mesajul indică faptul că, deși relațiile dintre cele două state ar putea intra într-o nouă etapă, Budapesta își menține rezervele față de o integrare rapidă a Ucrainei în blocul comunitar.

Negocierile de aderare ar putea începe în iunie

Anunțul premierului ungar vine într-un moment important pentru parcursul european al Ucrainei.

Potrivit informațiilor vehiculate la nivel european, negocierile oficiale de aderare ale Ucrainei și ale Republica Moldova la Uniunea Europeană ar putea începe pe 15 iunie, în cadrul unei conferințe interguvernamentale programate la Luxemburg.

În acest context, acordul privind drepturile minorității maghiare ar putea elimina unul dintre principalele obstacole invocate de Budapesta în relația cu Kievul și cu instituțiile europene.

Rămâne însă de văzut dacă angajamentele asumate de autoritățile ucrainene vor fi transpuse rapid în legislație și dacă acest lucru va fi suficient pentru ca Ungaria să susțină deschiderea efectivă a primelor capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

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