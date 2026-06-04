Bucureștiul și 12 județe, sub Cod galben de furtuni. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru București și mai multe județe din sudul și estul țării, valabilă joi, 4 iunie, între orele 12:00 și 23:00.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru București și mai multe județe din sudul și estul țării, valabilă joi, 4 iunie, între orele 12:00 și 23:00. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină.

Avertizarea vine după ce alte șase județe din vestul și sud-vestul țării s-au aflat sub Cod galben de furtuni în intervalul 3 iunie, ora 20:00 – 4 iunie, ora 10:00. În județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și în sudul județului Hunedoara au fost prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă au fost estimate la 15-25 l/mp, iar izolat au putut depăși 30-40 l/mp.

Pentru intervalul următor, ANM avertizează că cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei vor fi afectate de fenomene similare. Sub avertizare se află municipiul București și județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea și Vrancea.

Potrivit meteorologilor, în intervalul avertizat vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii cu rafale de 50-70 km/h. De asemenea, este posibilă grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul țării, iar avertizările meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.

Pentru Capitală, prognoza specială emisă de meteorologi arată că vremea va fi în general instabilă în intervalul 4 iunie, ora 09:00 – 23:00. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În timpul furtunilor, rafalele pot atinge viteze de 50-70 km/h, iar grindina nu este exclusă.

Cantitățile de apă estimate pentru București sunt de 15-20 l/mp, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 25-26 de grade Celsius.

În contextul avertizărilor de vreme severă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă populației să urmărească informațiile oficiale și să evite deplasările în timpul furtunilor. Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să fixeze obiectele care pot fi luate de vânt și să evite apropierea de copaci, stâlpi sau cabluri electrice.

De asemenea, șoferii sunt îndemnați să oprească în locuri sigure, departe de arbori și rețele electrice, până la încetarea fenomenelor periculoase.