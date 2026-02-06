„Mamă, sunt viu!”. Povestea soldatului ucrainean, considerat mort de familie, care s-a întors acasă după trei ani de captivitate

Familia militarului ucrainean Nazar Daletsky, în vârstă de 46 de ani, l-a considerat mort și i-a organizat funeralii, însă, în timpul schimbului de prizonieri din 5 februarie, el s-a întors acasă în viață. Acum, rudele sale cer exhumarea trupului „eroului necunoscut” care fusese înmormântat în locul său, notează Focus.

După ce Nazar a încetat să mai comunice în mai 2022, familia l-a declarat dispărut, însă curând a fost informată că testele ADN confirmaseră decesul său.

„Nu mi-am văzut fiul timp de 3 ani și 9 luni și l-am îngropat la un an după ce a plecat la război”, a declarat Natalia, mama sa, în vârstă de 72 de ani.

Familia a fost apoi informată că Nazar ar fi murit de ziua lui, trupul fiind grav ars. „Investigatorul din Dnipro a spus că testul ADN a arătat o potrivire de 99,9%, deci Nazar a murit. Când am spus că trebuie să fi fost în captivitate, mi-au răspuns că poate a fost transportat undeva și că trupul a stat șase luni în morgă”, a adăugat verișoara sa, Roksolana Makogin.

Șefa districtului Velyko Doroshiv, Oksana Kukhar, a explicat: „Nu puteam lăsa rămășițele neîngropate, deși Natalia se îndoia că acesta era fiul ei. Mama mea spunea: «Dacă e viu, știe unde-i casa și se va întoarce». Nu pot permite ca oasele sale să fie îngropate în altă parte dacă el este cu adevărat aici.”

Înmormântarea a avut loc pe 25 mai, iar fotografia lui Nazar a fost deja înlăturată de pe crucea din cimitir.

Faptul că Nazar era viu a fost dezvăluit familiei în 2025 de fratele său, revenit din captivitate, iar apoi doi alți soldați eliberați au confirmat acest lucru. În timpul schimbului de prizonieri din 5 februarie, fiul l-a sunat personal pe Natalia. „A spus vesel: «Mamă, eu sunt». Am întrebat dacă are mâini și picioare, pentru că am făcut teste ADN. Are, totul e în regulă”, a spus mama sa.

Nazar a aflat despre propria „înmormântare” la Departamentul de Coordonare a Schimbului de Prizonieri.

„La început am fost șocat când mi s-a spus că am murit. Credeam că știau că eram în captivitate. Apoi m-au felicitat pentru învierea mea”, a povestit militarul.

Adjunctul ministerului Afacerilor Interne, Leonid Tymchenko, a ajuns la Harkov pentru a efectua un nou test ADN. „Înțelegem cât de răsunător și inacceptabil este acest eveniment, pentru că astfel de greșeli nu pot apărea. Vom studia cu atenție acest caz, vom ridica toate rapoartele experților prelevate de la mamă și de la rămășițele transferate pentru înmormântare, pentru comparație”, a declarat oficialul.

Familia lui Nazar insistă asupra exhumării, pentru a clarifica soarta „soldatului necunoscut”. „Vrem să-l reîngroape. Este omul cuiva, ruda cuiva. Cred că, dacă vor face exhumarea — au și dat deja acordul — poate vom afla informații mai clare”, a spus verișoara soldatului.

În prezent, starea de sănătate a lui Nazar este monitorizată de medici, corpul său fiind epuizat de tortura suferită în captivitate. Când a fost întrebat ce i-a lipsit cel mai mult în captivitate, soldatul a răspuns simplu: „Libertatea.”