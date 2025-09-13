Video „Războiul este mai aproape decât pare”. Mesajul tulburător al unui soldat polonez care a plecat să lupte în Ucraina

Wojciech Antoni, un polonez în vârstă de 18 ani, s-a alăturat în martie 2025 Forțelor Armate ale Ucrainei, unde luptă în cadrul Brigăzii 25 Aeropurtate împotriva armatei ruse.

Tânărul a decis de mai mult timp să sprijine Ucraina în fața invaziei ruse, iar imediat ce a împlinit 18 ani s-a înrolat voluntar. În prezent, participă direct la confruntările cu ocupanții ruși. Informația a fost transmisă de canalul Ukraine 365 de pe Telegram, conform dialog.ua.

„Frați și surori din Polonia. Războiul este mult mai aproape decât pare. Ajutați. Trebuie să fiți pregătiți să vă apărați patria”, a transmis Wojciech într-un apel către compatrioții săi.

Nu este un caz izolat: mulți polonezi luptă în prezent în Ucraina. Din 2023 funcționează chiar și Corpul Voluntar Polonez, format atât din civili, cât și din veterani ai forțelor speciale poloneze. Aceștia desfășoară în principal misiuni de recunoaștere și sabotaj, alături de Corpul Voluntar Rus. Totuși, mulți polonezi, precum Wojciech, aleg să lupte în unități obișnuite ale armatei ucrainene.

Anterior, presa a relatat și despre cazul lui Adam, un polonez de 35 de ani, care luptă în cadrul Brigăzii 28 Mecanizate a Ucrainei, „Cavalerii Campaniei de Iarnă”.