Un român care lupta pe frontul din Ucraina a fost declarat „dispărut în acțiune”

Un tânăr de 31 de ani din Arad, care se alătura recent Forțelor Armate Ucrainene pentru a lupta împotriva invaziei ruse, a fost declarat oficial dispărut în timpul unei misiuni în regiunea Lugansk, anunță TVR Info.

Adrian Viorel Iurca, cunoscut printre camarazi sub pseudonimul „Blackfish”, după un personaj din serialul Urzeala Tronurilor, s-a înrolat în Brigada a Treia de Asalt în decembrie 2024. Potrivit celor apropiați, motivul participării sale la război nu a fost financiar, ci unul de convingere personală și solidaritate.

Camarazii săi îl descriu ca pe un luptător curajos și loial, neînfricat în fața operațiunilor desfășurate în zona cea mai fierbinte a frontului. Lugansk, regiunea unde a fost dat dispărut, este controlată aproape integral de trupele ruse, ceea ce face misiunile extrem de periculoase.

„Potrivit registrelor oficiale, domnul Iurca Adrian-Viorel s-a alăturat Brigăzii a Treia de Asalt în decembrie 2024. În prezent, este declarat dispărut în acțiune. În conformitate cu procedurile stabilite și cu respectarea confidențialității, nicio altă informație nu poate fi divulgată, în afară de membrii familiei sale apropiate”, a transmis Biroul de presă al Corpului al Treilea de Armată

Adrian Viorel Iurca este al cincilea român ucis sau dat dispărut pe frontul din Ucraina. În Arad, familia și apropiații tânărului se confruntă cu durerea pierderii, iar sora sa, de care era foarte apropiat, resimte cel mai profund absența acestuia. Prietenii și frații de arme îl descriu ca pe un camarad de încredere și un luptător dedicat, care nu s-a sfiit să își asume riscuri pentru cauza pentru care a luptat.