Copiii ucraineni sunt evacuați obligatoriu din Sloviansk. Forțele ruse sunt la 20 de kilometri de graniță și intensifică luptele

Autoritățile ucrainene au început evacuarea obligatorie a copiilor din zonele cele mai expuse atacurilor din Sloviansk, unul dintre principalele orașe aflate încă sub controlul Kievului în regiunea Donbas. Măsura vine pe fondul deteriorării situației de securitate.

Guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin, a anunțat pe Telegram că a semnat un ordin pentru „evacuarea obligatorie a copiilor din anumite zone ale Slovianskului, cele mai vulnerabile la atacurile inamice”, potrivit informațiilor relatate de Reuters.

Decizia autorităților vine în contextul în care forțele ruse au avansat lent în nordul și estul orașului, ajungând la aproximativ 20 de kilometri de periferia acestuia, în mai multe puncte ale frontului.

Sloviansk face parte dintr-o serie de orașe controlate de Ucraina în regiunea Donețk, descrise de autorități drept o „centură de fortărețe” urbană. Oficialii ucraineni susțin că această linie defensivă ar putea permite apărarea regiunii pe termen lung.

Totuși, riscurile pentru populația civilă au crescut semnificativ în ultimele luni. Extinderea utilizării dronelor și creșterea razei lor de acțiune au transformat zone aflate la 10-20 de kilometri de linia frontului în spații extrem de periculoase.

Regiunea Donețk face parte din Donbas, o zonă strategică bogată în resurse de cărbune și industrie grea, considerată de Moscova un obiectiv militar major în conflictul din Ucraina.