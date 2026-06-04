31% dintre femei susțin că s-au simțit discriminate la locul de muncă din cauza faptului că sunt mame. Concluziile unui sondaj

Statutul de mamă schimbă semnificativ prioritățile profesionale pentru multe femei. Potrivit datelor, 40% dintre respondente spun că, după ce au devenit mame, programul flexibil sau posibilitatea de a lucra remote au devenit condiții esențiale atunci când își aleg un loc de muncă.

Pentru 29%, stabilitatea a devenit mai importantă decât avansarea rapidă în carieră, iar 18% spun că pachetul salarial contează mai mult decât înainte, pe fondul creșterii cheltuielilor, arată un sondaj realizat de eJobs.

Dificultăți la revenirea din concediul de maternitate

44% dintre participante afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Alte 29% spun că au avut dificultăți în a-și recăpăta încrederea profesională și a se reintegra în echipă, iar 23% indică oboseala cronică și lipsa somnului drept principalele probleme, mai arată un sondajul.

În relația cu managerii, 33% dintre respondente spun că au beneficiat de înțelegere și de o perioadă de acomodare, în timp ce 23% consideră că relația s-a deteriorat după întoarcerea din concediul de maternitate.

În ceea ce privește relația cu colegii, 26% spun că resimt frustrări atunci când trebuie să plece la finalul programului pentru a se ocupa de copii, iar 13% afirmă că se simt izolate de colectiv. Doar 19% spun că beneficiază de sprijinul colegilor atunci când apar urgențe familiale.

Una din trei respondente reclamă discriminarea

31% dintre participante spun că s-au simțit discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Dintre acestea, 17% afirmă că au fost excluse din proiecte importante sau de la promovări, iar 14% reclamă forme indirecte de discriminare, precum comentarii, sancțiuni sau refuzul unor beneficii.

Alte 28% spun că nu pot afirma cu certitudine că au fost discriminate, însă au observat o schimbare de atitudine după revenirea la serviciu.

Potrivit sondajului, printre situațiile invocate de respondente se numără întrebările despre cine are grijă de copil în timpul interviurilor de angajare, evaluări profesionale afectate de concediile medicale sau atribuirea unor sarcini considerate mai puțin importante.

Totodată, 40,2% dintre respondente spun că aleg să ascundă problemele legate de copii de teama că vor fi percepute drept „angajatul-problemă” sau pentru că simt presiunea de a demonstra că muncesc la fel de mult ca angajații fără copii.

Multe mame și-ar schimba domeniul de activitate

Sondajul mai arată că numeroase mame iau în calcul o schimbare profesională pentru a obține un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională.

Dacă ar putea alege un singur beneficiu oferit de angajator, 34% ar opta pentru zile suplimentare de concediu destinate urgențelor medicale ale copiilor. Alte 31,8% și-ar dori o săptămână de lucru de patru zile, iar 22,3% ar prefera decontarea costurilor pentru grădiniță sau after-school.

Sondajul a fost realizat de eJobs România în parteneriat cu Fundația Mamaz, în perioada aprilie-mai 2026, pe un eșantion de 1.200 de respondente, dintre care 75% sunt mame active pe piața muncii.