Miercuri, 10 Decembrie 2025
Un soldat britanic a murit în Ucraina în timpul testelor unei arme nespecificate. Ar fi existat mai multe victime

Război în Ucraina
Publicat:

Un soldat britanic a murit în Ucraina în urma unui accident în contextul testării unei arme Ministerul britanic Apărării a confirmat moartea caporalului George Hooley în vârstă de 28 de ani. Acesta a decedat marți dimineață din cauza rănilor suferite, relatează The Sun.

image

Militarul a servit în Grupul de Sprijin al Forțelor Speciale de elită, parte din Batalionul 1 Regimentul de Parașutiști, staționat în St Athan, Țara Galilor.

Prezența parașutiștilor în Ucraina nu a fost dezvăluită anterior de către Guvernul britanic,

La sesiunea de întrebări adresată prim-ministrului britanic, Keir Starmer a declarat: „Caporalul Hooley a fost rănit într-un accident tragic, departe de linia frontului, în timp ce observa forțele ucrainene testând o nouă capacitate defensivă.”

„Viața sa a fost plină de curaj și hotărâre. A servit țara cu onoare și distincție în întreaga lume, pentru cauza libertății și democrației, inclusiv ca parte a modestului contingent de militari britanici din Ucraina.”

Tragedia a avut loc sâmbătă, în timp ce era testată o armă antiaeriană.

O sursă a declarat că cel puțin alți patru membri ai forțelor ucrainene au fost uciși în accidentul catastrofal.

„Au existat mai multe alte victime”, a dezvăluit un prieten al soldatului britanic.

Forțele armate ale Ucrainei au refuzat să comenteze.

„Cu profund regret trebuie să anunțăm că un membru al Forțelor Armate din Marea Britanie a murit în Ucraina pe 9 decembrie. A fost rănit într-un accident tragic în timp ce observa  forțele ucrainene testând o nouă capacitate defensivă, departe de linia frontului. Familia a fost anunțată, iar gândurile noastre sunt alături de ei în aceste momente triste și dificile”, se arată în comunicatul Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Surse din cadrul Ministerului Apărării au subliniat că „au recunoscut anterior prezența unui număr mic de personal britanic în Ucraina”.

Aceștia au spus că trupele se află acolo „pentru a asigura securitatea prezenței noastre diplomatice și a sprijini Forțele Armate ale Ucrainei”.

Desfășurările declarate ale forțelor britanice includ un număr mic de medici care sprijină centrele de reabilitare militară din Ucraina.

Zeci de britanici, precum și luptători străini din multe alte țări, au călătorit în Ucraina pentru a lupta alături de forțele armate ucrainene de când Rusia a lansat invazia sa la scară largă.

Cel puțin 45 de civili britanici au murit pe front după ce s-au oferit voluntari să apere Kievul împotriva atacului Moscovei.

