Polonia, sancționată la CEDO după ce o femeie a fost nevoită să meargă în străinătate pentru avort

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât joi că Polonia a încălcat dreptul unei femei la viață privată, după ce aceasta, neștiind dacă avortul mai era legal în țara ei, a fost nevoită să plece în străinătate pentru a întrerupe sarcina, transmite AFP.

În Polonia, întreruperea de sarcină este permisă doar în caz de viol, incest sau atunci când viața mamei este în pericol.

Femeia, născută în 1981, a depus o plângere la CEDO după ce, în noiembrie 2020, a fost nevoită să călătorească la o clinică privată din Țările de Jos pentru a întrerupe o sarcină în care fătul fusese diagnosticat cu Sindrom Down.

O lege poloneză din 1993 permitea avortul în cazul unor malformații fetale depistate prin teste prenatale. Însă Curtea Constituțională a Poloniei a decis, în octombrie 2020, că această prevedere este neconstituțională.

Hotărârea – care a declanșat proteste masive – a fost publicată abia la sfârșitul lunii ianuarie 2021.

Instanța de la Strasbourg a stabilit că „situația de incertitudine prelungită” creată de această întârziere a reprezentat o ingerință în viața privată și de familie a femeii, în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Curtea a obligat astfel Polonia să îi plătească reclamantei 1.495 de euro drept despăgubiri materiale și 15.000 de euro pentru alte prejudicii.

Natalia Broniarczyk, reprezentantă a organizației neguvernamentale „Aborcyjny Dream Team”, a declarat pentru AFP că este o „decizie corectă”.

„În fiecare zi, șapte femei călătoresc în străinătate pentru a face un avort”, a adăugat ea.