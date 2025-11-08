Castrare chimică în România pentru pedofili ca în Polonia? Judecător: „e contrar drepturilor omului”

Deputatul Alexandru Popa (PNL) intenționează să depună un proiect de lege care să permită castrarea chimică a pedofililor. Cu toate că astfel de practici sunt considerate abuzive de instituții precum CEDO, există țări unde se practică.

„Voi propune CASTRAREA CHIMICĂ. În 2024, peste 600 de copii cu vârsta sub 14 ani au fost abuzați sexual. Este o realitate cruntă despre care prea puțini vorbesc”, a scris, joi, pe pagina sa de Facebook deputatul PNL din Brăila Alexandru Popa.

El a adăugat că unii dintre abuzatori au rămas în libertate, iar alții mult prea blând pedepsiți.

„Perioada de timp pe care aceștia o petrec în închisori este mult mai scurtă decât timpul de care un copil, victimă a acestor monștri, are nevoie pentru a se vindeca de trauma prin care a trecut. Copiii României trebuie protejați de monștrii care trăiesc printre noi și care astăzi, sunt pedepsiți mult prea blând față de cum ar merita”, a mai precizat liberalul.

Clipul postat de liberal a fost comentat de peste 100 de persoane.

El a mai susținut că este foarte important să le oferim copiilor un mediu sănătos și sigur pentru a crește frumos, armonios și fără teama că pot fi victimele unor indivizi lipsiți de cea mai mică urmă de umanitate sau compasiune.

„Din acest motiv, voi iniția o lege prin care voi propune introducerea pedepsei de Castrare Chimică pentru toți cei care abuzează sexual minorii sub 14 ani. România trebuie să devină mai responsabilă și mai sigură în privința viitorului ei”, a concluzionat el.

Fostul judecător Danileț: „e contrară drepturilor omului”

Pe rețelele sociale, propunerea liberalului a fost comentată intens, iar unul dintre cei care și-au exprimat părerea a fost fostul judecător CSM Cristi Danileț.

„E contrară drepturilor omului. Au mai fost astfel de inițiative”, a fost comentariul fostului magistrat la o postare pe aceastǎ temǎ.

Declarația Universală a Drepturilor Omului nu menționează direct „castrarea chimică”, dar prevede că orice persoană are dreptul la integritate fizică și să nu fie supusă pedepselor crude, inumane sau degradante (Art. 5).

De aceea, dacă este impusă obligatoriu și fără consimțământ, castrarea chimică poate fi considerată o încălcare a drepturilor omului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) şi documentele Consiliului Europei au stabilit şi reamintesc reguli-cheie: intervențiile medicale fără consimțământ şi cele care au scop punitiv (nu terapeutic) riscă să încalce articolul privind interzicerea torturii/tratamente inumane şi degradante. Există numeroase decizii CEDO privind sterilizări forțate şi tratamente impuse care sunt relevante ca analogie.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a cerut statelor să revizuiască legile astfel încât nimeni să nu poată fi forţat la sterilizare sau castrare (recomandări explicite împotriva coerciţiei medicale).

ONG-uri internaţionale (Amnesty International, HRW etc.) au criticat adoptarea de legi care permit castrarea forţată, calificându-le drept contrare obligaţiilor internaţionale privind interzicerea torturii şi tratamentelor degradante. Amnesty a emis apeluri specifice (de ex. privind Indonesia).

În Polonia se practică castrarea chimică

Există totuși țări în care se practică această pedeapsă.

În Polonia, din 2010 există prevederi care permit castrarea chimică a autorilor de infracţiuni sexuale împotriva copiilor (sub anumite condiții).

„O lege poloneză care poate obliga unii violatori și pedofili să se supună castrării chimice a intrat în vigoare. Legislația, adoptată de parlamentarii polonezi în septembrie anul trecut, se aplică bărbaților care violează copii sau membri ai familiei apropiate”, a notat BBC în 2010.

Prim-ministrul Donald Tusk a propus măsurile după o serie de cazuri de pedofilie de mare amploare de anul trecut, arată publicația citată.

Conform legii, deținuții ar fi obligați la eliberare să consume droguri pentru a-și reduce libidoul, dar instanțele sunt obligate să ia în considerare opiniile psihiatrilor înainte de a dispune acest lucru, arată BBC.

Unele state din Europa au regimuri care permit tratament voluntar. În majoritatea ţărilor UE castrarea chimică nu este impusă automat; adesea e posibilă doar cu consimţământ sau ca condiţie pentru liberare. Potrivit politicienilor polonezi, țara are acum cea mai dură legislație împotriva pedofililor din Europa.

Situații similare sunt în Coreea de Sud, Indonezia, mai multe state din SUA.