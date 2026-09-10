Polonia lucrează la propriul "Dom de Fier", gândit special pentru dronele și rachetele rusești

Polonia a prezentat pentru prima dată un proiect de sistem de apărare antiaeriană, un fel de „Dom de Fier la scară redusă", conceput pentru a contracara dronele și rachetele de croazieră, cu care polonezii s-ar putea confrunta, sub formă de atacuri masive, în cazul unei agresiuni din partea Rusiei.

Sistem de apărare antirachetă Foto: X@MAPGOVPL

Gigantul european al industriei de apărare MBDA, în colaborare cu Institutul Militar Tehnic pentru Armament din Polonia (WITU), a prezentat noul sistem de apărare antiaeriană, destinat combaterii dronelor și rachetelor de croazieră. Denumirea oficială a sistemului, precum și a rachetei aferente, nu a fost încă anunțată.

Sistemul este format dintr-o instalație de lansare staționară, cu 32 de rachete antiaeriene, precum și din rachetele propriu-zise, dezvoltate în comun cu MBDA. Compania furnizează un cap de ghidare în infraroșu ieftin, împreună cu sistemul de direcționare, în timp ce partea poloneză WITU se ocupă de restul componentelor.

Același tip de cap de ghidare în infraroșu este folosit deja la racheta antiaeriană Counter Mass Interceptor (CMI), prezentată recent de MBDA și integrată deja în sistemul de rachete antiaeriene Raven, care s-a dovedit eficient în Ucraina.

Noua rachetă va putea intercepta drone și rachete de croazieră la o distanță de 6 kilometri și o altitudine de 5 kilometri. În prezent, racheta se află în etapa de integrare a capului de ghidare furnizat de MBDA, primele teste ale ansamblului urmând a fi realizate în 2027.

În ceea ce privește instalația de lansare, aceasta seamănă, din punct de vedere conceptual, cu sistemul folosit de complexul antiaerian israelian „Iron Dom" (Domul de Fier). Este probabil ca astfel de instalații să fie amplasate în jurul unor obiective de importanță critică, precum și pe traseele de zbor ale dronelor și rachetelor de croazieră.

Datorită capacității de 32 de rachete antiaeriene și posibilității de a lansa câte un interceptor la fiecare două secunde, sistemul ar urma să fie capabil să respingă atacuri cu adevărat masive, un aspect deosebit de relevant în contextul unui potențial conflict cu Rusia.

Totuși, așa cum s-a menționat deja, atât complexul, cât și racheta antiaeriană se află încă în fază de dezvoltare și integrare. Deocamdată nu a fost anunțat modul exact în care se va realiza detectarea țintelor, însă a fost confirmată integrarea sistemului cu rețeaua poloneză de comandă și control C2 Zenit.

Aceasta reunește diverse mijloace de apărare antiaeriană, inclusiv stații radar. Se poate presupune, așadar, că datele despre țintă, culese de un anumit radar, vor fi transmise prin sistemul C2 Zenit către instalația de lansare, de unde vor ajunge la racheta antiaeriană propriu-zisă, pentru corectarea traiectoriei și direcționarea către zona vizată, urmând ca, la apropierea de țintă, racheta să o localizeze autonom cu ajutorul capului de ghidare în infraroșu.