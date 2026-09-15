Tavi Popescu, găsit „în transă” și dus la Spitalul Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant. Polițiștii i-au spart ușa

Octavian Popescu nu a mai putut fi contactat în zilele dinaintea meciului cu UTA, disputat pe 30 august. Potrivit informațiilor publicate de prosport.ro, oficialii FCSB și familia fotbalistului au alertat autoritățile, iar motivul dispariției ar fi fost consumul de gaz ilariant.

Octavian Popescu Foto: Sportpictures

Cunoscut și sub denumirea de protoxid de azot, gazul este utilizat în medicină pentru efectele sale analgezice și sedative. În România, consumul acestuia nu este interzis prin lege.

Cum l-au găsit polițiștii pe Tavi Popescu

Conform Golazo, polițiștii și pompierii s-ar fi deplasat la locuința jucătorului după ce acesta nu a răspuns la nenumărate apeluri din partea apropiaților, dar și din partea clubului. Pentru a intra în apartament, autoritățile ar fi fost nevoite să spargă ușa.

În interior, Popescu și o altă persoană ar fi fost găsiți într-o stare de euforie, înconjurați de baloane cu protoxid de azot. Fotbalistul ar fi devenit agresiv verbal, motiv pentru care polițiștii l-ar fi imobilizat și predat unui echipaj medical. Ulterior, acesta ar fi fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia”, pentru evaluare. FCSB ar fi ales să nu facă public incidentul, iar, la scurt timp, Popescu a fost împrumutat în Grecia, la Levadiakos, fără ca formația elenă să aibă o opțiune de transfer definitiv.

Gigi Becali: „L-am împrumutat ca să scape de anturaj!”

„Habar n-am, dar dacă nu erau droguri și nu l-au arestat, înseamnă că nu este... Nu știu eu ce să zic. Și dacă să spunem că aș știi, eu pot să vorbesc lucrurile astea dacă nu știu sigur ceva? Ce treabă am eu să vorbesc? Dacă un om face ceva...Dacă nu a făcut ceva ilegal...

Eu știu că MM și-a asumat, că e pariul lui, că a fost bun în cantonament. Dacă voi îmi spuneți minciunile astea... Cum să minți așa ceva? Ce minciuni, Doamne ferește. Se poate așa ceva, ce oameni mincinoși. Asemenea minciuni, cum să minți așa? Avea anturaj aici, l-am împrumutat ca să scape de anturaj. Dar i-am mai prelungit cu un an contractul, înseamnă că avem încredere în el!”, a declarat Becali, conform digisport.ro.

MM Stoica: „Probleme delicate, care nu țin de fotbal!”

„E o chestiune delicată, care nu are legătură cu fotbalul. Sunt zvonuri. Pe bază de zvonuri, s-a scris un articol. Cineva a spus că s-a întâmplat ceva. El a fost o săptămâna liber, a stat o săptămâna acasă. Nu am niciun comentariu de făcut, sunt probleme mult prea delicate, care nu țin de fotbal!”, a admis și MM Stoica, potrivit primasport.ro.