Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
Varșovia anunță capacitate operațională completă pentru sistemul Patriot. Ce înseamnă asta pentru securitatea Poloniei și a flancului estic al NATO

0
0
Publicat:

Ministerul polonez al Apărării Naționale a anunțat că Escadrila 37 de rachete antiaeriene, parte a Brigăzii a 3-a de Apărare Aeriană „Varșovia”, a atins capacitatea operațională deplină, marcând finalizarea primei etape a programului național de apărare aeriană și antirachetă, cunoscut sub numele de Wisła.

Sisteme antiracheta Patriot/FOTO:X
Sisteme antiracheta Patriot/FOTO:X

Potrivit ministerului, certificarea completă a escadrilei încheie procesul de implementare a fazei inițiale a programului. În luna decembrie, unitatea a trecut prin evaluări care au vizat nivelul de pregătire pentru luptă și capacitatea de a executa misiuni operaționale, inclusiv testarea sistemelor de comandă și angajare în condiții apropiate de cele reale.

Anunțul a fost urmat de declarații publice ale vicepremierului și ministrului apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, care a descris momentul drept un pas important pentru securitatea națională a Poloniei.

„Este o veste bună pentru securitatea Poloniei. Escadrila 37 de rachete antiaeriene a atins capacitatea operațională deplină”, a spus el, adăugând că sistemul Wisła, bazat pe lansatoare Patriot de fabricație americană, va contribui la o apărare aeriană și antirachetă integrată. Oficialul a subliniat rolul personalului militar, afirmând că „echipamentele singure nu luptă – cei mai importanți sunt soldații și competențele lor”.

Următoarele etape ale programului Wisła

Într-o declarație separată, ministrul apărării a vorbit despre etapele următoare ale programului Wisła și despre integrarea acestuia într-un sistem mai amplu de comandă și control.

„Urmează alte faze ale programului Wisła. Le integrăm în sistemul IBCS, care reprezintă <<creierul>> de comandă ce conectează senzorii și mijloacele de interceptare”, a spus Kosiniak-Kamysz, explicând că datele colectate de radare sunt analizate pentru a decide ce sisteme – fie Patriot, fie alte platforme, inclusiv cele asociate avioanelor F-35 – trebuie să intervină.

Ulterior, ministrul a calificat declararea capacității operaționale depline drept un moment de referință în modernizarea apărării aeriene a Poloniei.

„Este un moment istoric. Am primit raportul privind pregătirea operațională completă a sistemului Patriot în cadrul Escadrilei 37”, a declarat el. „Aceasta înseamnă punerea în aplicare a apărării aeriene integrate a statului polonez: apărare antirachetă, apărare aeriană și protecție împotriva dronelor.”

Programul Wisła este principalul proiect al Poloniei pentru dezvoltarea unei rețele stratificate de apărare aeriană și antirachetă, capabilă să contracareze avioane, rachete balistice și de croazieră, precum și amenințări fără pilot. Prima etapă se concentrează pe sistemele Patriot integrate cu Integrated Battle Command System (IBCS), conceput pentru a conecta diferite platforme și senzori într-un singur tablou operațional.

Escadrila 37, cu baza la Sochaczew, este una dintre primele unități poloneze certificate pentru misiuni reale cu sistemele Patriot, nu doar pentru instruire sau alertă limitată.

Autoritățile de la Varșovia afirmă că Wisła este gândit ca o fundație pentru dezvoltări viitoare, urmând să fie extins prin noi interceptori, senzori și o integrare mai strânsă cu alte capacități militare.

Anunțul are loc în contextul accelerării modernizării armatei poloneze, pe fondul preocupărilor de securitate din Europa de Est, alimentate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de creșterea amenințărilor reprezentate de rachete și drone în regiune.

Europa

Top articole

