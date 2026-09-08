Poliția a neutralizat 21 de dispozitive explozive găsite în apropierea rețelei electrice din Germania

Autoritățile din landul german Saxonia au descoperit 21 de dispozitive explozive improvizate în cadrul anchetei privind o serie de atacuri asupra infrastructurii electrice. Poliția și procurorii au anunțat că nouă dintre aceste dispozitive au fost găsite în weekend, în apropierea unor linii de înaltă tensiune.

Poliția a neutralizat 21 de dispozitive explozive găsite în apropierea rețelei electrice. Foto: Arhivă

Dispozitivele au fost identificate la sud de stația electrică Graustein, în districtul Görlitz. Potrivit anchetatorilor, acestea au fost neutralizate, iar investigațiile privind tentativele de sabotaj continuă, notează Reuters.

Germania se află în centrul preocupărilor europene privind securitatea infrastructurii critice, după o serie de incidente care au afectat rețeaua electrică în ultima săptămână.

Poliția germană a anunțat vineri că este în căutarea unui bărbat care ar fi revendicat prin scrisori o serie de acte de sabotaj asupra rețelei electrice. Anchetatorii au descoperit ceea ce păreau a fi materiale explozive la locuința acestuia.

Bărbatul nu a fost găsit până în prezent.

Autoritățile investighează și alte incidente care au ridicat suspiciuni privind securitatea infrastructurii energetice. În Berlin, un incendiu izbucnit luni la o stație de transformare a fost inițial analizat în contextul seriei de atacuri. Primele concluzii au indicat însă că focul ar fi fost provocat de o defecțiune tehnică, potrivit publicației Spiegel, care a citat-o pe șefa poliției din Berlin, Barbara Slowik Meisel.

Separat, publicația Bild a relatat că poliția din orașul Wesel, în vestul Germaniei, a început verificări ample după ce gardul de securitate al unei alte stații de transformare a fost găsit tăiat.

Autoritățile germane tratează cu o atenție sporită securitatea rețelelor de energie, pe fondul mai multor incidente recente. Situația este urmărită și la nivel european, în contextul temerilor privind vulnerabilitatea infrastructurii critice.

În luna august, un atac cu drone asupra zonei aeroportului Leipzig/Halle a determinat autoritățile germane să își intensifice măsurile de securitate. Guvernul de la Berlin a acuzat oficial Rusia în legătură cu acel incident.

Ancheta privind dispozitivele descoperite în Saxonia continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească cine le-a amplasat și dacă există o legătură directă între acestea și atacurile asupra infrastructurii electrice.