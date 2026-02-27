Un adolescent din Norvegia, arestat sub suspiciunea că plănuia să comită un atentat asupra unei structuri NATO

Un adolescent de 17 ani a fost arestat vineri, 27 februarie, fiind suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul Norvegiei.

Născut şi crescut în Norvegia, suspectul ar fi fost văzut la şcoală cu un steag al grupării Statul Islamic, scrie Agerpres, care citează televiziunea publică NRK.

Plasat vineri în arest preventiv pentru două săptămâni, el neagă acuzaţiile împotriva sa, a declarat pentru AFP avocatul său, Knut Lerum.

El a fost arestat joi de serviciul norvegian de securitate internă (PST), responsabil cu lupta împotriva terorismului.

Potrivit NRK, care citează documente PST, adolescentul ar fi plănuit un atac cu explozivi împotriva Centrului de Luptă Întrunit al NATO (Joint Warfare Centre - JWC) din Stavanger, în sud-vestul Norvegiei.