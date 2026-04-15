search
Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zeci de kilograme de substanțe chimice periculoase descoperite în locuința unui tânăr din Galați. Făcea experimente acasă și le posta pe Facebook

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat de 25 de ani din Galați este cercetat de polițiști, după ce în locuința sa au fost descoperite cantități semnificative de substanțe chimice periculoase, încadrate în categoria precursorilor de explozivi și a substanțelor toxice.

Polițiștii au descoperit zeci de kilograme de substanțe chimice. FOTO: Captură Video/Poliția Română
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Galați, pe 8 aprilie 2026, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul folosit de suspect, în municipiul Galați.

În urma descinderii, anchetatorii au găsit 72 de kilograme și 35 de litri de diverse substanțe și compuși chimici. O parte dintre acestea erau depozitate într-o anexă de tip uscător, aflată pe scara blocului, și ar fi fost utilizate pentru experimente chimice.

Anchetatorii au descoperit și că bărbatul era activ pe rețelele sociale, unde publica frecvent videoclipuri în care prezenta „rețete” pentru obținerea unor substanțe periculoase, precum acidul sulfuric, dar și diverse experimente cu potențial exploziv. De asemenea, acesta ar fi inițiat și o petiție intitulată „Petiție pentru susținerea libertății educației științifice online”, în care susținea dreptul de a distribui astfel de conținut pe internet.

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar a doua zi a fost prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul a decis însă plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă în acest caz, sub acuzațiile de nerespectarea regimului precursorilor de explozivi și trafic de produse și substanțe toxice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

