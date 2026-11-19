Podul Kerci, care leagă peninsula Crimeea, anexată de Rusia, de teritoriul rus, a fost din nou atacat, potrivit guvernatorului instalat de Moscova în regiune. Circulația pe pod a fost suspendată temporar, iar autoritățile ruse au început evaluarea pagubelor.

Podul Crimeea, avariat de ucraineni Foto: X@intel_nova

Anunțul a fost făcut de Serghei Aksionov, numit de Kremlin la conducerea Crimeei, într-un mesaj publicat pe Telegram.

„În urma unui nou atac asupra Podului Crimeea, traficul a fost suspendat temporar. Toate serviciile responsabile se află la fața locului și intervin. Evaluarea pagubelor este în desfășurare”, a transmis acesta.

Noul atac are loc la două zile după ce loviturile ucrainene au provocat avarii importante podului, inclusiv prăbușirea unei porțiuni de aproximativ 227 de metri din structura rutieră. Linia feroviară a fost, de asemenea, afectată, însă informațiile disponibile indică faptul că aceasta ar fi rămas parțial funcțională.

Podul, inaugurat în urmă cu opt ani, reprezintă o legătură strategică între Rusia și peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014. Totodată, construcția are o puternică valoare simbolică pentru Vladimir Putin, fiind considerată unul dintre proiectele emblematice ale Kremlinului.

O operațiune ucraineană pregătită în mai multe etape

Atacurile asupra podului fac parte dintr-o campanie mai amplă a Ucrainei împotriva infrastructurii logistice rusești. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, lovitura care a provocat cele mai recente distrugeri a reprezentat punctul culminant al unei operațiuni complexe, desfășurate în mai multe etape.

Liderul ucrainean a descris acțiunea drept una fără precedent și a precizat că au fost utilizate drone produse în Ucraina, precum și rachete de diferite tipuri.

Potrivit informațiilor prezentate de Kiev, dronele Palianiția au vizat structura rutieră a podului, în timp ce rachetele Neptune și alte proiectile au fost îndreptate către sectorul feroviar.

Publicația The Economist scrie că operațiunea a fost precedată de acțiuni menite să slăbească apărarea antiaeriană rusă din Crimeea, inclusiv sistemele care protejau podul. Strategia ar fi permis forțelor ucrainene să desfășoare atacurile ulterioare cu o precizie mai mare.

Un comandant ucrainean, citat de publicație, a afirmat că nivelul de pregătire al piloților și precizia loviturilor au crescut considerabil.

Podul Kerci a mai fost vizat de operațiuni ucrainene în 2022 și 2023. În primul caz, o explozie provocată de un camion-capcană a avariat grav construcția. Un an mai târziu, dronele maritime Sea Baby au lovit infrastructura. În 2025, Ucraina a anunțat o nouă operațiune, care a vizat partea subacvatică a podului.

Atacurile asupra podurilor din Kiev ridică noi probleme pentru Ucraina

În timp ce Ucraina a vizat infrastructura logistică rusă din Crimeea, Rusia și-a concentrat atacurile asupra unor obiective strategice din capitala ucraineană.

În noaptea de 17 noiembrie, forțele ruse au lansat șapte rachete balistice asupra Kievului, provocând avarii la două poduri importante care leagă malurile drept și stâng ale Niprului.

Podul lui Putin, grav avariat. Cum a reușit Kievul să lovească unul dintre cele mai importante obiective strategice ale Rusiei. Reacția Moscovei

Potrivit publicației The Economist, atacurile au afectat structurile de rezistență ale podurilor și au perturbat circulația rutieră și feroviară, inclusiv transportul public.

În dimineața următoare, sute de mii de locuitori ai capitalei s-au confruntat cu dificultăți majore în deplasarea către locurile de muncă. Pe principalele artere s-au format ambuteiaje, iar pietonii au fost nevoiți să traverseze sectoare afectate de distrugeri.

Rusia a mai atacat aceste infrastructuri în ultimele săptămâni, folosind drone și rachete. Cu toate acestea, amploarea pagubelor provocate de cele mai recente lovituri este considerată neobișnuit de mare.

Situația este complicată și de presiunea asupra sistemului ucrainean de apărare antiaeriană. Stocurile de rachete interceptoare sunt limitate, iar livrările din partea Statelor Unite ar fi insuficiente pentru a acoperi toate necesitățile.

În schimb, Kievul a reușit să își îmbunătățească apărarea împotriva dronelor rusești. Un rol important îl are sistemul de război electronic instalat în capitală, care creează un fel de scut împotriva aparatelor fără pilot și îngreunează utilizarea acestora pentru atacuri.

Potrivit The Economist, eficiența acestor măsuri ar fi determinat Rusia să recurgă într-o măsură mai mare la rachete balistice, arme împotriva cărora apărarea ucraineană are mai puține mijloace de intervenție.

Kievul respinge temerile privind represaliile rusești

Atacarea Podului Crimeea, unul dintre cele mai importante simboluri ale regimului Putin, ar putea atrage noi represalii din partea Moscovei. Cu toate acestea, oficialii ucraineni susțin că astfel de riscuri nu ar trebui să limiteze operațiunile militare ale Kievului.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a respins ideea că Ucraina ar trebui să evite lovirea unor obiective strategice de teama reacției Rusiei.

„Nu putem să privim permanent peste umăr, întrebându-ne ce ar putea crede inamicul despre noi”, a declarat acesta.

Oficialul a amintit că Rusia a atacat în repetate rânduri nave civile și a încercat să perturbe rutele maritime esențiale pentru Ucraina, operațiuni coordonate în parte din Crimeea.

Pletenciuk a mai avertizat că momentul ales pentru atacarea podului ar putea îngreuna lucrările de reparație. Temperaturile scăzute și apropierea iernii ar putea întârzia intervențiile, iar reconstrucția ar putea continua cel puțin până în primăvară.

O confruntare tot mai intensă în jurul infrastructurii strategice

Atacurile asupra podurilor din Crimeea și Kiev evidențiază importanța tot mai mare a infrastructurii de transport în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Pentru Moscova, avarierea Podului Crimeea reprezintă atât o problemă logistică, cât și o lovitură de imagine. Pentru Kiev, însă, distrugerile provocate podurilor din capitală ridică probleme imediate privind transportul și funcționarea orașului.

În acest context, următoarele luni ar putea fi decisive pentru ambele părți, în condițiile în care repararea infrastructurii avariate va necesita timp, resurse și protecție suplimentară împotriva unor noi atacuri.