Pizza Hut Marea Britanie va închide 68 de restaurante după ce a intrat în insolvență. Angajații au fost trimiși acasă la mijlocul zilei

Lanțul de restaurante Pizza Hut din Marea Britanie a intrat luni în insolvenţă, iar circa 68 de locaţii tip dine-in sunt în pericol de închidere, punând în risc sute de locuri de muncă.

Vor fi afectate restaurantele operate de compania DC London Pie Ltd, care a numit firma FTI Consulting drept administrator. Informaţia vine la doar şase săptămâni după ce autoritatea fiscală britanică, HMRC, ar fi depus o cerere de lichidare împotriva afacerii din cauza unor datorii neachitate.

Compania nu a dezvăluit câți angajați vor fi afectați de închiderea restaurantelor. Managerii regionali din unele locații din Marea Britanie au trimis personalul acasă în această dimineață, potrivit Daily Mail. Un membru al personalului din Leeds a declarat pentru Yorkshire Evening Post că „nu au nicio idee despre ce se întâmplă”, în contextul în care 8 dintre cele 11 restaurante din Leeds au fost închise astăzi.

O sursă a declarat: „Avem acum mai multe echipe care astăzi stau acasă, fiind trimise acasă direct de la locul de muncă și nefiind plătite pentru orele pe care ar fi trebuit să le lucreze astăzi, și care nu au absolut nicio idee despre ce se întâmplă. În plus, ni s-a spus să nu discutăm acest lucru cu nimeni, pentru a „nu crea panică”, dar nu ni se dau detalii despre ce se întâmplă.”

Restaurantele Pizza Hut de tip takeaway nu sunt afectate, deoarece aparţin unei entităţi separate.

Imediat după anunţul privind intrarea în insolvenţă, compania-mamă globală Yum! Brands a intervenit şi a reuşit să salveze 64 dintre restaurantele aflate în pericol. Aproximativ 741 de angajaţi îşi pot pierde locurile de muncă, potrivit sursei citate.

Într-un comunicat oficial, lanţul Pizza Hut a transmis:

„Pizza Hut UK anunţă preluarea operaţiunilor restaurantelor dine-in printr-o procedură de insolvenţă, după numirea FTI ca administratori ai DC London Pie Limited. Suntem mulţumiţi că am asigurat continuarea activităţii pentru 64 de locaţii, pentru a proteja experienţa oaspeţilor noştri şi locurile de muncă asociate.”

Potrivit companiei, peste 2.259 de angajaţi vor fi transferaţi în noua structură de business operată de Yum! Brands, în conformitate cu legislaţia britanică privind protecţia angajaţilor.

Nicolas Burquier, director general pentru pieţele internaţionale Pizza Hut, a declarat:

„Această achiziţie ţintită urmăreşte să protejeze experienţa clienţilor şi să salveze cât mai multe locuri de muncă. Prioritatea noastră imediată este continuitatea operaţională în locaţiile preluate şi sprijinirea angajaţilor în această perioadă de tranziţie.”

Criza financiară a fost declanşată după ce fostul proprietar al reţelei Pizza Hut din Marea Britanie, compania Heart with Smart Limited, a intrat în faliment având datorii de aproape 40 de milioane de lire sterline către investitorul Pricoa Capital, potrivit publicaţiei The Business Desk.