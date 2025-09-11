Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență

Hotelul în care s-au filmat multe scene din comedia românească „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență. Instanța a admis cererea depusă de acționari luna trecută.

Tribunalul Constanța a admis cererea de insolvență depusă de Vega Turism, compania care operează hotelul Vega din Mamaia, unul dintre brandurile de referință ale stațiunii, la care au fost filmate numeroase scene ale comediei de referință a cinematografiei românești “Nea Mărin Miliardar”, scrie Profit, precizând că acesta avea datorii totale de 42,3 milioane lei la finele anului 2024, de la 38,8 milioane de lei în 2023.

„Admite cererea formulata de debitoare. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitoarea Vega Turism SA. Desemnează provizoriu, pe practicianul în insolvență Dăscălescu &CO SPRL, în calitate de administrator judiciar", se arată pe pagina web a instanței.

În presa locală s-a scris recent că Fiscul a scos la licitație terenuri ale hotelului deținut, printre alții, și de Gabriel Comănescu.

Cele două terenuri sunt situate în stațiunea Mamaia, în vecinătatea hotelului Vega, după cum urmează: un teren de 3.488 m², identificat cadastral cu numărul 134315, cu un preț de evaluare de 1.305.5373 lei și un teren de 596 m², identificat cu numărul 11560, cu un preț de evaluare de 2.278.698 lei, potrivit Ziua de Constanța.

Ambele terenuri sunt afectate de sarcini reale, privilegii și sechestre instituite de creditori, inclusiv ANAF și alte instituții de stat. Vânzarea se face în baza prevederilor legale privind executarea silită, iar procedura este scutită de anumite taxe.

Firma Vega Turism SA din Mamaia, a fost înființată la data de 03.05.1995 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare.

Cifra de afaceri Vega Turism SA a fost de 15.775.192 lei în anul 2024, cu o pierdere -6.975.475 lei.Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 9,87%.

Vega Turism SA a raportat un număr de 124 angajați în anul 2024.

Acționari sunt GVC Investment Company Limited, Comănescu Gabriel Valentin, Upetrom Engineering SRL, Topoleanu Ion, Roman Maria, Dragan Eugenia, Runcan Liviu Valentin, Lista Persoane Fizice. Administratori sunt Militaru Luminița-Gina, Tivichi Camelia-Claudia,Tudor Madalina-Lavinia.