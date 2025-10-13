Ministerul Muncii extinde protecția salariaților oferită prin Fondul de garantare

Ministerul Muncii intenționează să majoreze plafonul de salarii medii garantate prin Fondul de garantare în cazul companiilor aflate în insolvență, precizând însă că măsura privește domeniile strategice.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a pus în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Fondul de garantare are ca scop asigurarea plății creanțelor salariale pentru angajații ale căror companii intră în procedura insolvenței. În forma actuală, legea prevede acoperirea salariilor pentru maximum 5 luni calendaristice, în limita a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, fără a ține cont de importanța strategică a angajatorului.

În contextul riscurilor economice și energetice din prezent, ținând cont și de solicitările sindicatelor din România, MMFTSS propune măsuri suplimentare pentru protejarea salariaților din companiile strategice pentru funcționarea economiei și pentru securitatea națională.

„Într-o perioadă plină de provocări economice, trebuie să protejăm cât mai bine sectoarele strategice ale economiei, pentru că ele sunt vitale pentru stabilitatea țării și pentru securitatea națională.

Am ascultat propunerea venită din partea sindicatelor și am considerat-o corectă: extindem protecția oferită prin Fondul de garantare a creanțelor salariale. Astfel, majorăm plafonul, de la 5 la maximum 12 salarii medii brute pe economie, pentru companiile aflate în insolvență, din domeniile strategice.

Prin Hotărâre de Guvern, putem interveni acolo unde vulnerabilizarea unei companii ar putea afecta întreaga economie. E important să nu pierdem forța de muncă calificată și să o protejăm de eventuale dificultăți ale întreprinderilor cu rol strategic”, a subliniat Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

Principalele modificări propuse sunt:

– Majorarea plafonului creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare, de la 5 la maximum 12 salarii medii brute pe economie;

– Extinderea perioadei acoperite de Fond, de la 5 luni la 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare deschiderii procedurii de insolvență;

– Introducerea unei norme tranzitorii pentru cererile depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi soluționate conform legislației în vigoare la momentul depunerii.

Prin această inițiativă, MMFTSS își reafirmă angajamentul de a proteja drepturile salariaților și de a asigura stabilitatea economică în sectoarele strategice ale țării noastre.

Cum e acum

Legea nr. 200/2006 reglementează constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, care are ca scop plata creanțelor salariale ale angajaților ai căror angajatori au intrat în procedura insolvenței.

În forma actuală, legea prevede:

- suportarea creanțelor salariale pentru o perioadă maximă de 5 luni calendaristice,

- în limita unui plafon de 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat,

- indiferent de importanța economică sau strategică a angajatorului.

În contextul actual, caracterizat de vulnerabilități economice și energetice crescute, de dependența de infrastructuri critice (energie, transport, apărare, comunicații, alimentație), dar și de procese de restructurare industrială la nivel european, s-a constatat că aceste limite nu mai oferă o protecție suficientă salariaților companiilor a căror activitate este esențială pentru funcționarea economiei și securitatea națională.

Totodată, anumite întreprinderi cu rol strategic pentru statul român, inclusiv Operatori din domeniile energiei, industriei de apărare, transportului, comunicațiilor și producției alimentare se confruntă cu dificultăți temporare de lichiditate care pot conduce la imposibilitatea plății salariilor și, implicit, la blocarea unor capacități industriale critice.

