search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ministerul Muncii extinde protecția salariaților oferită prin Fondul de garantare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Muncii intenționează să majoreze plafonul de salarii medii garantate prin Fondul de garantare în cazul companiilor aflate în insolvență, precizând însă că măsura privește domeniile strategice.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole
Ministerul Muncii vrea să majoreze plafonul de salarii medii garantate prin Fondul de garantare

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a pus în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Fondul de garantare are ca scop asigurarea plății creanțelor salariale pentru angajații ale căror companii intră în procedura insolvenței. În forma actuală, legea prevede acoperirea salariilor pentru maximum 5 luni calendaristice, în limita a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, fără a ține cont de importanța strategică a angajatorului.

În contextul riscurilor economice și energetice din prezent, ținând cont și de solicitările sindicatelor din România, MMFTSS propune măsuri suplimentare pentru protejarea salariaților din companiile strategice pentru funcționarea economiei și pentru securitatea națională.

„Într-o perioadă plină de provocări economice, trebuie să protejăm cât mai bine sectoarele strategice ale economiei, pentru că ele sunt vitale pentru stabilitatea țării și pentru securitatea națională.

Am ascultat propunerea venită din partea sindicatelor și am considerat-o corectă: extindem protecția oferită prin Fondul de garantare a creanțelor salariale. Astfel, majorăm plafonul, de la 5 la maximum 12 salarii medii brute pe economie, pentru companiile aflate în insolvență, din domeniile strategice.

Prin Hotărâre de Guvern, putem interveni acolo unde vulnerabilizarea unei companii ar putea afecta întreaga economie. E important să nu pierdem forța de muncă calificată și să o protejăm de eventuale dificultăți ale întreprinderilor cu rol strategic”, a subliniat Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

Principalele modificări propuse sunt:

– Majorarea plafonului creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare, de la 5 la maximum 12 salarii medii brute pe economie;

– Extinderea perioadei acoperite de Fond, de la 5 luni la 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare deschiderii procedurii de insolvență;

– Introducerea unei norme tranzitorii pentru cererile depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi soluționate conform legislației în vigoare la momentul depunerii.

Prin această inițiativă, MMFTSS își reafirmă angajamentul de a proteja drepturile salariaților și de a asigura stabilitatea economică în sectoarele strategice ale țării noastre.

Cum e acum

Legea nr. 200/2006 reglementează constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, care are ca scop plata creanțelor salariale ale angajaților ai căror angajatori au intrat în procedura insolvenței.

În forma actuală, legea prevede:

- suportarea creanțelor salariale pentru o perioadă maximă de 5 luni calendaristice,

- în limita unui plafon de 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat,

- indiferent de importanța economică sau strategică a angajatorului.

În contextul actual, caracterizat de vulnerabilități economice și energetice crescute, de dependența de infrastructuri critice (energie, transport, apărare, comunicații, alimentație), dar și de procese de restructurare industrială la nivel european, s-a constatat că aceste limite nu mai oferă o protecție suficientă salariaților companiilor a căror activitate este esențială pentru funcționarea economiei și securitatea națională.

Totodată, anumite întreprinderi cu rol strategic pentru statul român, inclusiv Operatori din domeniile energiei, industriei de apărare, transportului, comunicațiilor și producției alimentare se confruntă cu dificultăți temporare de lichiditate care pot conduce la imposibilitatea plății salariilor și, implicit, la blocarea unor capacități industriale critice.

Operatori din domeniile energiei, industriei de apărare, transportului, comunicațiilor și producției alimentare se confruntă cu dificultăți temporare de lichiditate care pot conduce la imposibilitatea plății salariilor și, implicit, la blocarea unor capacități industriale critice.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
Cum alegi cele mai bune MANDARINE. Beneficii uriașe pentru organism!
gandul.ro
image
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine direct la consumatori
mediafax.ro
image
Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, rupe tăcerea
fanatik.ro
image
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare
libertatea.ro
image
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
După aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham în pat": "Da, chiar și el face asta!"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile
observatornews.ro
image
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Iluzia optică descoperită de oamenii de știință. Legătura dintre formă și viteza luminii, explicată
playtech.ro
image
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Demisie la vârf din PSD. Cunoscutul politican, cu ștate vechi, ia în calcul înființarea unui nou partid
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică