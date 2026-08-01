 Pe modelul Bolojan, Péter Magyar anunță măsuri excepționale în Ungaria din cauza crizei energetice | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 1 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pe modelul Bolojan, Péter Magyar anunță măsuri excepționale în Ungaria din cauza crizei energetice

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat un pachet de măsuri excepționale pentru reducerea consumului de energie, după ce scăderea nivelului Dunării a afectat puternic activitatea centralei nucleare de la Paks.

Péter Magyar anunţă măsuri excepţionale în Ungaria. FOTO: AFP
Péter Magyar anunţă măsuri excepţionale în Ungaria. FOTO: AFP

Ungaria se pregătește pentru o posibilă criză energetică după ce nivelul extrem de scăzut al Dunării a redus semnificativ capacitatea de producție a centralei nucleare de la Paks, cea mai importantă sursă de energie electrică a țării.

Pe modelul Ilie Bolojan, premierul Peter Magyar a avertizat că situația s-ar putea agrava în zilele următoare și a anunțat o serie de măsuri menite să reducă rapid consumul de energie.

Una dintre cele mai importante decizii vizează transportul feroviar de marfă. „Începând de luni, vom dispune oprirea traficului feroviar de marfă în intervalul orar cel mai critic, între orele 17:00 și 22:00. Astfel, vom reduce consumul de energie al sistemului feroviar în timpul serii și vom elibera rezerve suplimentare”, a anunțat premierul ungar.

Executivul de la Budapesta a decis, de asemenea, ca angajații din instituțiile publice să lucreze de acasă în primele trei zile ale săptămânii viitoare, acolo unde activitatea permite acest lucru.

Într-un discurs postat pe reţelele de socializare, premierul Peter Magyar le cere și companiilor private să adopte aceeași soluție și să reducă la minimum consumul de energie din clădirile de birouri.

„Solicităm companiilor din sectorul privat și angajatorilor să asigure, în zilele următoare, munca de acasă pentru toți angajații a căror activitate poate fi desfășurată de la distanță și să reducă la minimul posibil consumul de energie al clădirilor de birouri.

Vom opri iluminatul decorativ și iluminatul care nu este strict necesar în toate instituțiile de stat și așteptăm ca toate administrațiile locale din țara noastră să ia măsuri de economisire a energiei la cel mai înalt nivel posibil. Se pregătesc, de asemenea, deciziile necesare în cazul în care situația s-ar agrava.

În cadrul ședinței grupului de lucru pentru apărare, am luat decizii și cu privire la menținerea securității aprovizionării cu apă. Menținem o legătură permanentă cu autoritățile responsabile de gestionarea apelor din Austria și Slovacia”, a mai spus Peter Magyar.

Situația este provocată de scăderea accentuată a debitului Dunării, care nu mai poate asigura suficientă apă pentru răcirea reactoarelor de la centrala nucleară Paks.

Cele patru reactoare de fabricație rusească funcționează în prezent la aproximativ un sfert din capacitatea totală de 2 gigawați, iar autoritățile nu exclud oprirea completă a centralei chiar în acest weekend.

Dacă acest scenariu se va confirma, ar fi pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare ai centralei.

Vicepreședintele partidului Tisza, Mark Radnai, a estimat că impactul financiar al crizei ar putea ajunge între 100 și 200 de miliarde de forinți (aproximativ 315-630 de milioane de dolari), din cauza costurilor mai mari cu importurile de energie electrică.

Între timp, premierul ungar a anunțat și o veste încurajatoare. Centrala Electrică Dunărea din Százhalombatta va fi repusă în funcțiune în următoarele trei zile, după finalizarea unor reparații de urgență, ceea ce va aduce încă 360 MW în sistemul energetic și va contribui la reducerea presiunii asupra rețelei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
digi24.ro
image
Guvernul cere reducerea consumului de energie. România încearcă să evite importurile mari în următoarea perioadă
stirileprotv.ro
image
Un COLAPS energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul susținea că nevoia de securitate energetică este „o manipulare ticăloasă”
gandul.ro
image
Haos la granița Spaniei cu Marocul. Zeci de mii de migranți s-au întors voluntar
mediafax.ro
image
Era singur la 6 metri de poarta goală! Ce a putut să facă atacantul pe care FCSB a cheltuit 500.000 de euro. Video
fanatik.ro
image
Sute de trenuri ar putea dispărea din circulație în perioada următoare. Avertismentul operatorilor feroviari către Guvern
libertatea.ro
image
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
digi24.ro
image
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
gsp.ro
image
FOTO I-a furat un sărut, apoi a ajuns desfigurată. ”O adevărată bestie”
digisport.ro
image
Andreea Popescu, ironie usturătoare la adresa fostului soț? „E suficient să se mărite”
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Oraşul din România unde temperatura resimţită la ora 15 a fost de 42 de grade la umbră
observatornews.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
cancan.ro
image
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Cât costă un bilet cu trenul care urcă pe un feribot și traversează marea spre Sicilia. Experiența unică pe care o poți trăi în Italia
playtech.ro
image
Veste teribilă pentru U Craiova: starul lui Coelho ratează și meciul cu KuPS! Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a cumpărat o casă în Japonia cu 10.000 de euro. Cât a plătit pentru factura la curent
ziare.com
image
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Manchester City - Inter
digisport.ro
image
Noua cucerire a lui Rareș Cojoc a pus pe jar bărbații. Claudia Dumitru s-a afișat pe jumătate îmbrăcată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Roxana Nemeș, imagini de colecție cu gemenii la plajă. Cântăreața a dezvăluit cum a rămas gravidă!
romaniatv.net
image
Energie gratis timp de patru ore, din luna august. Soluția propusă consumatorilor de către unul dintre furnizori
mediaflux.ro
image
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
INTERVIU | Marcela Rădulescu, fostă profesoară de Arte din Brașov, la 83 de ani: „Diferența dintre libertate și dictatură este de la cer la pământ. Tineretul trebuie să aibă grijă să nu se lase păcălit și dus pe un drum greșit”
actualitate.net
image
Un român și-a cumpărat casă în Japonia. Cât a plătit pentru factura la curent: „Cam ăsta este costul”
click.ro
image
Dana Nicolaescu, de nerecunoscut la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Cum arată acum „văduva albă”
click.ro
image
3 zodii vor trece prin momente complicate în luna august. Vor avea de depășit cumpene la care nici nu s-ar fi gândit
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce l-a uimit pe un vlogger american în România: „Unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa”
image
Un român și-a cumpărat casă în Japonia. Cât a plătit pentru factura la curent: „Cam ăsta este costul”

OK! Magazine

image
Socrii băgăreți. Tensiuni la Palat din cauza părinților lui Kate Middleton: au o „influență enormă” asupra viitorilor regi

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?