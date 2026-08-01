Pe modelul Bolojan, Péter Magyar anunță măsuri excepționale în Ungaria din cauza crizei energetice

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat un pachet de măsuri excepționale pentru reducerea consumului de energie, după ce scăderea nivelului Dunării a afectat puternic activitatea centralei nucleare de la Paks.

Ungaria se pregătește pentru o posibilă criză energetică după ce nivelul extrem de scăzut al Dunării a redus semnificativ capacitatea de producție a centralei nucleare de la Paks, cea mai importantă sursă de energie electrică a țării.

Pe modelul Ilie Bolojan, premierul Peter Magyar a avertizat că situația s-ar putea agrava în zilele următoare și a anunțat o serie de măsuri menite să reducă rapid consumul de energie.

Una dintre cele mai importante decizii vizează transportul feroviar de marfă. „Începând de luni, vom dispune oprirea traficului feroviar de marfă în intervalul orar cel mai critic, între orele 17:00 și 22:00. Astfel, vom reduce consumul de energie al sistemului feroviar în timpul serii și vom elibera rezerve suplimentare”, a anunțat premierul ungar.

Executivul de la Budapesta a decis, de asemenea, ca angajații din instituțiile publice să lucreze de acasă în primele trei zile ale săptămânii viitoare, acolo unde activitatea permite acest lucru.

Într-un discurs postat pe reţelele de socializare, premierul Peter Magyar le cere și companiilor private să adopte aceeași soluție și să reducă la minimum consumul de energie din clădirile de birouri.

„Solicităm companiilor din sectorul privat și angajatorilor să asigure, în zilele următoare, munca de acasă pentru toți angajații a căror activitate poate fi desfășurată de la distanță și să reducă la minimul posibil consumul de energie al clădirilor de birouri.

Vom opri iluminatul decorativ și iluminatul care nu este strict necesar în toate instituțiile de stat și așteptăm ca toate administrațiile locale din țara noastră să ia măsuri de economisire a energiei la cel mai înalt nivel posibil. Se pregătesc, de asemenea, deciziile necesare în cazul în care situația s-ar agrava.

În cadrul ședinței grupului de lucru pentru apărare, am luat decizii și cu privire la menținerea securității aprovizionării cu apă. Menținem o legătură permanentă cu autoritățile responsabile de gestionarea apelor din Austria și Slovacia”, a mai spus Peter Magyar.

Situația este provocată de scăderea accentuată a debitului Dunării, care nu mai poate asigura suficientă apă pentru răcirea reactoarelor de la centrala nucleară Paks.

Cele patru reactoare de fabricație rusească funcționează în prezent la aproximativ un sfert din capacitatea totală de 2 gigawați, iar autoritățile nu exclud oprirea completă a centralei chiar în acest weekend.

Dacă acest scenariu se va confirma, ar fi pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare ai centralei.

Vicepreședintele partidului Tisza, Mark Radnai, a estimat că impactul financiar al crizei ar putea ajunge între 100 și 200 de miliarde de forinți (aproximativ 315-630 de milioane de dolari), din cauza costurilor mai mari cu importurile de energie electrică.

Între timp, premierul ungar a anunțat și o veste încurajatoare. Centrala Electrică Dunărea din Százhalombatta va fi repusă în funcțiune în următoarele trei zile, după finalizarea unor reparații de urgență, ceea ce va aduce încă 360 MW în sistemul energetic și va contribui la reducerea presiunii asupra rețelei.