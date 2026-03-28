Coșmarul unui cuplu care a plătit 6,5 milioane de euro pentru casa visurilor și a abandonat-o după doar o lună: „Au fost lăsate numeroase capcane”

Un cuplu din Londra care a plătit aproximativ 6,5 milioane de euro pentru o casă de lux în cartierul Notting Hill, Londra, susține că a fost nevoit să părăsească locuința la o lună după mutare din cauza problemelor nedeclarate de fostul proprietar.

Potrivit procesului intentat de avocatul de top Tom Grayson Ford și soția sa, Jessica, vila cu șapte dormitoare de pe Westbourne Grove, aproape de faimosul Portobello Market, era „plină de șoareci, vii și morți, subsolul era inundat, bucătăria avea excremente și acoperișul era spart, permițând infiltrații”.

„Nu am fi cumpărat niciodată această casă dacă am fi știut de problemele ei. Șoareci vii și morți, apă în subsol și probleme peste probleme”, au declarat cei doi în instanță, potrivit dailymail.

Fosta proprietară spune că nu știa nimic despre bălțile din subsol sau de infestarea cu șoareci.

Avocatul acesteia a explicat că subsolul nu era destinat locuirii, ci era „camera pentru pompă” a unei piscine vechi, transformată ulterior în iaz, și că umezeala putea apărea doar după ploi foarte abundente.

„În perioada în care Paula Reed locuia în casă, nu au existat inundații și nu a existat nicio infestare cu rozătoare”, a spus avocatul.

Cei doi cumpărători susțin însă că problemele existau înainte de achiziție și că Paula Reed a încercat să le minimizeze.

„Au fost lăsate în casă numeroase capcane pentru șoareci – atât cu arc, cât și cu otravă – precum și excremente în bucătărie și pe parter, împreună cu șoareci vii și morți și crăpături prin care rozătoarele puteau pătrunde”, se arată în plângere.

În plus, cuplul acuză că acoperișul bucătăriei era deteriorat.

Cazul a fost analizat săptămâna trecută la Curtea Supremă din Londra, unde judecătoarea a dispus recrutarea unui expert în construcții pentru a evalua starea proprietății la data tranzacției și pentru a verifica existența eventualelor inundații.