 Pe o insulă din Arctica, „hackerii timpului" testează cel mai vulnerabil sistem al lumii moderne | adevarul.ro
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Pe o insulă din Arctica, „hackerii timpului" testează cel mai vulnerabil sistem al lumii moderne

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Rețelele electrice, telecomunicațiile, piețele bursiere și sistemele de transport ale lumii moderne depind, fără ca majoritatea oamenilor să știe, de un semnal extrem de precis transmis prin satelit, cel care sincronizează timpul la nivel global.

Organizat anual de autoritățile norvegiene, Jammertest este un festival de hacking
Organizat anual de autoritățile norvegiene, Jammertest este un festival de hacking Foto: X@gm8arv

Dar cât de ușor ar putea fi acest semnal bruiat sau falsificat, iar odată cu el, întreaga infrastructură care ne ține lumea în funcțiune? Pe o insulă izolată din nordul Cercului Polar Arctic, ingineri, fizicieni și oficiali din întreaga lume se reunesc anual pentru a testa exact acest scenariu, simulând atacuri asupra sistemelor GPS, într-un experiment care seamănă cu o tabără de vară, dar are mize de securitate globală, relatează BBC.

Harald Hauglin este un bărbat impresionant de înalt, cu barbă sare-și-piper, ochelari cu rame de sârmă și un zâmbet șugubăț. Hauglin este inginer-șef pentru metrologia timpului și frecvenței la Serviciul Norvegian de Metrologie. Este, în același timp, unul dintre „Tocilarii Aurorei Boreale" - porecla adoptată de participanții la ediția din 2024 a evenimentului Jammertest.

Organizat anual de autoritățile norvegiene, Jammertest este un festival de hacking desfășurat în aer liber, pe o insulă izolată, la 300 de kilometri nord de Cercul Polar Arctic. Scopul său este simplu, dar aproape greu de conceput: folosirea semnalelor prin satelit pentru a perturba chiar noțiunea de timp și verificarea capacității unor receptoare, de la ceasuri la drone, de a rezista unei asemenea presiuni.

În centrul acestui experiment se află o tehnologie de care depinde o mare parte din lumea noastră digitală: sistemele globale de navigație prin satelit (GNSS).

Suntem obișnuiți să privim rețelele satelitare, precum GPS, drept simple instrumente de navigație. Însă acestea îndeplinesc o funcție la fel de importantă: transmit informații de timp extrem de precise. Rețelele electrice, telecomunicațiile, piețele bursiere, sistemele de transport public și multe altele depind de sincronizarea asigurată de GNSS.

Tocmai această importanță pentru infrastructură reprezintă însă și punctul vulnerabil al sistemului. Semnalele prin satelit sunt slabe și pot fi ușor bruiate sau deturnate de semnale mai puternice, transmise cu intenții răuvoitoare.

De la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, astfel de interferențe au crescut considerabil. Cele mai vizibile efecte s-au resimțit în aviație. În mai anul acesta, un avion al Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) a fost afectat de bruiaj GPS în apropierea graniței cu Rusia, în timp ce, în septembrie 2025, Agenția Suedeză de Transport declara că astfel de interferențe au devenit un fenomen zilnic.

Guvernul norvegian se numără printre cele care se pregătesc deja pentru un scenariu în care GNSS ar putea deveni o vulnerabilitate strategică majoră.

Este oare posibil să te pregătești pentru un atac asupra propriului simț al timpului și al spațiului? În fiecare an, zeci de ingineri, fizicieni și oficiali se deplasează în Cercul Polar Arctic tocmai pentru a afla răspunsul, notează BBC.

Jammertest: cel mai amplu test deschis de rezistență la bruiajul satelitar din lume

Jammertest se desfășoară în satul Bleik, pe insula Andøya, o localitate mică și izolată, folosită adesea pentru studierea Aurorei Boreale. Locul, de o frumusețe pitorească, seamănă mai degrabă cu o tabără de vară pentru ingineri — peisajul arctic spectaculos și bufetul zilnic cu vafe fac parte din atracția evenimentului. Scopul său este însă unul extrem de serios.

Jammertest se afla doar la a treia ediție oficială, însă ideea de a testa receptoare comerciale GNSS pentru a observa cum reacționează sub o interferență intensă, deși artificială, nu este nouă.

De ani de zile, armata americană desfășoară teste similare la poligonul de rachete White Sands, din New Mexico, pentru a evalua modul în care receptoarele reacționează atunci când semnalul GNSS este manipulat. Aceste teste sunt însă strict controlate, inclusiv în privința datelor care pot fi făcute publice ulterior.

Norvegienii au ales o abordare diferită, inspirată de „hackathon-urile" de tip white-hat, populare în industria tehnologiei, în cadrul cărora hackerii caută breșe în sistemele de securitate cibernetică pentru a le îmbunătăți. Diferența esențială este că testele norvegiene se desfășoară în mod deschis, la vedere pentru oricine vizitează Andøya, iar participanții își prezintă reciproc rezultatele, în fața reprezentanților guvernamentali și comerciali, în ultima seară a evenimentului.

Există două tipuri principale de interferență GNSS. Primul este bruiajul (jamming), adică suprasaturarea semnalului, astfel încât serviciul devine indisponibil. Al doilea este falsificarea semnalului (spoofing) - o deturnare a undelor radio, prin care receptorului GNSS i se transmit o locație și o oră false.

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